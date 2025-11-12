Некогда в Узбекистане процветала легендарная империя Тимуридов, а по Великому шёлковому пути неспешно тянулись навьюченные караваны. Мы совершим настоящее путешествие в прошлое, изучая богатое наследие тех лет. Вы полюбуетесь главными

архитектурными символами Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы. Познакомитесь с историей и традициями разных земель и народов, а также природными красотами — Чимганскими горами и пустыней Кызылкум. И обязательно сравните несколько вариантов главного узбекского блюда — плова, который в каждом городе готовят по-своему.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Организационные детали

Если захотите, можем начать тур в Хиве и в Ташкенте. Если Вы улетаете из столицы, можно добраться до Ташкента вместе с сопровождающим на автомобиле. При необходимости мы поможем купить билет на поезд или на самолёт.

В местах проживания есть Wi-Fi. В небольших посёлках и отдалённых горных районах интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.

Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.

Высокие температуры в летний период могут вызывать обезвоживание, рекомендуется пить много воды и носить головной убор.