Описание тура
Знакомство с загадочным Узбекистаном: неспешные прогулки по древним городам, погружение в культуру Востока, увлекательные мастер-классы, аутентичная местная кухня и прогулки среди живописной природы. Трансферы на комфортабельном транспорте и проживание в уютных гостиницах.
Программа тура по дням
Встреча в Ташкенте и прогулки по городу
Встречаемся в Ташкенте в аэропорту и отправляемся знакомиться со столицей, современным и красивым городом. В далёком 1966 году здесь произошло разрушительное землетрясение, уничтожившее многие древние здания, но тем не менее здесь есть на что посмотреть. Мы посетим много интересных мест, почувствуем уникальную восточную атмосферу.
Проживание: гостиница
На авто: 50 км
Налегке: 2 км
Чимган
Сегодня утром мы отправимся в горы и совершим прогулку в горном массиве Чимган. Весь день проведём в горной местности: будем дышать кристально чистым воздухом, любоваться окружающими нас красотами природы, увидим Чарвакское водохранилище, водопады и устроим пикник в живописном местечке.
К вечеру возвратимся в Ташкент, а по дороге поужинаем в местном ресторане.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
На авто: 130 км
Налегке: 6 км
Самарканд - прогулка по городу
Утром отправимся в Самарканд на поезде. Прибудем туда через 2 часа. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу востока! Посетим гробницу Тамерлана, обсерваторию Улугбека и прогуляемся по центральной площади Регистан. Вечером можно самостоятельно побродить по уютным улочкам города. Ужин (самостоятельно).
Проживание: гостиница
Питание: завтрак
На поезде: 300 км
Налегке: 5 км
Самарканд - Конигиль - кулинарный мастер-класс
Сегодня мы посетим Сиабский базар, чтобы попробовать восточные сладости, доедем до посёлка Конигиль, где местные мастера вручную изготавливают бумагу из коры тутового дерева по древним технологиям. Затем отправимся в комплекс Шахи-Зинда, где находятся некрополи самаркандской знати, полюбуемся его великолепной голубой мозаикой.
А еще сегодня заглянем в ремесленный центр, где поучаствуем в кулинарном мастер-классе: научимся готовить традиционный плов. Нам расскажут секреты этого сытного и ароматного блюда. Вкусный ужин гарантирован!
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, ужин
На авто: 12 км
Налегке: 5 км
Самарканд - горы Нураты
Утром сразу в путь: нас ждут Нуратинские горы, прохладный и свежий воздух и умопомрачительные панорамы. Нам предстоит несложная прогулка в окружении красивых невысоких гор. Насладимся пейзажами, подышим свежим воздухом, увидим дерево, которому уже больше 1 500 лет, и увидим биосферный заповедник с ближайших холмов. Здесь обитает редкий вид горных баранов — если улыбнётся удача, их мы тоже увидим.
Потом поедем на озеро Айдаркуль. Это солёное бессточное озеро на окраине пустыни. Сегодня мы встретим огненный закат прямо на песчаной дюне! А после ужина уютно устроимся у костра и послушаем выступление акына.
Заночуем как кочевники — в настоящей традиционной юрте.
Важно! В заездах в феврале-апреле и октябре-ноябре после прогулки мы сразу заселимся в гостевой дом и познакомимся с бытом и традициями местных жителей. А на озеро Айдаркуль заедем на следующий день утром.
Проживание: юрта / гостевой дом
Питание: завтрак, обед, ужин
На авто: 230 км
Налегке: 3 км
Айдаркуль - Бухара
Утром встретим красивый рассвет и понежимся на берегу Айдаркуля. Можно будет покататься на верблюдах (за доп. плату) или прогуляться. Во второй половине дня едем в Бухару — один из самых древних городов не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии. По дороге посетим город мастеров Гиждуван, центр ремесленничества в Узбекистане. Местные мастера славятся своими керамическими изделиями, и у нас будет возможность понаблюдать за процессом.
