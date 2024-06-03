Экскурсии на водопады из Ташкента

Найдено 7 экскурсий в категории «Водопады» в Ташкенте на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Водопад «Фата невесты» и река Чаткал — по ущелью мы прогуляемся к сказочному водопаду, чьи серебряные нити словно тонкое кружево прикрывают скальный массив»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 20 чел.
Водопады Таваксая и Большой каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
«На маршруте нам встретятся семь водопадов — каждый со своим характером»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 10 чел.
Горы и водопады Чимгана
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
17 отзывов
Горы и водопады Чимгана: захватывающее путешествие из Ташкента
Вас ждет незабываемое путешествие по Чимганским горам и водопадам, полное впечатлений и красивых пейзажей
Начало: Ул. Боткина, д. 7, Ташкент
«От водопада мы спустимся на площадку к деревянному мосту через реку Чаткал, с которой ощущается вся мощь стиснутой скалами могучей горной реки»
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
Начало: Ваш отель
«Тур включает посещение Чарвакского водохранилища, канатных дорог Амирсая, горы Большой Чимган, а также поход к водопаду «Фата невесты» и реке Чаткал»
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
Начало: Сквер Амира Темура, Ташкент
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 4 чел.
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
Начало: Ваш отель
«Наш путь ведет к водопаду Фата Невесты»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$110 за человека
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
  • С
    Станислав
    30 мая 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Невероятная красота в хорошей компании! Спасибо
  • А
    Ангелина
    30 мая 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Экскурсия великолепна. Александр лучший гид!!!!! Прекрасно знает историю страны и разных городов. Отличный проводник, который учитывает особенности группы, всегда на
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    страже нашего здоровья и отличных впечатлений. В нашей компании были девушки 70+, которые с помощью гида прошли полностью весь маршрут. Рекомендую Александра Михеева

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Горы и водопады Чимгана
    Спасибо большое за экскурсию! Везде доставили, все быстро, чётко и безопасно. Очень красивые виды, сделали много прекрасных фотографий. Экскурсовод все объяснил, рассказал, отвёл на водопад. Спасибо большое Александру и водителю!
  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Горы и водопады Чимгана
    Очень интересный тур и замечательный гид! Рекомендую 👍
  • A
    Anatoly
    26 мая 2024
    Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
    Идеальная поездка, на мой взгляд. Целые горы величественных гор и бесконечный океан бирюзы в воде водохранилища! Спасибо организаторам и водителю! Берите
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    с собой побольше денег, ведь по пути Вам встретятся дополнительные развлечения, которые так и хочется попробовать! Но хорошо, что они не обязательны и можно совсем обойтись почти без дополнительных трат. Но для посещения водопада Фата Невесты небольшой сбор всё равно обязателен, а также нужно иметь выписку о регистрации в отеле.

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Горы и водопады Чимгана
    Большое спасибо Александру и его команде за организацию экскурсии! Гид Регина и ее водитель окружили нас заботой и заставили почувствовать
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    себя как дома. Чимган, Чарвак, Бричмула - это нужно увидеть всем, кто приехал в Ташкент. На водопад Регина внесла нас чуть ли не на руках, это было веселое приключение! Не пренебрегайте рекомендацией Александра взять с собой запасную обувь - на водопаде вы можете промокнуть.

  • Ш
    Шухрат
    14 мая 2024
    Водопады Таваксая и Большой каньон
    Мне и супруге путешествие по горам очень понравилось, и мы прекрасно провели время. Нашим гидом была Светлана - человек, влюбленный
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    в горы и в свою профессию. На всем протяжении маршрута она нас поддерживала, и эта поддержка не была лишней:) Есть пожелания к организаторам, было бы желательно их учесть: 1. не называть это мероприятие прогулкой или путешествием: это был полноценный туристический поход со всеми вытекающими: обувь должна быть соответствующая (на мне были обычные туфли, после похода их пришлось выбросить - подошва не выдержала нагрузок), дамские сумочки - излишний атрибут. 2. информация о том, что "Маршрут не требует специальной физической подготовки" - не вполне корректная и может вводить людей в заблуждение: по пути следования иногда будет необходимо переходить реку ножками (сняв обувь), на что, полагаю, не все готовы. Углы подъема и спуска также не городские, и к этому необходимо быть готовым. Сами горы - вулканического происхождения, следствием чего является огромное количество мелких камней по пути следования, что существенно затрудняет передвижение.

  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
    Нам очень повезло с экскурсоводом! Рустам, очень хорошо рассказывал и показывал все самое интересное! Правильная русская речь, хорошие знания как
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    местного жителя! Мы съездили на горнолыжный курорт, я была поражена насколько развит Ташкент и как же там хорошо, современно, прогрессивно! Поднялись на самый верх, нафоткали шикарные виды! Потом отправились на водопад «фата невесты»! На границе с Киргизией просят не только паспорт но и регистрацию из отеля! Иначе вас не пропустят но нам опять повезло с гидом и нас пропустили! Ехать опасно, дороги практически нет, но Рустам всячески всю дорогу шутил и вообще вселял поддержку в нас всех)) мы доехали и даже по горам с помощью его страховки поддержки поднялись на самый верх! Это были непередаваемые ощущения и воспоминания! Спасибо ему за это! Это было супер здорово! Вода, горы, воздух и энергия от этого всего!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Водопады" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 55 до 170. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Водопады», 137 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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