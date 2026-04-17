Встреча:

Встреча в 1-й день тура в аэропорту Ташкента в 15:15 по местному времени.

Внимание! Для заездов с мая по сентябрь время встречи обговаривается отдельно.

Гид будет встречать вас у выхода из аэропорта. Также у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае встретимся!

Групповой трансфер из аэропорта входит в стоимость.

Если вы летите из Москвы, можно приобретать билеты на любые рейсы, прибывающие до 15:00. Время в полёте до Ташкента — около 4 часов. Стоимость авиабилетов зависит от города вылета, сроков и количества пересадок.

Обратите внимание, что разница местного времени с московским +2 часа.

Обратно:

Утром 8-го дня — завтрак в гостинице и свободное время. Выселение из гостиницы — до 12:00. Обратный трансфер в аэропорт Бухары (Bhk) не входит в стоимость, участники добираются самостоятельно на такси. Время в пути до аэропорта — около 20-30 минут. Обратные билеты рекомендуем брать на любые удобные рейсы.

Обратите внимание, что пункты прилёта и вылета различаются: вы прилетаете в Ташкент, а улетаете из Бухары. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе билетов.

Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Питание:

В стоимость входят завтраки в местах размещения со 2-го по 8-й дни, 3 обеда и 5 ужинов. Остальные обеды и ужины не входят в стоимость.

Важно! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню. Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос. Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.

Сопровождение в туре:

На протяжении всего маршрута группу сопровождает русскоговорящий гид.

Транспорт:

Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях). В 3-й день нас ждёт переезд из Ташкента в Самарканд на поезде.

Необходимая вакцинация:

Вакцинация не требуется, Но так как в этой местности живут немного иные бактерии, чем у нас, требуется соблюдать предельную осторожность при приёме пищи в городе и по дороге. Что это значит?

1. Обязательная дезинфекция рук и мытьё фруктов и овощей.

2. Каждому участнику необходимо Обязательно взять с собой какие-нибудь препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.