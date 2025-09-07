Мои заказы

Из Ташкента - в горный оазис: Чимган и канатка Бельдерсая

Путешествие к заснеженным вершинам Тянь-Шаня с подъемом на канатной дороге Бельдерсая и посещением Чарвакского водохранилища
Путешествие начинается с захватывающей панорамы горных хребтов и Чарвакского водохранилища. Затем вас ждут зелёные склоны Чимганских гор, где можно насладиться пешим треккингом.

Подъём на канатной дороге Бельдерсая на высоту более 2000 метров подарит вам незабываемые виды и возможность сделать потрясающие фотографии.

В завершение можно посетить Чарвакское водохранилище, где бирюзовая вода и живописные берега станут отличным фоном для отдыха
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на горы
  • 🚡 Подъём на канатной дороге
  • 🍽️ Обед на природе
  • 📸 Отличные фото возможности
  • 🌊 Посещение Чарвакского водохранилища
Из Ташкента - в горный оазис: Чимган и канатка Бельдерсая© Эльдор
Из Ташкента - в горный оазис: Чимган и канатка Бельдерсая© Эльдор
Из Ташкента - в горный оазис: Чимган и канатка Бельдерсая© Эльдор
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Что можно увидеть

  • Чимганские горы
  • Канатная дорога Бельдерсая
  • Чарвакское водохранилище

Описание экскурсии

Смотровая площадка на подъезде к горам. Здесь вы полюбуетесь потрясающей панорамой горных хребтов и Чарвакского водохранилища.

Чимганские горы. Эта часть системы Тянь-Шаня славится своими зелёными склонами и бурными ручьями. Мы устроим небольшой пеший треккинг длиной 2–3 км, чтобы как следует насладиться природой.

Канатная дорога Бельдерсая. Поднимемся на высоту более 2000 м. На вершине у вас будет свободное время для отдыха, осмотра окрестностей и фотографий.

Смотровая площадка «Турист». Легендарное место с лучшими видами на «Чимган» и прилегающие долины.

Обед в кафе на природе или пикник. Перекусим блюдами традиционной узбекской кухни (плов, шашлыки, лепёшки) или устроим пикник.

Чарвакское водохранилище (по желанию). Вода насыщенного бирюзового цвета, вид на горы, живописные берега — прекрасное место, чтобы завершить наше путешествие.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном авто Chevrolet Сobalt с кондиционером
  • Программа подходит для людей всех возрастов

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — $5–6 с чел. (либо можно взять с собой продукты для пикника)
  • Канатная дорога — $6 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдор
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эльдор, я гид в Ташкенте. На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Александр
7 сен 2025
Всё прошло на высоком уровне.
Анна
Анна
21 авг 2025
Прекрасная природа Узбекистана и отличный дружелюбный гид! Спасибо, Эльдор!
Е
Елена
18 авг 2025
Природа Узбекистана прекрасна! Горы и водопад превзошли все наши ожидания! Виды изумительные! Спасибо, Эльдору, за данную экскурсию, все было замечательно и интересно. Однозначно рекомендую!
А
Артем
31 мая 2025
Это была не экскурсия, а настоящее минипутешествие!
Фуникулер, горные вершины, красивые виды, пограничный пост и невероятный водопад.
У гида интересная подача материала и отличное чувство юмора.
Н
Наталья
27 мар 2025
Ездили с Эльдором в Чимган, а также добрались до водопада Фата невесты. Получилась насыщенная и очень интересная поездка! Особенно впечатлил путь на водопад и старинный мост, для нас этот пункт был неожиданным сюрпризом, за что отдельное спасибо)
Было интересно, весело, вкусно и непринужденно, многое узнали о быте и культуре жителей Узбекистана.
Смело могу рекомендовать Эльдора, не пожалеете!
Денис
Денис
25 мар 2025
Прекрасная поездка, всё очень понравилось. Ездили смотреть канатную дорогу Чинаркент, горные озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище. Эльдор внимательный, приятный, рассказал много полезной информации о регионе, столице и стране в целом,
читать дальше

очень аккуратно водит авто, хотя дороги в горной местности, мягко говоря, отличаются от комфортной трассы до Чарвака. Путь к озёрам отдельно заслуживает внимания. Поднимаясь высоко на гору, чувствуешь единение с природой, людей практически нет. Рекомендую данный маршрут туристам, готовым к приключениям.

Прекрасная поездка, всё очень понравилось. Ездили смотреть канатную дорогу Чинаркент, горные озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище.Прекрасная поездка, всё очень понравилось. Ездили смотреть канатную дорогу Чинаркент, горные озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище.Прекрасная поездка, всё очень понравилось. Ездили смотреть канатную дорогу Чинаркент, горные озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище.Прекрасная поездка, всё очень понравилось. Ездили смотреть канатную дорогу Чинаркент, горные озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище.Прекрасная поездка, всё очень понравилось. Ездили смотреть канатную дорогу Чинаркент, горные озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище.Прекрасная поездка, всё очень понравилось. Ездили смотреть канатную дорогу Чинаркент, горные озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище.Прекрасная поездка, всё очень понравилось. Ездили смотреть канатную дорогу Чинаркент, горные озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище.

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Из Ташкента - к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой
На машине
9 часов
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой
Путешествие из Ташкента к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой. Насладитесь чистым воздухом, горными пейзажами и посетите местные достопримечательности
Начало: Г. Ташкент
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$113$150 за всё до 4 чел.
4 в 1: Амирсой, Чимган, Чарвакское водохранилище и винодельня
На машине
8 часов
-
30%
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
4 в 1: Амирсой, Чимган, Чарвакское водохранилище и винодельня
Посетить четыре локации в горах Западного Тянь-Шаня за один день
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$107$152 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - в горы Чимгана
На машине
9 часов
-
10%
268 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$103$114 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте