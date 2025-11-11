Откройте секреты узбекского виноделия, насладитесь дегустацией уникальных вин и узнайте о традициях производства.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПогрузитесь в уникальный мир узбекского виноделия и откройте для себя богатую историю и традиции винных регионов Узбекистана! В ходе экскурсии вы посетите знаменитые винодельни, познакомитесь с процессом производства вина, начиная с виноградников и заканчивая погребами. Насладитесь дегустацией редких сортов вина, включая местные уникальные вкусы. Узнаете секреты виноделов и почувствуете атмосферу гостеприимства и теплоты. Важная информация:
- Экскурсия проводится для лиц старше 18 лет;
- Обязательно наденьте удобную обувь и возьмите с собой воду, чтобы экскурсия была максимально комфортной;
- Если у вас есть особые пожелания, пожалуйста, дайте нам знать заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменитая винодельня
- Виноградники, где вы узнаете о процессе сбора урожая
- Погреба для хранения и созревания вина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация.
Что не входит в цену
- Личные расходы и дополнительные закуски.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
