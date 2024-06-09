Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Вы увидите древние мечети и высокие минареты, заглянете на колоритные базары, погуляете по Ташкенту, Самарканду и Бухаре.
Вас ждёт мастер-класс по приготовлению узбекского плова, лёгкие треккинги в окружении живописных гор и, конечно же, аппетитная аутентичная кухня.
Вы услышите интересные истории и легенды, полюбуетесь танцевальным шоу в национальных костюмах и прикоснётесь к культуре древних цивилизаций.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 090
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Специальной туристической подготовки для участия не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях).
Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
На протяжении всего маршрута группу сопровождает гид. Обзорные экскурсии в городах и треккинги в горах проводят местные сопровождающие.
Советуем соблюдать осторожность при приёме пищи в городах и по дороге:
мыть руки, фрукты и овощи; взять с собой препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.
Проживание. 6 ночей в семейных гостиницах, гостиницах уровня 3* и гостевых домах в 2-3-местных номерах с удобствами. 1 ночь в юрточном лагере в 3-4-местных юртах (для заездов с мая по сентябрь). Туалет и душ на территории лагеря. Электричество есть. Юрточный лагерь — единственный возможный вариант размещения на озере Айдаркуль, других вариантов проживания просто нет.
Для заездов с октября по апрель — 1 ночь в гостевом доме в 4-местных номерах, удобства общие. Возможно 2-местное размещение, стоимость доплаты составит 35 $ с человека.
Питание. В стоимость входят завтраки в местах размещения со 2-го по 8-й дни, 3 обеда и 5 ужинов. Остальные обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Знакомство с Ташкентом
Встречаемся и отправляемся знакомиться с современной восточной столицей. В 1966 году землетрясение уничтожило многие здания, но крупнейший город Узбекистана не утратил своей привлекательности. Сегодня это промышленный и культурный центр. Посетим знаковые места, погуляем по улицам и рассмотрим архитектуру.
Треккинг по горам
Утром поедем в горы и от посёлка Бельдерсай совершим несложный треккинг. Большой Чимган — вторая по высоте гора страны, популярное место отдыха и горнолыжный курорт. Целый день будем гулять по горной местности, дышать кристально чистым воздухом и любоваться живописными реками, лесами и лугами. Увидим Чарвакское водохранилище, послушаем успокаивающий шум водопадов и устроим пикник на природе.
К вечеру вернёмся в Ташкент, поужинав по дороге в местном ресторане.
Самарканд: знаковые места
После завтрака сядем на поезд и через 2 часа окажемся в Самарканде. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу востока! Вы увидите главные достопримечательности города: посетим гробницу Тамерлана (мавзолей Гур-Эмир), сохранившуюся почти в первозданном виде; побываем в обсерватории Улугбека — историческом памятнике средневековья; прогуляемся по 600-летней центральной площади Регистан в старой части города.
Вечером будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по уютным улочкам и поужинать.
Гуляем по Самарканду и учимся готовить плов
В этот день первым делом заглянем на Сиабский базар: вы попробуете восточные сладости и рассмотрите посуду и текстиль с национальными орнаментами. Затем доедем до посёлка Конигил, чьи местные мастера по древним технологиям изготавливают бумагу из коры тутового дерева. Побываем в комплексе Шахи-Зинда, где находятся некрополи самаркандской знати, и полюбуемся его небесно-голубой мозаикой.
Вечером погостим у местной семьи: радушные хозяева научат вас готовить настоящий самаркандский плов.
Треккинг в Нуратинских горах, выступление акына, ночь в юрте у озера Айдаркуль
Позавтракав, отправляемся в Нуратинские горы, где вас ждут прохладный свежий воздух и умопомрачительные виды. Совершим несложный треккинг, полюбуемся живописными невысокими горами, увидим дерево, которому больше 1500 лет, и посмотрим с холмов на заповедные территории. Если повезёт, встретим редкий вид горных баранов.
Затем доедем до солёного озера Айдаркуль на окраине пустыни и встретим огненный закат прямо на песчаной дюне! А после ужина устроимся вокруг костра и послушаем выступление акына. Ночь же проведём как настоящие кочевники — в традиционной юрте.
Важно! В заездах в апреле и октябре группа остаётся на ночь в гостевом доме у местных жителей, так как в этот период на озере прохладно.
Отдых у Айдаркуля, город мастеров Гиждуван, размещение в Бухаре
Утром встретим рассвет, прогуляемся и понежимся на берегу озера. Желающие прокатятся на верблюдах (за доплату).
Во второй половине дня отправляемся в Бухару — один из самых древних городов не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии. По дороге посетим город мастеров Гиждуван, центр ремесленничества страны. Местные умельцы славятся своими керамическими изделиями: вы понаблюдаете за процессом их изготовления.
Вечером разместимся в гостинице и отдохнём.
Достопримечательности Бухары и танцевальное шоу
Сегодня знакомимся с Бухарой. Увидим старинные здания, посетим крепость Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры и бывали Тамерлан, Авиценна, Омар Хайям. Посмотрим на мавзолей Саманидов, мечеть Калян, комплекс Ляби-Хауз. Полюбуемся традиционной резьбой на фасаде и колоннами, отражающимися в воде, архитектурного ансамбля Боло-Хауз. А вечером посетим яркое танцевальное шоу.
Отъезд
После завтрака будет свободное время, а затем — трансфер в аэропорт (самостоятельно).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа сопровождающих на маршруте
- Групповые трансферы по программе
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда, 5 ужинов
- Обзорные экскурсии по Самарканду, Бухаре и Ташкенту
- Все входные билеты по программе
- Билеты на скоростной поезд в 3-й день
- Мастер-класс по приготовлению плова
- Посещение фольклорного шоу в Бухаре
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до начала маршрута и обратно
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Питание, не входящее в программу
- Одноместное размещение
- Страховка, чаевые, такси
- Катание на верблюдах в 6-й день, дополнительные экскурсии и мастер-классы и т. д