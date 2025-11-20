Погрузитесь в удивительный мир Тянь-Шаня, где живописные пейзажи озера Чарвак и реки Чаткал ждут вас! Узнайте о священных чинарах и древних петроглифах, наслаждаясь захватывающими видами с лучших смотровых площадок.
Эта экскурсия — идеальный способ открыть для себя природу и культуру горного Узбекистана, оставив незабываемые впечатления!
Описание экскурсииГорный Узбекистан: Природа, История и Традиции Экскурсия по Тянь-Шанским горам расскажет о формировании этого величественного региона и его живописных пейзажах. Вы узнаете о происхождении озера Чарвак и реки Чаткал, их значении для экосистемы и жизни местных жителей. Также будет обсуждаться священная чинара, окружающие её легенды и наскальные петроглифы, оставленные древними народами. Вы сможете насладиться современными горнолыжными курортами Узбекистана, такими как Амирcой и Чимган, и узнать об их истории и значении для туризма. Побываете на лучших смотровых площадках Ташкентской области, откуда открываются потрясающие виды на пик Большой Чимган, долину Чаткала и бирюзовое Чарвакское водохранилище. Канатная дорога на Амирсое поднимет вас на высоту 2 290 метров, открывая захватывающие панорамы гор. Каждый участник, побывавший на этой экскурсии, почти всегда хочет вернуться, чтобы открыть новые маршруты и вновь ощутить узбекское гостеприимство. Важная информация:
- Обед оплачивается отдельно — по маршруту мы сделаем остановку в уютном кафе с местной кухней, где каждый сможет выбрать блюда по вкусу.
- Экскурсия доступна как индивидуально, так и для групп до 14 человек. Возможен подбор оптимального формата в зависимости от ваших пожеланий.
- По запросу можно организовать экскурсию на электромобиле бизнес-класса — стильный и экологичный вариант с повышенным комфортом.
• Для любителей эксклюзива предлагаем воздушную экскурсию на вертолётах 2023 года:
- Airbus H-125 (до 3 пассажиров) — Airbus H-130 (до 4 пассажиров) Стоимость рассчитывается индивидуально.
- Рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой ветровку или тёплую одежду — даже весной и летом в горах погода может меняться быстро.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный курорт Чимган
- Горный курорт Амирсой
- Горный курорт Бельдерсай
- Чарвакское водохранилище
- Река Чаткал
- Подножия вековых чинар
- Наскальные рисунки
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Канатная дорога (от 14$ с человека)
- Полет на параплане над Чарвакским водохранилищем или горами Чимгана
- Катание на гидроцикле и катере на Чарваке
- Зиплайн
Место начала и завершения?
По вашему усмотрению
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
