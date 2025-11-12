Мои заказы

Индивидуальное путешествие по древней земле Тимуридов

Увидеть петроглифы и кишлаки, узнать историю и традиции разных регионов и сравнить виды плова
Некогда в Узбекистане процветала легендарная империя Тимуридов, а по Великому шёлковому пути неспешно тянулись навьюченные караваны. Мы совершим настоящее путешествие в прошлое, изучая богатое наследие тех лет. Вы полюбуетесь главными
архитектурными символами Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы.

Познакомитесь с историей и традициями разных земель и народов, а также природными красотами — Чимганскими горами и пустыней Кызылкум.

И обязательно сравните несколько вариантов главного узбекского блюда — плова, который в каждом городе готовят по-своему.

Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Если захотите, можем начать тур в Хиве и в Ташкенте. Если Вы улетаете из столицы, можно добраться до Ташкента вместе с сопровождающим на автомобиле. При необходимости мы поможем купить билет на поезд или на самолёт.

В местах проживания есть Wi-Fi. В небольших посёлках и отдалённых горных районах интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.

Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.

Высокие температуры в летний период могут вызывать обезвоживание, рекомендуется пить много воды и носить головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Старый и новый Ташкент

Встретим вас у аэропорта и сразу после размещения в отеле пойдём гулять. Начнём со старых кварталов, где сохранился национальный колорит: махалли, лавки ремесленников, чайханы, пекарни. Увидим базар «Чорсу», комплекс Хазрати Имам, мавзолей Каффаля Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Баракхана и Муйи Муборак. Попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда — плова.

Переместимся в современные районы с новыми зданиями, площадями и проспектами. На нашем пути встретятся аллея «Бродвей», сквер Амира Темура, отель «Узбекистан», Большой театр оперы и балета и дом князя Романова.

2 день

На весь день в Чимганские горы

Этот день посвятим величию природы — Чимгану. Вы вдохнёте чистейший воздух, полюбуетесь альпийскими лугами и вершинами-многотысячниками, отдохнёте в тени вековых чинар, увидите аутентичные кишлаки и их жителей. Доберётесь к Чарвакскому водохранилищу, по канатной дороге подниметесь к горнолыжному курорту, посетите место стоянки древних людей и раскроете секреты наскальных петроглифов. На обед рекомендуем попробовать маставу и шашлык из баранины.

3 день

Переезд в Самарканд

Ранним утром направимся в Самарканд, дорога займёт около 5 часов. По пути встретим много населённых пунктов разных регионов, реку Сырдарью, горы, луга, сады. Можем делать остановки в каждой области и пробовать местные блюда и напитки — айран, щербет, гужу, тандыр-гушт, джизакскую самсу, рыбу, шашлык.

По прибытии немного отдохнём в отеле. Вечер проведём в комплексе, где воссоздан древний город и можно познакомиться с историей и традициями земель и народов Узбекистана.

4 день

Прогулки по Самарканду

Вдоль и поперёк исследуем Самарканд. Мы откроем вам его богатую историю, расскажем об особенностях архитектуры и поделимся легендами.

Обойдём все главные архитектурные шедевры: площадь Регистан с тремя медресе, мавзолеи Ходжа Дониёр и Гур-Эмир, мечети Хазрет-Хызр и Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека. Сходим за сладостями и сувенирами на Сиабский базар и оценим плов в самаркандском варианте.

5 день

Переезд в Бухару

Держим путь в Бухару, в дороге проведём около 6 часов. Проедем множество населённых пунктов Навоийской области, реку Зарафшан, водохранилища в пустыне. По приезде — заселение в номера, отдых. За доплату вы можете посетить кулинарный мастер-класс, фольклорное шоу или баню.

6 день

Знакомство с Бухарой

Отправимся в целое путешествие по лабиринту улочек в старинных кварталах. Осмотрим площадь с прудом Ляби-Хауз, ансамбль Пои-Калян, цитадель Арк, мечети Боло-Хауз и Магоки-Аттари, медресе Абдуллазиз-хана и Улугбека, торговые купола, мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб. И, конечно, отведаем бухарского плова.

7 день

Первая встреча с Хивой

Снова долгий переезд — дорога в Хиву займёт 8 часов. Наш маршрут будет пролегать по бескрайним дюнам пустыни Кызылкум вдоль реки Амударьи и включит несколько остановок в видовых точках. По прибытии разместимся в гостинице, немного отдохнём и вечером пройдёмся по району Ичан-Кала.

8 день

Достопримечательности Хивы

Исторический центр Хивы можно назвать музеем под открытым небом: его уникальная архитектура включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы изучите все знаковые локации Ичан-Калы: минареты Кальта-Минор и Ислам-Ходжа, медресе Мухаммад Амин-хана, Джума-мечеть, дворец Таш-Хаули, цитадель Куня-Арк, караван-сарай Аллакули-хана.

9 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту Ургенча и попрощаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • 3 дегустации, питьевая вода в авто
  • Сопровождение турлидером
  • Все экскурсии по программе с локальными гидами
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город из Ургенча
  • Проживание - от $50 в сутки
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Ургенча, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1270 туристов
Всем привет! Я Шерзод, коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о ее культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.
