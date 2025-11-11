В рамках нашего насыщенного путешествия вы полюбуетесь бирюзовой гладью озера с трёх смотровых площадок, каждая из которых открывает новый, завораживающий вид, прогуляетесь к водопаду, струи которого напоминают тонкое кружево, спадающее по скалам, побываете у старинного моста и увидите спрятанный в уединённой горной долине водопад высотой 35 метров.
Описание экскурсииЧто вас ждет • 8:00 — Сбор группы и выезд из Ташкента.
- 9:30 — Первая остановка. Чарвакское водохранилище. Посетим три смотровые площадки, каждая из которых открывает уникальный вид на лазурную гладь водохранилища, обрамлённую горами. Узнаем, как создавалось это искусственное озеро и почему оно так важно для региона. Сделаем красивые фотографии на фоне потрясающих пейзажей.
- 10:30 — Переезд к ущелью, поход к водопаду «Фата невесты». Совершим лёгкую прогулку по горному ущелью (примерно 20–30 минут в одну сторону). Полюбуемся водопадом, чьи тонкие струи напоминают кружевную вуаль. При желании сможем освежиться под прохладными брызгами или просто насладиться тишиной природы.
- 11:30 — Остановка у реки Чаткал. Подойдём к старинному мосту, с которого открывается вид на мощный горный поток. Узнаем интересные факты о реке и её значении для региона. Возможность сделать красивые фото и немного отдохнуть.
- 12:00 — Переезд к водопаду Пальтау (по желанию). Дорога к водопаду проходит по грунтовой дороге. Добраться можно на внедорожнике (+$8 с человека) или совершить прогулку, которая займёт около 40–50 минут (маршрут доступен для людей с разным уровнем подготовки). По прибытии — время для отдыха, фотографий и наслаждения энергией падающей воды (высота водопада 35 м).
- 14:00 — Обед в местном кафе (по желанию, за доп. плату). Возможность попробовать традиционные узбекские блюда, включая шашлык, лагман, плов и свежие горные травяные чаи.
- 15:00 — Древние чинары и петроглифы (по желанию). Осмотр древних деревьев возрастом от 450 до 850 лет. Знакомство с наскальными рисунками, оставленными первобытными людьми.
- 16:00 — Отправление обратно в Ташкент По пути можно сделать небольшие остановки для покупки свежих фруктов или сувениров.
- 17:30 — Прибытие в Ташкент. Возвращение в город, завершение экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарвакское водохранилище
- Водопад «Фата невесты»
- Река Чаткал
- Водопад Пальтау
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Обед
- Переезд на внедорожнике к водопаду Пальтау ($8 с человека).
Место начала и завершения?
Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, 45
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
