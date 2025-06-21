Экскурсия предлагает погружение в мир горных пейзажей и природных чудес.



Участники посетят курорт Амирсай с его канатными дорогами, увидят величественную гору Большой Чимган и насладятся красотой водопада «Фата невесты». Также в программе посещение Чарвакского водохранилища, где открываются потрясающие виды на горы. Путешествие подходит для всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Чимганских гор, курорта Амирсай, водопада «Фата невесты» и Чарвакского водохранилища - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природными красотами в полной мере. Весной и в октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учесть, что погода может быть менее предсказуемой, а температуры - ниже.

Сейчас июль — это идеальное время.