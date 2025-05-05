Винные экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Ташкенте на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
На машине
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
«богатая коллекция столовых вин из 100+ сортов»
10 мая в 10:00
11 мая в 10:00
от $130 за человека
Дегустация вина и экскурсия по Ташкенту
5 часов
Индивидуальная
Дегустация вина и экскурсия по Ташкенту
Начало: Парк Амира Тимура
«Посетить винодельню и дегустировать несколько местных вин»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Винный тур: путешествие в мир вкусов Узбекистана
6 часов
Индивидуальная
Винный тур: путешествие в мир вкусов Узбекистана
Начало: Мы встретим вас у входа в ваш отель или по указанн
«Откройте секреты узбекского виноделия, насладитесь дегустацией уникальных вин и узнайте о традициях производства»
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
$160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Энотур из Ташкента на загородную винодельню
  2. Дегустация вина и экскурсия по Ташкенту
  3. Винный тур: путешествие в мир вкусов Узбекистана
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Площадь Независимости
  2. Самое главное
  3. Старый город
  4. Мечеть Минор
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
  8. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в мае 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 160. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Винные туры», 24 ⭐ отзыва, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль