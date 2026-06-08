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Сердце Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара, Чимган - 7 дней, 6 ночей

Приглашаем вас в путешествие в комфортных мини-группах от 2 до 8 человек
Сердце Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара, Чимган - 7 дней, 6 ночейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сердце Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара, Чимган - 7 дней, 6 ночейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сердце Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара, Чимган - 7 дней, 6 ночейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем вас в путешествие в комфортных мини-группах от 2 до 8 человек. Такой формат позволяет избежать суеты больших туристических групп, уделить внимание каждому участнику и создать дружескую атмосферу на протяжении всей поездки. Вас ждут самые интересные достопримечательности, красивые локации для фотографий, увлекательные рассказы гида и комфортное сопровождение. Мы тщательно продумали маршрут, чтобы вы могли не только увидеть главные места, но и насладиться путешествием в спокойном темпе, получив максимум впечатлений и ярких эмоций.

  • Уютная и дружеская атмосфера без больших туристических групп
  • Дегустация блюд национальной кухни и знакомство с местными гастрономическими традициями
  • Возможность посетить восточные базары и ремесленные мастерские

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ташкент и размещение

Добро пожаловать в Ташкент!

Сразу после прилета в Международный аэропорт Ташкента вас встретит наш представитель с именной табличкой.

После знакомства вы отправитесь в отель на индивидуальном трансфере на комфортабельном автомобиле.

По прибытии мы поможем с регистрацией и заселением, предоставим местную SIM-карту с мобильным интернетом и вручим фирменный мини-гайд по Ташкенту с лучшими ресторанами, кофейнями, достопримечательностями, торговыми центрами и другими рекомендациями для свободного времени.

Прибытие в Ташкент и размещениеПрибытие в Ташкент и размещениеПрибытие в Ташкент и размещение
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Знакомство с Ташкентом

День 2- Экскурсия по Ташкенту

Гид заберет вас из гостиницы

Программа экскурсии:

- Дворец Форумов

- Куранты

- Гостиница Узбекистан

- Площадь Независимости

- Дом Романовых

- Монумент" Скорбящей Матери"

ОБЕД- Центр плова Беш-казан (обед не входит в стоимость тура)

- Красивые станиции Метро Ташкент

- Рынок Чорсу

- Хазрати Имам

- Белая Мечеть

- Монумент мужества

- Парк Репресси

В завершении экскурсии вас доставят в гостиницу

Знакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с Ташкентом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Поездка в горы Чимган и Чарвак

День 3-Горы и Чарвак

После завтрака, в 10:00 гид Марат встретит вас в холле отеля, и вы отправитесь в горы. Рекомендуем удобную одежду и обувь, а при желании отдохнуть у воды — взять купальные принадлежности.

Локации в активности:

-Amirsoy

-Тянь-Шаня

-Чарвакское водохранилище

После обеда вы увидите древние петроглифы и посетите оленеводческую ферму. Возвращение в Ташкент — ориентировочно в 18:00–19:00.

Поездка в горы Чимган и ЧарвакПоездка в горы Чимган и ЧарвакПоездка в горы Чимган и Чарвак
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Переезд в Бухару и экскурсия по древнему городу

День 4- Ташкент Бухара

После раннего завтрака в гостинице в 8:30 вы отправляетесь в Бухару на комфортабельном поезде.

Путешествие по живописным узбекским степям позволит насладиться красотой природы и подготовит к встрече с историей.

Локации и активности в Бухаре:

- Медресе Мири-Араб

- Медресе Чор-Минор

- Крепость Арк

- Ляби-Хауз

- Старые базары Бухары

Вечером — возвращение в гостиницу, ужин и ночь в Бухаре. День насыщен историей, восточной архитектурой и атмосферой древнего города.

Переезд в Бухару и экскурсия по древнему городуПереезд в Бухару и экскурсия по древнему городуПереезд в Бухару и экскурсия по древнему городу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Свободное время в Бухаре и переезд в Самарканд

5 день- Свободный день в Бухаре

Утро и первая половина дня - свободное время для самостоятельного знакомства с Бухарой.

Вы сможете прогуляться по атмосферным улочкам старого города, посетить ремесленные мастерские и приобрести памятные сувениры.

Локации и активности (по желанию)

- Прогулка по старым кварталам — тихие улицы с историческими домами и архитектурными деталями, характерными для Бухары.

- Ремесленные мастерские Бухары — ознакомление с традиционными ремеслами: керамика, вышивка, ковроделие.

- Купольные рынки — колоритные крытые базары, где продаются специи, сухофрукты, текстиль и сувениры.

В 16:55 вы отправляетесь в Самарканд на камфортабельном поезде

Свободное время в Бухаре и переезд в СамаркандСвободное время в Бухаре и переезд в СамаркандСвободное время в Бухаре и переезд в Самарканд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Экскурсия по Самарканду и возвращение в Ташкент

6 день- Экскурсия по Самарканду

После завтрака в отеле вы отправитесь на экскурсию по Самарканду.

В этот день вас ждёт знакомство с историей города, его знаменитыми достопримечательностями и удивительной архитектурой.

Локации и активности:

- Регистан

- Мечеть Биби-Ханым

- Мавзолей Гур-Эмир

- Базар Сиаб

- Шахи-Зинда

После завершения экскурсии, в 18:10 вы отправитесь обратно в Ташкент.

Экскурсия по Самарканду и возвращение в ТашкентЭкскурсия по Самарканду и возвращение в ТашкентЭкскурсия по Самарканду и возвращение в Ташкент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Завершение путешествия и вылет

7 день- Финиш тура

После завтрака у вас будет свободное время до выезда. В назначенное время наш водитель заберёт вас из отеля и доставит в аэропорт.

На этом ваше путешествие по Узбекистану завершается. Желаем вам приятного полёта и будем рады снова встретить вас в нашей стране!

Завершение путешествия и вылетЗавершение путешествия и вылетЗавершение путешествия и вылет
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3-4 с завтраками
  • Встреча в аэропорту по прибытии Индивидуальный трансфер аэропорт отель аэропорт
  • Все трансферы по программе тура
  • Билеты на скоростные поезда по маршрутам: Ташкент Бухара, Бухара Самарканд, Самарканд Ташкент
  • Экскурсионная программа в Ташкенте с профессиональным гидом
  • Экскурсия в горы Амирсой, Чимган и Чарвак Посещение 800-летних чинар и оленьей фермы
  • Экскурсия по Бухаре с гидом
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты (перелёт в Узбекистан и обратно)
  • Входные билеты в музеи, памятники и платные достопримечательности (при необходимости)
  • Личные расходы (сувениры, напитки, дополнительные услуги)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Серик
Серик — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Дорогие путешественники и гости Узбекистана! Меня зовут Серик, и я рад приветствовать вас в нашей солнечной и гостеприимной стране! Для меня Узбекистан — это не просто древние города и знаменитые памятники. Это
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аромат свежего хлеба, шум восточных базаров, семейные традиции, искренние улыбки и гостеприимство, которым наш народ славится на протяжении многих веков. Я хочу показать вам настоящий Узбекистан — познакомить с величественным Самаркандом, атмосферной Бухарой, современным Ташкентом и другими удивительными уголками нашей страны. Вы увидите знаменитые достопримечательности, узнаете интересные истории и сможете ближе познакомиться с жизнью, культурой и традициями местных жителей. Все заботы и организационные вопросы мы берём на себя. Вам остаётся только путешествовать, открывать новые места и наслаждаться каждым днём в Узбекистане. Буду рад встретить вас и стать частью вашего путешествия. До скорой встречи в Узбекистане!

Тур входит в следующие категории Ташкента

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