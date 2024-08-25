Плов - одно из тех блюд, которое часто сравнивают с произведением искусства.
Соберитесь с родными, друзьями или коллегами в уютном дворике и погрузитесь в атмосферу узбекской кухни.
В компании настоящего мастера, знающего
Соберитесь с родными, друзьями или коллегами в уютном дворике и погрузитесь в атмосферу узбекской кухни.
В компании настоящего мастера, знающего
5 причин купить этот мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Что можно увидеть
Описание мастер-класса
Встречайте главного героя национальной узбекской кухни — узбекский плов! Ошпаз — мастер по приготовлению плова — встретит вас в арт-кафе и расскажет, как правильно выбирать рис и мясо для плова, как нарезать продукты и как придать блюду аромат.
В завершении мастер-класса вы сможете попробовать уникальный плов-сет: помимо плова, на столе будут три вида салата, сюзьма с зеленью, чай и традиционные узбекские лепёшки.
Организационные детали
- Один из водителей нашей команды заберёт вас из отеля и привезёт на мастер-класс. Обратно вы добираетесь самостоятельно, заведение находится в центре города
- По вашему усмотрению можно дополнить программу мастер-классом по изготовлению самсы, лепёшек или другого блюда (за доплату). Предупредите нас заранее, так как количество мест ограничено
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ташкенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 2088 туристов
Добрый день, дорогие гости Узбекистана! Наша команда познакомит вас с новыми местами притяжения и туристическими достопримечательностями Ташкента и Ташкентской области: от красивых природных точек, ферм и национальной кухни до древних мечетей и парков аттракционов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надия
25 авг 2024
Рекомендую мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте, кому приготовление плова не совсем знакомо. Архитектура, атмосфера, пейзажи и декор стоят того, чтобы провести время с семьей и друзьями. Еда и обслуживание были восхитительными, а туалетные комнаты чистыми. Хозяин информативен, готов ответить на все ваши вопросы, мастер своего дела более 40 лет.
L
Lilia
13 авг 2024
Посетили с подругами мастер класс по приготовлению плова и хотим выразить благодарность за чудесный день и приобретённые навыки. Теперь мы знаем весь процесс от начала до конца. Место очень атмосферное,
Входит в следующие категории Ташкента
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