Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Авторский тур в Ташкенте

Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока

Побывать в Узбекистане — значит оказаться в настоящей восточной сказке.

Вы увидите древние мечети и высокие минареты, заглянете на колоритные базары, погуляете по Ташкенту, Самарканду и Бухаре.

Вас ждёт мастер-класс по приготовлению узбекского плова, лёгкие треккинги в окружении живописных гор и, конечно же, аппетитная аутентичная кухня.

Вы услышите интересные истории и легенды, полюбуетесь танцевальным шоу в национальных костюмах и прикоснётесь к культуре древних цивилизаций.
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 090
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Специальной туристической подготовки для участия не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях).
Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
На протяжении всего маршрута группу сопровождает гид. Обзорные экскурсии в городах и треккинги в горах проводят местные сопровождающие.
Советуем соблюдать осторожность при приёме пищи в городах и по дороге:
мыть руки, фрукты и овощи; взять с собой препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.

Проживание. 6 ночей в семейных гостиницах, гостиницах уровня 3* и гостевых домах в 2-3-местных номерах с удобствами. 1 ночь в юрточном лагере в 3-4-местных юртах (для заездов с мая по сентябрь). Туалет и душ на территории лагеря. Электричество есть. Юрточный лагерь — единственный возможный вариант размещения на озере Айдаркуль, других вариантов проживания просто нет.
Для заездов с октября по апрель — 1 ночь в гостевом доме в 4-местных номерах, удобства общие. Возможно 2-местное размещение, стоимость доплаты составит 35 $ с человека.

Питание. В стоимость входят завтраки в местах размещения со 2-го по 8-й дни, 3 обеда и 5 ужинов. Остальные обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ташкентом

Встречаемся и отправляемся знакомиться с современной восточной столицей. В 1966 году землетрясение уничтожило многие здания, но крупнейший город Узбекистана не утратил своей привлекательности. Сегодня это промышленный и культурный центр. Посетим знаковые места, погуляем по улицам и рассмотрим архитектуру.

Знакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с Ташкентом
2 день

Треккинг по горам

Утром поедем в горы и от посёлка Бельдерсай совершим несложный треккинг. Большой Чимган — вторая по высоте гора страны, популярное место отдыха и горнолыжный курорт. Целый день будем гулять по горной местности, дышать кристально чистым воздухом и любоваться живописными реками, лесами и лугами. Увидим Чарвакское водохранилище, послушаем успокаивающий шум водопадов и устроим пикник на природе.
К вечеру вернёмся в Ташкент, поужинав по дороге в местном ресторане.

Треккинг по горамТреккинг по горамТреккинг по горамТреккинг по горам
3 день

Самарканд: знаковые места

После завтрака сядем на поезд и через 2 часа окажемся в Самарканде. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу востока! Вы увидите главные достопримечательности города: посетим гробницу Тамерлана (мавзолей Гур-Эмир), сохранившуюся почти в первозданном виде; побываем в обсерватории Улугбека — историческом памятнике средневековья; прогуляемся по 600-летней центральной площади Регистан в старой части города.

Вечером будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по уютным улочкам и поужинать.

Самарканд: знаковые местаСамарканд: знаковые местаСамарканд: знаковые местаСамарканд: знаковые местаСамарканд: знаковые места
4 день

Гуляем по Самарканду и учимся готовить плов

В этот день первым делом заглянем на Сиабский базар: вы попробуете восточные сладости и рассмотрите посуду и текстиль с национальными орнаментами. Затем доедем до посёлка Конигил, чьи местные мастера по древним технологиям изготавливают бумагу из коры тутового дерева. Побываем в комплексе Шахи-Зинда, где находятся некрополи самаркандской знати, и полюбуемся его небесно-голубой мозаикой.

Вечером погостим у местной семьи: радушные хозяева научат вас готовить настоящий самаркандский плов.

