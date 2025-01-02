Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Вы увидите главные достопримечательности «квартета Узбекистана»: мы побываем в Ташкенте, Хиве, Бухаре и Самарканде.
Научимся готовить лепёшки в тандыре и узнаем секрет настоящего самаркандского плова, побываем в гостях у потомственного керамиста и заглянем на обед к местным жителям, увидим древнюю обсерваторию и полюбуемся роскошной мозаикой на медресе, мечетях и дворцах.
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$915
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
Проживание. В отелях 3*, 2-местные номера с удобствами.
Питание. В программу включены 7 завтраков и 6 обедов.
Дети. Возможно участие детей с 10 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Ташкенту
Встречаемся в аэропорту Ташкента, заселимся в отель и отправимся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа.
Увидим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали 15 века — старейшую в городе, а затем посетим медресе Кукельдаш. Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.
Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.
Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Затем полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам.
Вечером вернёмся в отель.
Комплекс Ичан-Кала и медресе Мухаммад Рахим-хана II
После завтрака направляемся в аэропорт — нас ждёт рейс в Ургенч, а оттуда доедем до Хивы. Начнём прогулку с площади Ичан-Кала — города в городе, обнесённого крепостными стенами.
Поднимемся на смотровую башню Ак-Шейх-Бобо, откуда открывается панорамный вид на древний город и символ Хивы — минарет Кальта-Минор, имеющий цилиндрическую форму и украшенный голубой мозаикой и майоликой.
Посетим медресе Мухаммад Рахим-хана II, словно из сказки про Алладина. Увидим необычную мечеть Джума: она не имеет входных арок или купольных перекрытий.
Насладимся хивинской архитектурой, посетив мавзолей Пахлаван Махмуда, построенный в честь знаменитого узбекского поэта, и минарет Ислам-ходжа высотой 45 м — его можно увидеть из любой точки города. Полюбуемся дворцом хивинских ханов Таш-Хаули.
После экскурсии пройдём мастер-класс и научимся готовить лепёшки в тандыре. Поужинаем и вернёмся в отель.
Переезд в Бухару
Покинем Хиву и отправимся в Бухару на поезде. Из окна вы сможете увидеть пустыню Кызылкум и даже прогуливающихся по ней верблюдов.
По приезде в Бухару разместимся в отеле.
Экскурсия по Бухаре
Начнём прогулку с мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб с колодцем, который, по преданиям, появился после того, как Иов ударил посохом по земле и спас жителей от жажды.
Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Войдём в здание через открытую веранду, своды которой держат изящные деревянные колонны. Увидим крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира.
Побываем в центральном комплексе Бухары Пой Калян, расположенном на площади Регистан. Здесь находятся сооружения 12-16 веков: мечеть Калян, минарт Калян и медресе Мири Араб. Пройдёмся по торговым куполам, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.
Дойдём до медресе Улугбека 15 века. Здесь студентов обучали математике, астрономии и арабскому языку. Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.
На обед заглянем в узбекский дом и насладимся национальной кухней и местным гостеприимством.
Дворец Ситораи Мохи-хоса, комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди и Чор-Бакр
Сегодня отправляемся за пределы Бухары и держим курс на летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Саида Алихмана.
На экскурсии вы узнаете, как сложилась судьба прогрессивного бухарского правителя, как строилась необычная резиденция и чем сооружение живёт сейчас.
Затем посетим мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, влекущий паломников со всего мира. Услышим, как жил религиозный деятель, почему его считают покровителем Бухары и святым человеком, узнаем, в чём суть суфизма, увидим старинные мечети, медресе и захоронение Накшбанди.
Следующая точка маршрута — некрополь Чор-Бакр, который туристы прозвали «городом мёртвых». После экскурсии поедем в Самарканд. В дороге проведём около 3,5 часов и по пути * остановимся в доме потомственного керамиста Абдулло*, где вы узнаете секрет древнего ремесла и увидите процесс производства.
Пообедаем в Гиждуване, а к вечеру прибудем в Самарканд и разместимся в отеле.
Гур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению плова
После завтрака поедем в мавзолей Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.
Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Посетим комплекс мавзолеев Шахи Зинда и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак, после чего отправимся на мастер-класс, где вы научитесь делать настоящий узбекский плов. Поужинаем в семье и узнаем о традициях узбекского застолья.
Отъезд
После завтрака прогуляемся по Самарканду. Обед — самостоятельно. Затем на машине поедем в Ташкент (дорога займёт 4 часа). По приезде в столицу — трансфер в аэропорт или в отель, если вы планируете продолжить отдых в Узбекистане самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3
- 7 завтраков и 6 обедов
- Трансфер по маршруту
- Трансфер из/в аэропорт
- Мастер-классы по приготовлению лепёшек и плова
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Питание вне программы