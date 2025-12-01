Приглашаем вас в незабываемое семидневное путешествие по Узбекистану! Тур включает экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям, переезды между городами, проживание в отелях и сопровождение профессионального гида.
Откройте для себя величие древних медресе, минаретов, базаров и познакомьтесь с гостеприимством узбекской души!
Описание тура
Вас ждут величественные медресе и минареты, восточные базары с ароматами специй, уютные чайханы, а также гостеприимство и тепло узбекской души. Что вы увидите в Ташкенте:
- Площадь Хаст-Имам – духовный центр города с древним Кораном Усмана;
- Базар Чорсу – один из старейших рынков Востока с яркими прилавками специй и сладостей;
- Площадь Независимости и Аллея памяти – сердце современного Ташкента;
• Метро Ташкента – единственное в Центральной Азии с уникальным архитектурным оформлением станций. Что вы увидите в Самарканде:
- Площадь Регистан – легендарный ансамбль медресе, символ города и всей - Средней Азии;
- Мавзолей Гур-Эмир – усыпальница великого правителя Амир Темура;
- Мечеть Биби-Ханым – грандиозное творение XIV века;
• Некрополь Шахи-Зинда – «город мёртвых» с изумительными бирюзовыми мозаиками. Что вы увидите в Бухаре:
- Арк – древняя крепость и резиденция бухарских эмиров;
- Ансамбль Ляби-Хауз – живописное место с прудом и старинными медресе;
- Минарет Калян и мечеть Калян – символы древней Бухары;
- Базар Токи – крытые восточные купола, где можно купить сувениры и шелк.

Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида-экскурсовода
- Трансферы аэропорт - отель - вокзал (комфортабельный транспорт с кондиционером)
- Переезды по маршруту
- Все экскурсии по программе
- Проживание в отелях
- Завтраки в отелях
- Организационное сопровождение на всём маршруте.
Что не входит в цену
- Входные билеты в объекты по маршруту
- Авиаперелёт до Ташкента и обратно
- Обеды и ужины.
Место начала и завершения?
Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
