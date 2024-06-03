1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Водопад «Фата невесты» и река Чаткал — по ущелью мы прогуляемся к сказочному водопаду, чьи серебряные нити словно тонкое кружево прикрывают скальный массив»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
«На маршруте нам встретятся семь водопадов — каждый со своим характером»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Горы и водопады Чимгана: захватывающее путешествие из Ташкента
Вас ждет незабываемое путешествие по Чимганским горам и водопадам, полное впечатлений и красивых пейзажей
Начало: Ул. Боткина, д. 7, Ташкент
«От водопада мы спустимся на площадку к деревянному мосту через реку Чаткал, с которой ощущается вся мощь стиснутой скалами могучей горной реки»
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
8 часов
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
Начало: Ваш отель
«Тур включает посещение Чарвакского водохранилища, канатных дорог Амирсая, горы Большой Чимган, а также поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
Начало: Сквер Амира Темура, Ташкент
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
Начало: Ваш отель
«Наш путь ведет к водопаду Фата Невесты»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$110 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
- ССтанислав30 мая 2024Невероятная красота в хорошей компании! Спасибо
- ААнгелина30 мая 2024Экскурсия великолепна. Александр лучший гид!!!!! Прекрасно знает историю страны и разных городов. Отличный проводник, который учитывает особенности группы, всегда на
- ННаталья30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Везде доставили, все быстро, чётко и безопасно. Очень красивые виды, сделали много прекрасных фотографий. Экскурсовод все объяснил, рассказал, отвёл на водопад. Спасибо большое Александру и водителю!
- ГГалина28 мая 2024Очень интересный тур и замечательный гид! Рекомендую 👍
- AAnatoly26 мая 2024Идеальная поездка, на мой взгляд. Целые горы величественных гор и бесконечный океан бирюзы в воде водохранилища! Спасибо организаторам и водителю! Берите
- ААнна23 мая 2024Большое спасибо Александру и его команде за организацию экскурсии! Гид Регина и ее водитель окружили нас заботой и заставили почувствовать
- ШШухрат14 мая 2024Мне и супруге путешествие по горам очень понравилось, и мы прекрасно провели время. Нашим гидом была Светлана - человек, влюбленный
- ННаталья27 марта 2024Нам очень повезло с экскурсоводом! Рустам, очень хорошо рассказывал и показывал все самое интересное! Правильная русская речь, хорошие знания как
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Водопады»
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