Бухара — город легенд, удивительных событий и фантастической архитектуры.
Мы погуляем по извилистым улицам Старого города, любуясь величественными минаретами, медресе и мечетями.
Бухара, пожалуй, единственный город Узбекистана, в котором лучше всего ощущается атмосфера древности.
Наш профессиональный гид расскажет вам о местных традициях, культуре и кухне, поможет почувствовать душу и сердце священного города.
Мы погуляем по извилистым улицам Старого города, любуясь величественными минаретами, медресе и мечетями.
Бухара, пожалуй, единственный город Узбекистана, в котором лучше всего ощущается атмосфера древности.
Наш профессиональный гид расскажет вам о местных традициях, культуре и кухне, поможет почувствовать душу и сердце священного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что вас ожидает:
- Площадь Ляби-Хауз
- Мавзолей Самаемдов
- Мавзолей Чашма-Аюб
- Мечеть Боло-Хауз
- Крепость Арк
- Архитектурный ансамбль Пои Калон
- Мечеть Магоки-Аттори
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Площадь Ляби-Хауз — гид поделится связанными с ним легендами. Площадь, на которой вы увидите несколько старинных медресе и небольшой искусственный пруд, у которого любят отдыхать местные жители и туристы. Вам раскроют, как Ляби-Хауз связан с купечеством, иудаизмом и Ходжой Насреддином.
- Мавзолей Самаемдов — усыпальница представителей одной из древнейших восточных династий. Вы расшифруете ее необычную архитектуру, сочетающую элементы ислама и зороастризма. Он не отличается ни размерами, ни голубыми куполами, ни многоцветной мозаикой. И тем не менее мы его посетим! Почему — вы узнаете на экскурсии.
- Мавзолей Чашма-Аюб — здесь вам расскажут о многострадальном и терпеливом Иове. Это библейский персонаж, который также упоминается в Коране.
- Мечеть Боло-Хауз — невероятно красивая пятничная мечеть с мастерски сделанной кирпичной кладкой и изящными деревянными галереями. Она станет для нас поводом поговорить о народном ремесле резьбы по дереву.
- Крепость Арк — вы услышите, как её построили, разрушили и восстановили. Как она стала резиденцией местных правителей и какое событие предшествовало бегству из неё последнего эмира Алимхана.
- Архитектурный ансамбль Пои Калон — вы исследуете старинный ансамбль, состоящий из минарета XI века, крупнейшей мечети и медресе.
- Мечеть Магоки-Аттори — её название можно перевести как «мечеть в яме». Я раскрою, как именно это связано с расположением здания. Важная информация: В тур включено билет в один конец+экскурсия Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 08:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ляби-Хауз
- Мавзолей Самаемдов
- Мавзолей Чашма-Аюб
- Мечеть Боло-Хауз
- Крепость Арк
- Архитектурный ансамбль Пои Калон
- Мечеть Магоки-Аттори
Что включено
- Услуги гида
- Пешая экскурсия
- Билет на поезд
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Трансфер
- Питание
- Проживание и другие расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северный вокзал Ташкента
Завершение: Вокзал в городе Каган Бухарская область
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Билет в один конец до Бухары с экскурсией (обратно по договоренности)
- Встреча у комплекса ЛябиХауз возле Хаджи Насредина на ишачке
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 мая 2024
Экскурсия прекрасна! Красивый город, отличный гид! Все впечатление портит только поезд "Шарк" - ощущение возвращения в 90-е.
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