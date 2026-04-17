Этнотур по Узбекистану: горы, люди и традиции

Знакомство с загадочным Узбекистаном: неспешные прогулки по древним городам
Описание тура

Знакомство с загадочным Узбекистаном: неспешные прогулки по древним городам, погружение в культуру Востока, увлекательные мастер-классы, аутентичная местная кухня и прогулки среди живописной природы. Трансферы на комфортабельном транспорте и проживание в уютных гостиницах.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Ташкенте и прогулки по городу

Встречаемся в Ташкенте в аэропорту и отправляемся знакомиться со столицей, современным и красивым городом. В далёком 1966 году здесь произошло разрушительное землетрясение, уничтожившее многие древние здания, но тем не менее здесь есть на что посмотреть. Мы посетим много интересных мест, почувствуем уникальную восточную атмосферу.

Проживание: гостиница

На авто: 50 км

Налегке: 2 км

Фото: depositphotos.com; Zuyet Awarmatik, unsplash.com; Davlat Nur, unsplash.com.

2 день

Чимган

Сегодня утром мы отправимся в горы и совершим прогулку в горном массиве Чимган. Весь день проведём в горной местности: будем дышать кристально чистым воздухом, любоваться окружающими нас красотами природы, увидим Чарвакское водохранилище, водопады и устроим пикник в живописном местечке.

К вечеру возвратимся в Ташкент, а по дороге поужинаем в местном ресторане.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, обед-перекус, ужин

На авто: 130 км

Налегке: 6 км

Фото: Jeremy Zero, unsplash.com; Mark Basarab, unsplash.com; Nodir Khalilov, unsplash.com.

3 день

Самарканд - прогулка по городу

Утром отправимся в Самарканд на поезде. Прибудем туда через 2 часа. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу востока! Посетим гробницу Тамерлана, обсерваторию Улугбека и прогуляемся по центральной площади Регистан. Вечером можно самостоятельно побродить по уютным улочкам города. Ужин (самостоятельно).

Проживание: гостиница

Питание: завтрак

На поезде: 300 км

Налегке: 5 км

Фото: Валерия Буракова; Arian Zwegers, visualhunt.com.

4 день

Самарканд - Конигиль - кулинарный мастер-класс

Сегодня мы посетим Сиабский базар, чтобы попробовать восточные сладости, доедем до посёлка Конигиль, где местные мастера вручную изготавливают бумагу из коры тутового дерева по древним технологиям. Затем отправимся в комплекс Шахи-Зинда, где находятся некрополи самаркандской знати, полюбуемся его великолепной голубой мозаикой.

А еще сегодня заглянем в ремесленный центр, где поучаствуем в кулинарном мастер-классе: научимся готовить традиционный плов. Нам расскажут секреты этого сытного и ароматного блюда. Вкусный ужин гарантирован!

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, ужин

На авто: 12 км

Налегке: 5 км

Фото: Валерия Буракова; София Козловских

5 день

Самарканд - горы Нураты

Утром сразу в путь: нас ждут Нуратинские горы, прохладный и свежий воздух и умопомрачительные панорамы. Нам предстоит несложная прогулка в окружении красивых невысоких гор. Насладимся пейзажами, подышим свежим воздухом, увидим дерево, которому уже больше 1 500 лет, и увидим биосферный заповедник с ближайших холмов. Здесь обитает редкий вид горных баранов — если улыбнётся удача, их мы тоже увидим.

Потом поедем на озеро Айдаркуль. Это солёное бессточное озеро на окраине пустыни. Сегодня мы встретим огненный закат прямо на песчаной дюне! А после ужина уютно устроимся у костра и послушаем выступление акына.

Заночуем как кочевники — в настоящей традиционной юрте.

Важно! В заездах в феврале-апреле и октябре-ноябре после прогулки мы сразу заселимся в гостевой дом и познакомимся с бытом и традициями местных жителей. А на озеро Айдаркуль заедем на следующий день утром.

Проживание: юрта / гостевой дом

Питание: завтрак, обед, ужин

На авто: 230 км

Налегке: 3 км

Фото: Madina Khaitbaeva, unsplash.com; Salohiddin Kamolov, unsplash.com.

6 день

Айдаркуль - Бухара

Утром встретим красивый рассвет и понежимся на берегу Айдаркуля. Можно будет покататься на верблюдах (за доп. плату) или прогуляться. Во второй половине дня едем в Бухару — один из самых древних городов не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии. По дороге посетим город мастеров Гиждуван, центр ремесленничества в Узбекистане. Местные мастера славятся своими керамическими изделиями, и у нас будет возможность понаблюдать за процессом.

Вечером разместимся в гостинице Бухары.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак, обед

На авто: 230 км

Фото: matt mr, unsplash.com; Axp Photography, unsplash.com; katelig, visualhunt.com.

