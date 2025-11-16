Встретим вас у аэропорта и сразу после размещения в отеле пойдём гулять. Начнём со старых кварталов, где сохранился национальный колорит: махалли, лавки ремесленников, чайханы, пекарни. Увидим базар «Чорсу», комплекс Хазрати Имам, мавзолей Каффаля Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Баракхана и Муйи Муборак. Остановимся у памятника жертвам репрессий и телебашни. Попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда — плова.

Переместимся в современные районы с новыми зданиями, площадями и проспектами. На нашем пути встретятся аллея «Бродвей», сквер Амира Тимура, отель «Узбекистан», Большой театр оперы и балета и дом князя Романова.