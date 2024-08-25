Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте

Погрузитесь в мир узбекской кухни! Узнайте секреты приготовления плова от мастера и насладитесь уникальным плов-сетом с традиционными угощениями
Плов - одно из тех блюд, которое часто сравнивают с произведением искусства.

Соберитесь с родными, друзьями или коллегами в уютном дворике и погрузитесь в атмосферу узбекской кухни.

В компании настоящего мастера, знающего
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все тонкости и старинные кулинарные тайны, приготовление плова превратится для вас в занимательный праздник.

Ошпаз встретит вас в арт-кафе, расскажет, как правильно выбирать рис и мясо, как нарезать продукты и как придать блюду аромат.

В завершении мастер-класса вы сможете попробовать уникальный плов-сет: помимо плова, на столе будут три вида салата, сюзьма с зеленью, чай и традиционные узбекские лепёшки. Один из водителей нашей команды заберёт вас из отеля и привезёт на мастер-класс. Обратно вы добираетесь самостоятельно, заведение находится в центре города.

По вашему усмотрению можно дополнить программу мастер-классом по изготовлению самсы, лепёшек или другого блюда (за доплату)

5
2 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍲 Узнайте секреты приготовления плова
  • 👨‍🍳 Учитесь у профессионального шеф-повара
  • 🏠 Уютная атмосфера арт-кафе
  • 🚗 Удобный трансфер из отеля
  • 🍽 Дегустация традиционных узбекских блюд
    • Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
    Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
    Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:30

    Что можно увидеть

  • Арт-кафе

    • Описание мастер-класса

    Встречайте главного героя национальной узбекской кухни — узбекский плов! Ошпаз — мастер по приготовлению плова — встретит вас в арт-кафе и расскажет, как правильно выбирать рис и мясо для плова, как нарезать продукты и как придать блюду аромат.

    В завершении мастер-класса вы сможете попробовать уникальный плов-сет: помимо плова, на столе будут три вида салата, сюзьма с зеленью, чай и традиционные узбекские лепёшки.

    Организационные детали

    • Один из водителей нашей команды заберёт вас из отеля и привезёт на мастер-класс. Обратно вы добираетесь самостоятельно, заведение находится в центре города
    • По вашему усмотрению можно дополнить программу мастер-классом по изготовлению самсы, лепёшек или другого блюда (за доплату). Предупредите нас заранее, так как количество мест ограничено

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля в Ташкенте
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    4
    3
    2
    1
    Надия
    25 авг 2024
    Рекомендую мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте, кому приготовление плова не совсем знакомо. Архитектура, атмосфера, пейзажи и декор стоят того, чтобы провести время с семьей и друзьями. Еда и обслуживание были восхитительными, а туалетные комнаты чистыми. Хозяин информативен, готов ответить на все ваши вопросы, мастер своего дела более 40 лет.
    L
    13 авг 2024
    Посетили с подругами мастер класс по приготовлению плова и хотим выразить благодарность за чудесный день и приобретённые навыки. Теперь мы знаем весь процесс от начала до конца. Место очень атмосферное,
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    много зелени, есть тапчанчики и столы, можно выбрать где посидеть. Сам процесс приготовления плова занимает 2 часа, самое приятное в конце - это наивкуснейший обед, приготовленный своими руками. Главный повар доверил нам подготовить все овощи и немного приготовление зирвака, основу плова.
    Из удобств, забрали из отеля привезли на место, оплату можно сделать в рублях переводом. Ещё мы заранее заказали фотосессию, теперь ждем красивые фото. В заведении имеются разные вида блюд и напитков, можно остаться на весь день при желании. Всем большое спасибо, мы очень хорошо провели время, получили новый опыт и впечатления.

    Посетили с подругами мастер класс по приготовлению плова и хотим выразить благодарность за чудесный день иПосетили с подругами мастер класс по приготовлению плова и хотим выразить благодарность за чудесный день иПосетили с подругами мастер класс по приготовлению плова и хотим выразить благодарность за чудесный день и

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