Индивидуальная
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
«богатая коллекция столовых вин из 100+ сортов»
10 мая в 10:00
11 мая в 10:00
от $130 за человека
Индивидуальная
Дегустация вина и экскурсия по Ташкенту
Начало: Парк Амира Тимура
«Посетить винодельню и дегустировать несколько местных вин»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
Винный тур: путешествие в мир вкусов Узбекистана
Начало: Мы встретим вас у входа в ваш отель или по указанн
«Откройте секреты узбекского виноделия, насладитесь дегустацией уникальных вин и узнайте о традициях производства»
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
$160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений5 мая 2025Спасибо Зарине за организацию экскурсии. По хорошему удивило место и как семейная винодельня и одновременно место отдыха и интересных впечатлений, причем не только для взрослых, но и для детей.
- ООлег2 мая 2025Отличная организация поездки, красивое место, неплохое вино. Очень приятно видеть места, в которые люди вкладывают душу, тем более в такой непростой бизнес, как виноделие. Удачи и процветания виноделам и организаторам экскурсии!
- ННикита13 апреля 2025Очень интересное и неожиданное для Ташкента место
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Винные туры»
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Сейчас в Ташкенте в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 160. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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