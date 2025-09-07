Путешествие начинается с захватывающей панорамы горных хребтов и Чарвакского водохранилища. Затем вас ждут зелёные склоны Чимганских гор, где можно насладиться пешим треккингом. Подъём на канатной дороге Бельдерсая на высоту более 2000 метров подарит вам незабываемые виды и возможность сделать потрясающие фотографии. В завершение можно посетить Чарвакское водохранилище, где бирюзовая вода и живописные берега станут отличным фоном для отдыха

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Смотровая площадка на подъезде к горам. Здесь вы полюбуетесь потрясающей панорамой горных хребтов и Чарвакского водохранилища.

Чимганские горы. Эта часть системы Тянь-Шаня славится своими зелёными склонами и бурными ручьями. Мы устроим небольшой пеший треккинг длиной 2–3 км, чтобы как следует насладиться природой.

Канатная дорога Бельдерсая. Поднимемся на высоту более 2000 м. На вершине у вас будет свободное время для отдыха, осмотра окрестностей и фотографий.

Смотровая площадка «Турист». Легендарное место с лучшими видами на «Чимган» и прилегающие долины.

Обед в кафе на природе или пикник. Перекусим блюдами традиционной узбекской кухни (плов, шашлыки, лепёшки) или устроим пикник.

Чарвакское водохранилище (по желанию). Вода насыщенного бирюзового цвета, вид на горы, живописные берега — прекрасное место, чтобы завершить наше путешествие.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном авто Chevrolet Сobalt с кондиционером

Программа подходит для людей всех возрастов

Дополнительные расходы (по желанию)