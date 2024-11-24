9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Западный Тянь-Шань: путешествие, которое захочется повторить
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 10.00
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Начало: Ваша гостиница
Расписание: По договоренности с туристом
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
$160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 ноября 2024здравствуйте! всего за день один человек и природа передала нам не объяснимые словами эмоции, что порой аж вызывало слезы. очень интересно
- ВВладислав20 ноября 2024Спасибо Андрею за интересную и познавательную поездку в горы. Посетили новый горнолыжный курорт Амирсой, поднялись на старой советской канатной дороге
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Горы Тянь-Шань»
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