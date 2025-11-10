Описание экскурсииОткройте для себя древний Самарканд в комфортном туре с трансфером из Ташкента! Вас ждёт захватывающее путешествие по главным достопримечательностям города Тамерлана: Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым, Сиабский базар и многое другое. Уникальные истории, уютная атмосфера и полное погружение в культуру Узбекистана!
Каждый день с 5 утра
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный трансфер Ташкент-Самарканд-Ташкент
- Услуги профессионального гида
- Экскурсия по главным достопримечательностям Самарканда
- Входные билеты в туристические объекты
- Минеральная вода во время поездки
Что не входит в цену
- Питание и личные расходы
- Дополнительные развлечения и сувениры
- Проживание в отеле (если требуется ночёвка)
- Личные расходы и чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал Ташкента (Южный вокзал) или ваш отель в Ташкенте
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 5 утра
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$78
$82 за всё до 4 чел.
-
18%
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочный Самарканд за 1 день: тур из Ташкента на поезде
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$176.30
$215 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Трансфер Ташкент-Самарканд (или обратно) на скоростном поезде Афросияб
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:24
12 ноя в 07:24
$68 за человека