7 день

Бухара

Сегодня знакомимся с Бухарой — древним узбекским городом, где до сих пор расположено множество отлично сохранившихся старинных зданий. Мы посетим крепость Арк, мавзолей Саманидов, архитектурный ансамбль Боло-Хауз, мечеть Калян и комплекс Ляби-Хауз.

А к вечеру пойдём смотреть на танцевальное шоу, которое поражает своими яркими красками и национальными костюмами.

Проживание: гостиница

Питание: завтрак

Налегке: 7 км

Фото: depositphotos.com; Charlesfred, visualhunt.com; trialsanderrors, visualhunt.com.

8 день

Вылет домой

Сегодня заключительный день нашей программы. Утром завтрак, свободное время и трансфер в аэропорт (самостоятельно).

Питание: завтрак

Желающие могут отправиться по удлинённому маршруту с посещением Хивы (+2 дня). Подробности уточняйте у менеджера.

Примечание: В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок посещения локаций может быть изменен.

Фото: dalbera, visualhunt.com.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа сопровождающих на маршруте
  • Групповые трансферы по программе
  • Проживание в гостиницах 3 в 2-местных номерах (6 ночей)
  • Проживание в юрточном лагере/гостевом доме (1 ночь)
  • Питание: 7 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов
  • Обзорные экскурсии по Самарканду, Бухаре и Ташкенту
  • Все входные билеты по программе
  • Билеты на поезд в 3 день
  • Мастер-класс по приготовлению плова
  • Посещение фольклорного шоу в Бухаре
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до начала маршрута и обратно
  • Трансфер в аэропорт в последний день тура
  • Питание, не входящее в программу, прохладительные напитки
  • Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
  • Личные расходы (катание на верблюдах в 6 день, доп. экскурсии и мастер-классы, одноместное размещение, мед. страховка, чаевые, такси и т. д.)
О чём нужно знать до поездки

Встреча:

Встреча в 1-й день тура в аэропорту Ташкента в 15:15 по местному времени.

Внимание! Для заездов с мая по сентябрь время встречи обговаривается отдельно.

Гид будет встречать вас у выхода из аэропорта. Также у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае встретимся!

Групповой трансфер из аэропорта входит в стоимость.

Если вы летите из Москвы, можно приобретать билеты на любые рейсы, прибывающие до 15:00. Время в полёте до Ташкента — около 4 часов. Стоимость авиабилетов зависит от города вылета, сроков и количества пересадок.

Обратите внимание, что разница местного времени с московским +2 часа.

Обратно:

Утром 8-го дня — завтрак в гостинице и свободное время. Выселение из гостиницы — до 12:00. Обратный трансфер в аэропорт Бухары (Bhk) не входит в стоимость, участники добираются самостоятельно на такси. Время в пути до аэропорта — около 20-30 минут. Обратные билеты рекомендуем брать на любые удобные рейсы.

Обратите внимание, что пункты прилёта и вылета различаются: вы прилетаете в Ташкент, а улетаете из Бухары. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе билетов.

Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Питание:

В стоимость входят завтраки в местах размещения со 2-го по 8-й дни, 3 обеда и 5 ужинов. Остальные обеды и ужины не входят в стоимость.

Важно! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню. Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос. Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.

Сопровождение в туре:

На протяжении всего маршрута группу сопровождает русскоговорящий гид.

Транспорт:

Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях). В 3-й день нас ждёт переезд из Ташкента в Самарканд на поезде.

Необходимая вакцинация:

Вакцинация не требуется, Но так как в этой местности живут немного иные бактерии, чем у нас, требуется соблюдать предельную осторожность при приёме пищи в городе и по дороге. Что это значит?

1. Обязательная дезинфекция рук и мытьё фруктов и овощей.

2. Каждому участнику необходимо Обязательно взять с собой какие-нибудь препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.

Пожелания к путешественнику
  1. Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
  2. Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
  3. Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
  4. Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
  5. Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
  6. В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
  7. На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
  8. Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
  9. Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
  10. Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
  11. Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
  12. Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
  13. Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.
Визы

Для граждан Рф виза не нужна, нужен только действующий загранпаспорт.

Экскурсия длится около 8 дней
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Николай
Николай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Ведущий туроператор приключенческого туризма в России! Уже 17 лет мы создаем уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. У нас вы найдёте как лайт-туры с большим количеством прогулок
по природным достопримечательностям, так и классические походы с рюкзаками и палатками, а также сплавы, восхождения, конные туры и многое другое. У нас собственная команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки туристов. Возможно, поэтому 70% наших путешественников возвращаются к нам снова. Гарантируем лучшую цену на туристическом рынке и задаем стандарты качества.

