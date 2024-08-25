Плов - одно из тех блюд, которое часто сравнивают с произведением искусства.Соберитесь с родными, друзьями или коллегами в уютном дворике и погрузитесь в атмосферу узбекской кухни.В компании настоящего мастера, знающего

все тонкости и старинные кулинарные тайны, приготовление плова превратится для вас в занимательный праздник. Ошпаз встретит вас в арт-кафе, расскажет, как правильно выбирать рис и мясо, как нарезать продукты и как придать блюду аромат. В завершении мастер-класса вы сможете попробовать уникальный плов-сет: помимо плова, на столе будут три вида салата, сюзьма с зеленью, чай и традиционные узбекские лепёшки. Один из водителей нашей команды заберёт вас из отеля и привезёт на мастер-класс. Обратно вы добираетесь самостоятельно, заведение находится в центре города. По вашему усмотрению можно дополнить программу мастер-классом по изготовлению самсы, лепёшек или другого блюда (за доплату)

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или $50 за человека, если вас больше

от $150 за 1-3 человека или $50 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Встречайте главного героя национальной узбекской кухни — узбекский плов! Ошпаз — мастер по приготовлению плова — встретит вас в арт-кафе и расскажет, как правильно выбирать рис и мясо для плова, как нарезать продукты и как придать блюду аромат.

В завершении мастер-класса вы сможете попробовать уникальный плов-сет: помимо плова, на столе будут три вида салата, сюзьма с зеленью, чай и традиционные узбекские лепёшки.

Организационные детали