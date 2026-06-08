4 день

Переезд в Бухару и экскурсия по древнему городу

День 4- Ташкент Бухара

После раннего завтрака в гостинице в 8:30 вы отправляетесь в Бухару на комфортабельном поезде.

Путешествие по живописным узбекским степям позволит насладиться красотой природы и подготовит к встрече с историей.

Локации и активности в Бухаре:

- Медресе Мири-Араб

- Медресе Чор-Минор

- Крепость Арк

- Ляби-Хауз

- Старые базары Бухары

Вечером — возвращение в гостиницу, ужин и ночь в Бухаре. День насыщен историей, восточной архитектурой и атмосферой древнего города.

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