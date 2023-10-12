Увидеть бирюзовое водохранилище и покататься в горах на канатке
В горы не обязательно карабкаться — туда можно с комфортом ехать, чтобы подышать чистейшим воздухом и полюбоваться невероятными ландшафтами.
Что мы вам и предлагаем! Вы увидите яркую лазурь Чарвакского водохранилища и хребты Тянь-Шаньских гор, почти тысячелетние чинары и древние петроглифы. А ещё мы заедем на сельский рынок, и вы вряд ли уйдёте оттуда без лакомств.
Что мы вам и предлагаем! Вы увидите яркую лазурь Чарвакского водохранилища и хребты Тянь-Шаньских гор, почти тысячелетние чинары и древние петроглифы. А ещё мы заедем на сельский рынок, и вы вряд ли уйдёте оттуда без лакомств.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Горные курорты Амирсой и Чимган. Вы ощутите приятную прохладу, насладитесь кристальной чистотой воздуха и величественными горными пейзажами. По желанию прокатитесь по канатной дороге: старинной кресельной или современной, с закрытыми кабинками.
- Живописная дорога, которая поднимается на курорт Чарвак, пройдёт через небольшое киргизское селение. На местном базарчике вы сможете купить национальные сладости, кумыс и курт — популярный кисломолочный продукт.
- Чарвакское водохранилище. Мы остановимся на высоком холме и полюбуемся видами знаменитого бирюзового озера в окружении Тянь-Шаньских гор. Если захотите, сможете отдохнуть и искупаться на чистом пляже.
- Поселок Ходжикент. Вы увидите 850-летние чинары, небольшой горный водопад и древние петроглифы на скалах. Отдохнёте в тени деревьев и послушаете нескучные истории о здешних местах.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены трансфер от места вашего пребывания в Ташкенте, транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле Chevrolet, услуги гида.
- Для покупок на сельском рынке желательно иметь с собой наличные.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатная дорога Амирсой туда-обратно (до отметки 2290 м) — €15 с человека.
- Канатная дорога Чимган туда-обратно (высота 1850 м) — €2 с человека.
- Вход на пляж — €1 с человека.
- Обед в кафе по маршруту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сардор — ваша команда гидов в Ташкенте
Привет, меня зовут Сардор. У меня есть небольшая команда из 10 человек, и мы организуем экскурсии в горные районы Ташкентской области. Покажем вам всю красоту нашей уникальной природы!
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