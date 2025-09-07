Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эльдор, я гид в Ташкенте. На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Александр
7 сен 2025
Всё прошло на высоком уровне.
Анна
21 авг 2025
Прекрасная природа Узбекистана и отличный дружелюбный гид! Спасибо, Эльдор!
Е
Елена
18 авг 2025
Природа Узбекистана прекрасна! Горы и водопад превзошли все наши ожидания! Виды изумительные! Спасибо, Эльдору, за данную экскурсию, все было замечательно и интересно. Однозначно рекомендую!
А
Артем
31 мая 2025
Это была не экскурсия, а настоящее минипутешествие! Фуникулер, горные вершины, красивые виды, пограничный пост и невероятный водопад. У гида интересная подача материала и отличное чувство юмора.
Н
Наталья
27 мар 2025
Ездили с Эльдором в Чимган, а также добрались до водопада Фата невесты. Получилась насыщенная и очень интересная поездка! Особенно впечатлил путь на водопад и старинный мост, для нас этот пункт был неожиданным сюрпризом, за что отдельное спасибо) Было интересно, весело, вкусно и непринужденно, многое узнали о быте и культуре жителей Узбекистана. Смело могу рекомендовать Эльдора, не пожалеете!
Денис
25 мар 2025
Прекрасная поездка, всё очень понравилось. Ездили смотреть канатную дорогу Чинаркент, горные озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище. Эльдор внимательный, приятный, рассказал много полезной информации о регионе, столице и стране в целом, читать дальше
очень аккуратно водит авто, хотя дороги в горной местности, мягко говоря, отличаются от комфортной трассы до Чарвака. Путь к озёрам отдельно заслуживает внимания. Поднимаясь высоко на гору, чувствуешь единение с природой, людей практически нет. Рекомендую данный маршрут туристам, готовым к приключениям.