Гуляем по Самарканду и учимся готовить пловГуляем по Самарканду и учимся готовить пловГуляем по Самарканду и учимся готовить пловГуляем по Самарканду и учимся готовить пловГуляем по Самарканду и учимся готовить пловГуляем по Самарканду и учимся готовить плов
5 день

Треккинг в Нуратинских горах, выступление акына, ночь в юрте у озера Айдаркуль

Позавтракав, отправляемся в Нуратинские горы, где вас ждут прохладный свежий воздух и умопомрачительные виды. Совершим несложный треккинг, полюбуемся живописными невысокими горами, увидим дерево, которому больше 1500 лет, и посмотрим с холмов на заповедные территории. Если повезёт, встретим редкий вид горных баранов.

Затем доедем до солёного озера Айдаркуль на окраине пустыни и встретим огненный закат прямо на песчаной дюне! А после ужина устроимся вокруг костра и послушаем выступление акына. Ночь же проведём как настоящие кочевники — в традиционной юрте.

Важно! В заездах в апреле и октябре группа остаётся на ночь в гостевом доме у местных жителей, так как в этот период на озере прохладно.

Треккинг в Нуратинских горах, выступление акына, ночь в юрте у озера АйдаркульТреккинг в Нуратинских горах, выступление акына, ночь в юрте у озера АйдаркульТреккинг в Нуратинских горах, выступление акына, ночь в юрте у озера АйдаркульТреккинг в Нуратинских горах, выступление акына, ночь в юрте у озера Айдаркуль
6 день

Отдых у Айдаркуля, город мастеров Гиждуван, размещение в Бухаре

Утром встретим рассвет, прогуляемся и понежимся на берегу озера. Желающие прокатятся на верблюдах (за доплату).

Во второй половине дня отправляемся в Бухару — один из самых древних городов не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии. По дороге посетим город мастеров Гиждуван, центр ремесленничества страны. Местные умельцы славятся своими керамическими изделиями: вы понаблюдаете за процессом их изготовления.
Вечером разместимся в гостинице и отдохнём.

Отдых у Айдаркуля, город мастеров Гиждуван, размещение в БухареОтдых у Айдаркуля, город мастеров Гиждуван, размещение в БухареОтдых у Айдаркуля, город мастеров Гиждуван, размещение в Бухаре
7 день

Достопримечательности Бухары и танцевальное шоу

Сегодня знакомимся с Бухарой. Увидим старинные здания, посетим крепость Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры и бывали Тамерлан, Авиценна, Омар Хайям. Посмотрим на мавзолей Саманидов, мечеть Калян, комплекс Ляби-Хауз. Полюбуемся традиционной резьбой на фасаде и колоннами, отражающимися в воде, архитектурного ансамбля Боло-Хауз. А вечером посетим яркое танцевальное шоу.

Достопримечательности Бухары и танцевальное шоуДостопримечательности Бухары и танцевальное шоуДостопримечательности Бухары и танцевальное шоуДостопримечательности Бухары и танцевальное шоуДостопримечательности Бухары и танцевальное шоуДостопримечательности Бухары и танцевальное шоуДостопримечательности Бухары и танцевальное шоуДостопримечательности Бухары и танцевальное шоу
8 день

Отъезд

После завтрака будет свободное время, а затем — трансфер в аэропорт (самостоятельно).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа сопровождающих на маршруте
  • Групповые трансферы по программе
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда, 5 ужинов
  • Обзорные экскурсии по Самарканду, Бухаре и Ташкенту
  • Все входные билеты по программе
  • Билеты на скоростной поезд в 3-й день
  • Мастер-класс по приготовлению плова
  • Посещение фольклорного шоу в Бухаре
  • Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до начала маршрута и обратно
  • Трансфер в аэропорт в последний день тура
  • Питание, не входящее в программу
  • Одноместное размещение
  • Страховка, чаевые, такси
  • Катание на верблюдах в 6-й день, дополнительные экскурсии и мастер-классы и т. д
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Гид будет встречать вас у выхода из аэропорта
Завершение: Бухара, аэропорт. Самостоятельный трансфер в аэропорт (оплачивается дополнительно). Вы можете воспользоваться услугами такси, время в пути ~ 40 минут
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе турыТреккинг и походы

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