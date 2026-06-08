Описание тура
Приглашаем вас в путешествие в комфортных мини-группах от 2 до 8 человек. Такой формат позволяет избежать суеты больших туристических групп, уделить внимание каждому участнику и создать дружескую атмосферу на протяжении всей поездки. Вас ждут самые интересные достопримечательности, красивые локации для фотографий, увлекательные рассказы гида и комфортное сопровождение. Мы тщательно продумали маршрут, чтобы вы могли не только увидеть главные места, но и насладиться путешествием в спокойном темпе, получив максимум впечатлений и ярких эмоций.
- Уютная и дружеская атмосфера без больших туристических групп
- Дегустация блюд национальной кухни и знакомство с местными гастрономическими традициями
- Возможность посетить восточные базары и ремесленные мастерские
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент и размещение
Добро пожаловать в Ташкент!
Сразу после прилета в Международный аэропорт Ташкента вас встретит наш представитель с именной табличкой.
После знакомства вы отправитесь в отель на индивидуальном трансфере на комфортабельном автомобиле.
По прибытии мы поможем с регистрацией и заселением, предоставим местную SIM-карту с мобильным интернетом и вручим фирменный мини-гайд по Ташкенту с лучшими ресторанами, кофейнями, достопримечательностями, торговыми центрами и другими рекомендациями для свободного времени.
Знакомство с Ташкентом
День 2- Экскурсия по Ташкенту
Гид заберет вас из гостиницы
Программа экскурсии:
- Дворец Форумов
- Куранты
- Гостиница Узбекистан
- Площадь Независимости
- Дом Романовых
- Монумент" Скорбящей Матери"
ОБЕД- Центр плова Беш-казан (обед не входит в стоимость тура)
- Красивые станиции Метро Ташкент
- Рынок Чорсу
- Хазрати Имам
- Белая Мечеть
- Монумент мужества
- Парк Репресси
В завершении экскурсии вас доставят в гостиницу
Поездка в горы Чимган и Чарвак
День 3-Горы и Чарвак
После завтрака, в 10:00 гид Марат встретит вас в холле отеля, и вы отправитесь в горы. Рекомендуем удобную одежду и обувь, а при желании отдохнуть у воды — взять купальные принадлежности.
Локации в активности:
-Amirsoy
-Тянь-Шаня
-Чарвакское водохранилище
После обеда вы увидите древние петроглифы и посетите оленеводческую ферму. Возвращение в Ташкент — ориентировочно в 18:00–19:00.
Переезд в Бухару и экскурсия по древнему городу
День 4- Ташкент Бухара
После раннего завтрака в гостинице в 8:30 вы отправляетесь в Бухару на комфортабельном поезде.
Путешествие по живописным узбекским степям позволит насладиться красотой природы и подготовит к встрече с историей.
Локации и активности в Бухаре:
- Медресе Мири-Араб
- Медресе Чор-Минор
- Крепость Арк
- Ляби-Хауз
- Старые базары Бухары
Вечером — возвращение в гостиницу, ужин и ночь в Бухаре. День насыщен историей, восточной архитектурой и атмосферой древнего города.
Свободное время в Бухаре и переезд в Самарканд
5 день- Свободный день в Бухаре
Утро и первая половина дня - свободное время для самостоятельного знакомства с Бухарой.
Вы сможете прогуляться по атмосферным улочкам старого города, посетить ремесленные мастерские и приобрести памятные сувениры.
Локации и активности (по желанию)
- Прогулка по старым кварталам — тихие улицы с историческими домами и архитектурными деталями, характерными для Бухары.
- Ремесленные мастерские Бухары — ознакомление с традиционными ремеслами: керамика, вышивка, ковроделие.
- Купольные рынки — колоритные крытые базары, где продаются специи, сухофрукты, текстиль и сувениры.
В 16:55 вы отправляетесь в Самарканд на камфортабельном поезде
Экскурсия по Самарканду и возвращение в Ташкент
6 день- Экскурсия по Самарканду
После завтрака в отеле вы отправитесь на экскурсию по Самарканду.
В этот день вас ждёт знакомство с историей города, его знаменитыми достопримечательностями и удивительной архитектурой.
Локации и активности:
- Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Мавзолей Гур-Эмир
- Базар Сиаб —
- Шахи-Зинда
После завершения экскурсии, в 18:10 вы отправитесь обратно в Ташкент.
Завершение путешествия и вылет
7 день- Финиш тура
После завтрака у вас будет свободное время до выезда. В назначенное время наш водитель заберёт вас из отеля и доставит в аэропорт.
На этом ваше путешествие по Узбекистану завершается. Желаем вам приятного полёта и будем рады снова встретить вас в нашей стране!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3-4 с завтраками
- Встреча в аэропорту по прибытии Индивидуальный трансфер аэропорт отель аэропорт
- Все трансферы по программе тура
- Билеты на скоростные поезда по маршрутам: Ташкент Бухара, Бухара Самарканд, Самарканд Ташкент
- Экскурсионная программа в Ташкенте с профессиональным гидом
- Экскурсия в горы Амирсой, Чимган и Чарвак Посещение 800-летних чинар и оленьей фермы
- Экскурсия по Бухаре с гидом
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты (перелёт в Узбекистан и обратно)
- Входные билеты в музеи, памятники и платные достопримечательности (при необходимости)
- Личные расходы (сувениры, напитки, дополнительные услуги)