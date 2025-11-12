Описание тура
Организационные детали
Если захотите, можем начать тур в Хиве и в Ташкенте. Если Вы улетаете из столицы, можно добраться до Ташкента вместе с сопровождающим на автомобиле. При необходимости мы поможем купить билет на поезд или на самолёт.
В местах проживания есть Wi-Fi. В небольших посёлках и отдалённых горных районах интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.
Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.
Высокие температуры в летний период могут вызывать обезвоживание, рекомендуется пить много воды и носить головной убор.
Программа тура по дням
Старый и новый Ташкент
Встретим вас у аэропорта и сразу после размещения в отеле пойдём гулять. Начнём со старых кварталов, где сохранился национальный колорит: махалли, лавки ремесленников, чайханы, пекарни. Увидим базар «Чорсу», комплекс Хазрати Имам, мавзолей Каффаля Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Баракхана и Муйи Муборак. Попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда — плова.
Переместимся в современные районы с новыми зданиями, площадями и проспектами. На нашем пути встретятся аллея «Бродвей», сквер Амира Темура, отель «Узбекистан», Большой театр оперы и балета и дом князя Романова.
На весь день в Чимганские горы
Этот день посвятим величию природы — Чимгану. Вы вдохнёте чистейший воздух, полюбуетесь альпийскими лугами и вершинами-многотысячниками, отдохнёте в тени вековых чинар, увидите аутентичные кишлаки и их жителей. Доберётесь к Чарвакскому водохранилищу, по канатной дороге подниметесь к горнолыжному курорту, посетите место стоянки древних людей и раскроете секреты наскальных петроглифов. На обед рекомендуем попробовать маставу и шашлык из баранины.
Переезд в Самарканд
Ранним утром направимся в Самарканд, дорога займёт около 5 часов. По пути встретим много населённых пунктов разных регионов, реку Сырдарью, горы, луга, сады. Можем делать остановки в каждой области и пробовать местные блюда и напитки — айран, щербет, гужу, тандыр-гушт, джизакскую самсу, рыбу, шашлык.
По прибытии немного отдохнём в отеле. Вечер проведём в комплексе, где воссоздан древний город и можно познакомиться с историей и традициями земель и народов Узбекистана.
Прогулки по Самарканду
Вдоль и поперёк исследуем Самарканд. Мы откроем вам его богатую историю, расскажем об особенностях архитектуры и поделимся легендами.
Обойдём все главные архитектурные шедевры: площадь Регистан с тремя медресе, мавзолеи Ходжа Дониёр и Гур-Эмир, мечети Хазрет-Хызр и Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека. Сходим за сладостями и сувенирами на Сиабский базар и оценим плов в самаркандском варианте.
Переезд в Бухару
Держим путь в Бухару, в дороге проведём около 6 часов. Проедем множество населённых пунктов Навоийской области, реку Зарафшан, водохранилища в пустыне. По приезде — заселение в номера, отдых. За доплату вы можете посетить кулинарный мастер-класс, фольклорное шоу или баню.
Знакомство с Бухарой
Отправимся в целое путешествие по лабиринту улочек в старинных кварталах. Осмотрим площадь с прудом Ляби-Хауз, ансамбль Пои-Калян, цитадель Арк, мечети Боло-Хауз и Магоки-Аттари, медресе Абдуллазиз-хана и Улугбека, торговые купола, мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб. И, конечно, отведаем бухарского плова.
Первая встреча с Хивой
Снова долгий переезд — дорога в Хиву займёт 8 часов. Наш маршрут будет пролегать по бескрайним дюнам пустыни Кызылкум вдоль реки Амударьи и включит несколько остановок в видовых точках. По прибытии разместимся в гостинице, немного отдохнём и вечером пройдёмся по району Ичан-Кала.
Достопримечательности Хивы
Исторический центр Хивы можно назвать музеем под открытым небом: его уникальная архитектура включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы изучите все знаковые локации Ичан-Калы: минареты Кальта-Минор и Ислам-Ходжа, медресе Мухаммад Амин-хана, Джума-мечеть, дворец Таш-Хаули, цитадель Куня-Арк, караван-сарай Аллакули-хана.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту Ургенча и попрощаемся.
Что включено
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- 3 дегустации, питьевая вода в авто
- Сопровождение турлидером
- Все экскурсии по программе с локальными гидами
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Ургенча
- Проживание - от $50 в сутки
- Питание
- Входные билеты