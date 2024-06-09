Возможно участие с детьми от 8 лет.

Специальной туристической подготовки для участия не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях).

Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.

На протяжении всего маршрута группу сопровождает гид. Обзорные экскурсии в городах и треккинги в горах проводят местные сопровождающие.

Советуем соблюдать осторожность при приёме пищи в городах и по дороге:

мыть руки, фрукты и овощи; взять с собой препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.

Проживание. 6 ночей в семейных гостиницах, гостиницах уровня 3* и гостевых домах в 2-3-местных номерах с удобствами. 1 ночь в юрточном лагере в 3-4-местных юртах (для заездов с мая по сентябрь). Туалет и душ на территории лагеря. Электричество есть. Юрточный лагерь — единственный возможный вариант размещения на озере Айдаркуль, других вариантов проживания просто нет.

Для заездов с октября по апрель — 1 ночь в гостевом доме в 4-местных номерах, удобства общие. Возможно 2-местное размещение, стоимость доплаты составит 35 $ с человека.

Питание. В стоимость входят завтраки в местах размещения со 2-го по 8-й дни, 3 обеда и 5 ужинов. Остальные обеды и ужины — за доплату.