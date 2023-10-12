В горы не обязательно карабкаться — туда можно с комфортом ехать, чтобы подышать чистейшим воздухом и полюбоваться невероятными ландшафтами.



Что мы вам и предлагаем! Вы увидите яркую лазурь Чарвакского водохранилища и хребты Тянь-Шаньских гор, почти тысячелетние чинары и древние петроглифы. А ещё мы заедем на сельский рынок, и вы вряд ли уйдёте оттуда без лакомств.