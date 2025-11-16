Мы обязательно познакомим вас с сердцем страны — Ташкентом, а затем покажем природные богатства и небольшие городки, редко попадающие в классические поездки по
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем прилететь накануне вечером (трансфер от аэропорта по времени рейса включён).
По Вашему пожеланию тур можно начать в Коканде и завершить в Ташкенте.
В местах проживания предусмотрен Wi-Fi. В небольших посёлках и отдалённых горных районах интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести SIM-карту.
Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.
Высокие температуры в летний период могут вызывать обезвоживание, рекомендуется пить много воды и носить головной убор.
Программа тура по дням
Старый и новый Ташкент
Встретим вас у аэропорта и сразу после размещения в отеле пойдём гулять. Начнём со старых кварталов, где сохранился национальный колорит: махалли, лавки ремесленников, чайханы, пекарни. Увидим базар «Чорсу», комплекс Хазрати Имам, мавзолей Каффаля Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Баракхана и Муйи Муборак. Остановимся у памятника жертвам репрессий и телебашни. Попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда — плова.
Переместимся в современные районы с новыми зданиями, площадями и проспектами. На нашем пути встретятся аллея «Бродвей», сквер Амира Тимура, отель «Узбекистан», Большой театр оперы и балета и дом князя Романова.
На весь день в Чимганские горы
Этот день посвятим величию природы — Чимгану. Вы вдохнёте чистейший воздух, полюбуетесь альпийскими лугами и вершинами-многотысячниками, отдохнёте в тени вековых чинар, увидите аутентичные кишлаки и их жителей. Доберётесь к Чарвакскому водохранилищу, по канатной дороге подниметесь к горнолыжному курорту, посетите место стоянки древних людей и раскроете секреты наскальных петроглифов. На обед рекомендуем попробовать маставу и шашлык из баранины.
Риштан и Коканд
Ранним утром поедем в Ферганскую долину. Путь неблизкий, займёт 5 часов. По дороге рассмотрим населённые пункты, реку Сырдарью, горы, сады, луга.
Сначала заедем в Риштан, известный керамикой с яркой глазурью и орнаментами, и посетим гончарную мастерскую. По прибытии в Коканд оценим ферганский вариант плова и наберёмся сил в отеле перед прогулкой. Во время променада по городу увидим дворец Худояр-хана, мечеть Джами, медресе Нарбута-бия и Сайд Ахмад-Ходжа, купеческие дома времён царской России.
Шахтёрский Янгиабад
Направимся обратно в Ташкент. По пути нам встретится Янгиабад — бывший шахтёрский городок. Увидим нетипичные для этих мест дома в немецком стиле, погуляем вдоль реки в окружении заснеженных вершин, надышимся ароматами леса. Доставим вас к аэропорту столицы и попрощаемся.
Что включено
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- 2 дегустации, питьевая вода в авто
- Сопровождение турлидером
- Экскурсии в Ташкенте и Коканде с локальными гидами
- Входные билеты в дворец и медресе
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
- Проживание - от $50 в сутки
- Питание
- Билеты на телебашню и канатные дороги (по желанию)