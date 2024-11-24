читать дальше и познавательно. рассказывают всё очень понятно и увлекательно, хочется слушать и слушать. со следующим приездом обратимся к вам снова! всё было просто отлично.

здравствуйте! всего за день один человек и природа передала нам не объяснимые словами эмоции, что порой аж вызывало слезы. очень интересно