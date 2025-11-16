Мои заказы

Аутентичный Узбекистан в своей компании: горы, риштанская керамика, плов

Отдохнуть в Чимгане, заглянуть в мастерскую гончара, увидеть нетипичные дома - купеческие и немецкие
Традиционной бирюзово-золотой архитектуры в этом туре будет немного.

Мы обязательно познакомим вас с сердцем страны — Ташкентом, а затем покажем природные богатства и небольшие городки, редко попадающие в классические поездки по
читать дальше

Узбекистану.

Вы вдоволь налюбуетесь первозданными пейзажами: подниметесь на склоны Чимганских гор, встретите на пути могучую Сырдарью и проедете по Ферганской долине.

Погуляете по улочкам Коканда и Янгиабада и увидите, как умелые гончары делают знаменитую риштанскую керамику. А также сравните 2 варианта плова, ведь в каждом регионе это блюдо готовят по-своему.

Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем прилететь накануне вечером (трансфер от аэропорта по времени рейса включён).
По Вашему пожеланию тур можно начать в Коканде и завершить в Ташкенте.
В местах проживания предусмотрен Wi-Fi. В небольших посёлках и отдалённых горных районах интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести SIM-карту.
Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.
Высокие температуры в летний период могут вызывать обезвоживание, рекомендуется пить много воды и носить головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Старый и новый Ташкент

Встретим вас у аэропорта и сразу после размещения в отеле пойдём гулять. Начнём со старых кварталов, где сохранился национальный колорит: махалли, лавки ремесленников, чайханы, пекарни. Увидим базар «Чорсу», комплекс Хазрати Имам, мавзолей Каффаля Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Баракхана и Муйи Муборак. Остановимся у памятника жертвам репрессий и телебашни. Попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда — плова.

Переместимся в современные районы с новыми зданиями, площадями и проспектами. На нашем пути встретятся аллея «Бродвей», сквер Амира Тимура, отель «Узбекистан», Большой театр оперы и балета и дом князя Романова.

Старый и новый ТашкентСтарый и новый ТашкентСтарый и новый ТашкентСтарый и новый ТашкентСтарый и новый ТашкентСтарый и новый Ташкент
2 день

На весь день в Чимганские горы

Этот день посвятим величию природы — Чимгану. Вы вдохнёте чистейший воздух, полюбуетесь альпийскими лугами и вершинами-многотысячниками, отдохнёте в тени вековых чинар, увидите аутентичные кишлаки и их жителей. Доберётесь к Чарвакскому водохранилищу, по канатной дороге подниметесь к горнолыжному курорту, посетите место стоянки древних людей и раскроете секреты наскальных петроглифов. На обед рекомендуем попробовать маставу и шашлык из баранины.

На весь день в Чимганские горыНа весь день в Чимганские горыНа весь день в Чимганские горыНа весь день в Чимганские горы
3 день

Риштан и Коканд

Ранним утром поедем в Ферганскую долину. Путь неблизкий, займёт 5 часов. По дороге рассмотрим населённые пункты, реку Сырдарью, горы, сады, луга.

Сначала заедем в Риштан, известный керамикой с яркой глазурью и орнаментами, и посетим гончарную мастерскую. По прибытии в Коканд оценим ферганский вариант плова и наберёмся сил в отеле перед прогулкой. Во время променада по городу увидим дворец Худояр-хана, мечеть Джами, медресе Нарбута-бия и Сайд Ахмад-Ходжа, купеческие дома времён царской России.

Риштан и КокандРиштан и КокандРиштан и КокандРиштан и Коканд
4 день

Шахтёрский Янгиабад

Направимся обратно в Ташкент. По пути нам встретится Янгиабад — бывший шахтёрский городок. Увидим нетипичные для этих мест дома в немецком стиле, погуляем вдоль реки в окружении заснеженных вершин, надышимся ароматами леса. Доставим вас к аэропорту столицы и попрощаемся.

Шахтёрский ЯнгиабадШахтёрский ЯнгиабадШахтёрский ЯнгиабадШахтёрский Янгиабад

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • 2 дегустации, питьевая вода в авто
  • Сопровождение турлидером
  • Экскурсии в Ташкенте и Коканде с локальными гидами
  • Входные билеты в дворец и медресе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Проживание - от $50 в сутки
  • Питание
  • Билеты на телебашню и канатные дороги (по желанию)
Место начала и завершения?
Аэропорт Ташкента, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1270 туристов
Всем привет! Я Шерзод, коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о ее культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.
Задать вопрос

