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уже нашел того, кого искал.

Сардор — это не просто прогулка по горам. Для нас он стал человеком, который решил вообще все проблемы:

• Логистика: Встретил ровно там, где договаривались, и отвез в конце дня, куда мы попросили, без лишних вопросов.

• Финансы: Помог разобраться с нашими трудностями по обмену рублей, когда это было критически важно.

• Жилье: Вечером, когда нам нужно было где-то остановиться, подобрал отличный отель по очень приятной цене и сам нас туда заселил.

Весь день прошел на позитиве. Сардор очень веселый, знает об Узбекистане всё и рассказывает так, что заслушаешься. Это объективно лучший гид, с которым нам приходилось работать.

Не сомневайтесь и не ищите дальше. Вы по адресу.