В горы не обязательно карабкаться — туда можно с комфортом ехать, чтобы подышать чистейшим воздухом и полюбоваться невероятными ландшафтами.
Что мы вам и предлагаем! Вы увидите яркую лазурь Чарвакского водохранилища и хребты Тянь-Шаньских гор, почти тысячелетние чинары и древние петроглифы. А ещё мы заедем на сельский рынок, и вы вряд ли уйдёте оттуда без лакомств.
Что мы вам и предлагаем! Вы увидите яркую лазурь Чарвакского водохранилища и хребты Тянь-Шаньских гор, почти тысячелетние чинары и древние петроглифы. А ещё мы заедем на сельский рынок, и вы вряд ли уйдёте оттуда без лакомств.
Описание экскурсии
- Горные курорты Амирсой и Чимган. Вы ощутите приятную прохладу, насладитесь кристальной чистотой воздуха и величественными горными пейзажами. По желанию прокатитесь по канатной дороге: старинной кресельной или современной, с закрытыми кабинками.
- Живописная дорога, которая поднимается на курорт Чарвак, пройдёт через небольшое киргизское селение. На местном базарчике вы сможете купить национальные сладости, кумыс и курт — популярный кисломолочный продукт.
- Чарвакское водохранилище. Мы остановимся на высоком холме и полюбуемся видами знаменитого бирюзового озера в окружении Тянь-Шаньских гор. Если захотите, сможете отдохнуть и искупаться на чистом пляже.
- Поселок Ходжикент. Вы увидите 850-летние чинары, небольшой горный водопад и древние петроглифы на скалах. Отдохнёте в тени деревьев и послушаете нескучные истории о здешних местах.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены трансфер от места вашего пребывания в Ташкенте, транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле Chevrolet, услуги гида.
- Для покупок на сельском рынке желательно иметь с собой наличные.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатная дорога Амирсой туда-обратно (до отметки 2290 м) — $19 с человека.
- Канатная дорога Чимган туда-обратно (высота 1850 м) — $5 с человека.
- Вход на пляж — $2 с человека.
- Обед в кафе по маршруту.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сардор — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 605 туристов
Привет, меня зовут Сардор. У меня есть небольшая команда из 10 человек, и мы организуем экскурсии в горные районы Ташкентской области. Покажем вам всю красоту нашей уникальной природы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 131 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Были на экскурсии 20.06.2026. Очень понравился экскурсовод Сардор - приятный молодой человек с хорошим знанием русского языка. Понравилась подача. Посмотрела накануне погоду, что в горах будет гроза, попросила его захватить
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Очень эрудированный, порядочный пунктуальный и воспитанный человек! Экскурсия была проведена на высшем уровне! Машина приехала за 10 минут до назначенной встречи. Машина чистая. Манера вождения крайне безопасная! Справился без навигатора,
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Н
Отлично провели целый день с Сардором! Пунктуально, чётко, без суеты — он показал нам абсолютно всё по маршруту экскурсии. Отдельное спасибо за рекомендации: Сардор подсказал столько классных мест, которые мы
Сардор
Ответ организатора:
Наталья, большое спасибо за оказанное доверие. Сегодняшняя экскурсия тоже стала для меня очень запоминающейся. Будем рады видеть вас снова. Желаем вам и вашим друзьям счастья, удачи и всего самого наилучшего в будущем. 😊🤝
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Э
Привет! Если ты сейчас читаешь этот отзыв, пытаясь оценить Сардора относительно других, или думаешь, что проще взять машину в аренду — остановись. Это всё нелепые варианты. Нелепые, потому что ты
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Сегодня ездили на заявленную экскурсию, все понравилось, описание и фактический маршрут полностью совпали. Сардор, приятный молодой человек, эрудированный, с хорошим чувством юмора. Экскурсия прошла в доброй атмосфере. Увиденная красота стоила и жары и потраченного времени. Экскурсию с данным организатором, рекомендую. Спасибо за положительные эмоции, полученные на экскурсии.
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Индивидуальная экскурсия. Отличный маршрут и комфортный автомобиль. Приятный в общении гид, пунктуальный и заботливый. Если хочется поговорить, поддержит беседу, если хочется помолчать, тоже. Это важно когда экскурсия длится целый день. Для тех, кто не любит толпы, как я, идеально.
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