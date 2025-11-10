Мои заказы

Величие Самарканда: по следам Тимура (тур с трансфером Ташкент-Самарканд-Ташкент)

Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30

Описание экскурсии

Откройте для себя древний Самарканд в комфортном туре с трансфером из Ташкента! Вас ждёт захватывающее путешествие по главным достопримечательностям города Тамерлана: Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым, Сиабский базар и многое другое. Уникальные истории, уютная атмосфера и полное погружение в культуру Узбекистана!

Каждый день с 5 утра

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный трансфер Ташкент-Самарканд-Ташкент
  • Услуги профессионального гида
  • Экскурсия по главным достопримечательностям Самарканда
  • Входные билеты в туристические объекты
  • Минеральная вода во время поездки
Что не входит в цену
  • Питание и личные расходы
  • Дополнительные развлечения и сувениры
  • Проживание в отеле (если требуется ночёвка)
  • Личные расходы и чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал Ташкента (Южный вокзал) или ваш отель в Ташкенте
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 5 утра
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

