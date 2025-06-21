Экскурсия предлагает погружение в мир горных пейзажей и природных чудес.
Участники посетят курорт Амирсай с его канатными дорогами, увидят величественную гору Большой Чимган и насладятся красотой водопада «Фата невесты». Также в программе посещение Чарвакского водохранилища, где открываются потрясающие виды на горы. Путешествие подходит для всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой
Участники посетят курорт Амирсай с его канатными дорогами, увидят величественную гору Большой Чимган и насладятся красотой водопада «Фата невесты». Также в программе посещение Чарвакского водохранилища, где открываются потрясающие виды на горы. Путешествие подходит для всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горные виды
- 🚠 Увлекательные канатные дороги
- 💧 Прогулка к водопаду
- 🌊 Вид на Чарвакское водохранилище
- 🌳 Древние чинары и петроглифы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Чимганских гор, курорта Амирсай, водопада «Фата невесты» и Чарвакского водохранилища - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природными красотами в полной мере. Весной и в октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учесть, что погода может быть менее предсказуемой, а температуры - ниже.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Курорт Амирсай
- Гора Большой Чимган
- Водопад «Фата невесты»
- Чарвакское водохранилище
Описание экскурсии
Завораживающие горные пейзажи
Вы посетите самые яркие природные места в окрестностях Ташкента. В программе экскурсии:
- Всесезонный горный курорт Амирсай. Он знаменит не только своими горнолыжными трассами. но и прекрасными смотровыми площадками и тропинками для прогулок, к которым ведёт благоустроенная канатная дорога с закрытыми кабинками. С них открываются завораживающие виды на окрестные горные пейзажи.
- Гора Большой Чимган — прямо на склоне горы устроена смотровая площадка, к которой ведёт открытая кресельная канатная дорога. Ей мы и воспользуемся, чтобы полюбоваться на окрестные заснеженные вершины.
- Водопад «Фата невесты» — прогуляемся по ущелью к сказочному водопаду, чьи серебряные нити словно тонкое кружево прикрывают скальный массив.
- Река Чаткал — по желанию спустимся к старинному мосту, с которого ощущается вся мощь стиснутой скалами горной реки.
- Древние чинары и петроглифы — осмотрим древние деревья возрастом от 450 до 850 лет и наскальные рисунки первобытных людей.
- Чарвакское водохранилище — вы полюбуетесь со смотровых площадок его бирюзовой гладью, окаймлённой кольцом гор. Всего нас ждут три смотровые, с каждой из которых водохранилище открывается с нового ракурса!
В завершение мы можем заехать перекусить в одно из многочисленных кафе около гор.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость: легковой автомобиль или минивэн
- Дополнительные расходы: канатная дорога Амирсая — примерно $14 с человека, еда и напитки в кафе
- Поход к водопаду «Фата Невесты» недолгий, его осилит даже не привычный к горам человек
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Ашхабад
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 2349 туристов
Меня зовут Александр, я представитель команды горных гидов. Мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии в горы Узбекистана. Любим их бесконечное разнообразие и величие, которое хотим показать всем гостям нашей страны. Главное правило, которым мы руководствуемся при проведении экскурсий в горах — безопасность участников при максимально возможном объёме экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
21 июн 2025
Большое спасибо Александру и водителю, благодаря которым эта поездка состоялась! Все очень понравилось. Были небольшие изменения на маршруте, не зависящие от организаторов, Александр предложил отличную замену. Очень увлекательно рассказал про Ташкент, про обычаи,нравы и вообще очень подробно отвечал на все вопросы! Помог с другими моментами, не связанными с экскурсией, хоть вообще и не обязан был. Рекомендую экскурсию всем!
А
Алия
13 мая 2025
Это было идеальное завершение моего путешествия по Узбекистану! Без гор и водопадов я уехать не могла) Спасибо гиду Саше (на красной калине) за прекрасный день 😊 Показал все и даже больше! Рассказал обо всем и отвечал на все вопросы. Великолепные горы, шикарные водопады, потрясающие виды на водохранилище😍🔥 Отличная экскурсия, отличная компания!
Герасимова
10 мая 2025
Очень благодарим Сашу (на красной калине 😁) за супер- день с данным туром. Был первый опыт бронирования на Трипстере, превзошло все мои ожидания. Узбекистан изумителен, тур занимает почти весь день, но это стоит того 100%. Горы, водоемы, водопады- фантастика, их необходимо увидеть. Саша все рассказывал, отвечал на все вопросы, одним словом 10 из 10! Советую миллион раз всем🔥
Т
Тимофей
10 мая 2025
Отлично съездили, виды шикарные. Увидели все, что могли. Гид отработал прекрасно.
И
Ирина
9 мая 2025
Спасибо за прекрасный день в горах и гиду Александру (на красной Калине 😉). Прекрасные горы и красивые водопады.
Марина
20 апр 2025
Были вчера на этой экскурсии,нам все понравилось! Интересный маршрут, маленький уютный минивэн,водитель отличный! завезли пообедать в интересное место,гид посоветовал что лучше брать! Про гида отдельно хочу сказать, Александр интересно преподносил информацию,помогал пройти путь до водопада,ответил на все наши вопросы(а их было много), поэтому советую всем посетить,вас не разочарует!!
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
14%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным окрестностям Ташкента! Увидите Чарвакское водохранилище, Чимган и древние петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
$107
$125 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 20 чел.
Чимганские горы и Чарвак
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
3 июл в 09:00
от $114
$134 за всё до 20 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЧимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Проведите день в Чимганских горах и у Чарвакского водохранилища. Насладитесь природой, прокатитесь по канатной дороге и посетите современный парк
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$102
$120 за всё до 4 чел.