В рамках нашего насыщенного путешествия вы полюбуетесь бирюзовой гладью озера с трёх смотровых площадок, каждая из которых открывает новый, завораживающий вид, прогуляетесь к водопаду, струи которого напоминают тонкое кружево, спадающее по скалам, побываете у старинного моста и увидите спрятанный в уединённой горной долине водопад высотой 35 метров.