Вечером разместимся в гостинице Бухары.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед
На авто: 230 км
Бухара
Сегодня знакомимся с Бухарой — древним узбекским городом, где до сих пор расположено множество отлично сохранившихся старинных зданий. Мы посетим крепость Арк, мавзолей Саманидов, архитектурный ансамбль Боло-Хауз, мечеть Калян и комплекс Ляби-Хауз.
А к вечеру пойдём смотреть на танцевальное шоу, которое поражает своими яркими красками и национальными костюмами.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак
Налегке: 7 км
Вылет домой
Сегодня заключительный день нашей программы. Утром завтрак, свободное время и трансфер в аэропорт (самостоятельно).
Питание: завтрак
Желающие могут отправиться по удлинённому маршруту с посещением Хивы (+2 дня). Подробности уточняйте у менеджера.
Примечание: В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок посещения локаций может быть изменен.
Что включено
- Работа сопровождающих на маршруте
- Групповые трансферы по программе
- Проживание в гостиницах 3 в 2-местных номерах (6 ночей)
- Проживание в юрточном лагере/гостевом доме (1 ночь)
- Питание: 7 завтраков, 3 обеда, 5 ужинов
- Обзорные экскурсии по Самарканду, Бухаре и Ташкенту
- Все входные билеты по программе
- Билеты на поезд в 3 день
- Мастер-класс по приготовлению плова
- Посещение фольклорного шоу в Бухаре
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до начала маршрута и обратно
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Питание, не входящее в программу, прохладительные напитки
- Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы
- Личные расходы (катание на верблюдах в 6 день, доп. экскурсии и мастер-классы, одноместное размещение, мед. страховка, чаевые, такси и т. д.)
О чём нужно знать до поездки
Встреча:
Встреча в 1-й день тура в аэропорту Ташкента в 15:15 по местному времени.
Внимание! Для заездов с мая по сентябрь время встречи обговаривается отдельно.
Гид будет встречать вас у выхода из аэропорта. Также у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае встретимся!
Групповой трансфер из аэропорта входит в стоимость.
Если вы летите из Москвы, можно приобретать билеты на любые рейсы, прибывающие до 15:00. Время в полёте до Ташкента — около 4 часов. Стоимость авиабилетов зависит от города вылета, сроков и количества пересадок.
Обратите внимание, что разница местного времени с московским +2 часа.
Обратно:
Утром 8-го дня — завтрак в гостинице и свободное время. Выселение из гостиницы — до 12:00. Обратный трансфер в аэропорт Бухары (Bhk) не входит в стоимость, участники добираются самостоятельно на такси. Время в пути до аэропорта — около 20-30 минут. Обратные билеты рекомендуем брать на любые удобные рейсы.
Обратите внимание, что пункты прилёта и вылета различаются: вы прилетаете в Ташкент, а улетаете из Бухары. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе билетов.
Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Питание:
В стоимость входят завтраки в местах размещения со 2-го по 8-й дни, 3 обеда и 5 ужинов. Остальные обеды и ужины не входят в стоимость.
Важно! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню. Если у вас острая непереносимость или аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом менеджера! Мы передадим эту информацию гиду / в места размещения. Однако убедительно просим вас на месте лично проконтролировать этот вопрос. Если же вы придерживаетесь строгих ограничений, рекомендуем позаботиться о своём питании и привезти с собой или купить на месте привычные для вас продукты.
Сопровождение в туре:
На протяжении всего маршрута группу сопровождает русскоговорящий гид.
Транспорт:
Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях). В 3-й день нас ждёт переезд из Ташкента в Самарканд на поезде.
Необходимая вакцинация:
Вакцинация не требуется, Но так как в этой местности живут немного иные бактерии, чем у нас, требуется соблюдать предельную осторожность при приёме пищи в городе и по дороге. Что это значит?
1. Обязательная дезинфекция рук и мытьё фруктов и овощей.
2. Каждому участнику необходимо Обязательно взять с собой какие-нибудь препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.
Пожелания к путешественнику
- Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.
Визы
Для граждан Рф виза не нужна, нужен только действующий загранпаспорт.