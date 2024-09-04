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Узбекистан с душой: Ташкент, Самарканд и Бухара

Чувствуете, что уже многое в жизни повидали, но не против повидать ещё?
Узбекистан с душой: Ташкент, Самарканд и БухараФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Узбекистан с душой: Ташкент, Самарканд и БухараФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Узбекистан с душой: Ташкент, Самарканд и БухараФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Чувствуете, что уже многое в жизни повидали, но не против повидать еще? Тогда этот тур именно для Вас - красивое путешествие, которое наполнит Вас новыми приятными впечатлениями и оставит незабываемое послевкусие!

  • Что ждёт тебя:
  • Самарканд — легендарный Регистан и усыпальницы императоров
  • Бухара — город тысячи лет, где время остановилось
  • Восточные базары — специи, фрукты и настоящие сувениры
  • Мастер-классы по ковроткачеству и бумажному ремеслу
  • Встречи с ремесленниками — ручная работа и живая традиция
  • Поезда между городами — удобно, быстро, красиво
  • Уютные бутик-отели — с плетёной мебелью и внутренними двориками
  • Фольклорный вечер — с танцами, музыкой и пловом
  • Настоящая атмосфера Востока — с чаем в пиалах и хлебом из тандыра

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия - знакомство с Ташкентом

Утро — Встречаемся в Ташкенте, где начинается наше красивое путешествие по Узбекистану! Заселяемся в отель и знакомимся с группой. Первым делом отправляемся на прогулку по скверу Амира Тимура (Тамерлана), от памятника которого расходятся 8 аллей, символизирующих распространение власти великого правителя.

День — Посещаем Бродвей, театр Алишера Навои и Дом Романовых. После обеда в знаменитом Центре плова нас ждёт подъём на Ташкентскую телебашню и прогулка по современному торговому центру Tashkent City Mall.

Вечер — Завершаем день ужином и отдыхом в развлекательном комплексе Magic City, где почувствуем атмосферу праздника и восточного гостеприимства.

Начало путешествия - знакомство с ТашкентомНачало путешествия - знакомство с ТашкентомНачало путешествия - знакомство с Ташкентом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Путь в Самарканд и вечерний Регистан

Утро — Отправляемся в Самарканд по легендарной дороге Великого Шёлкового пути. В пути нас ждут виды на бескрайние хлопковые поля — местное белое золото.

День — По приезде размещаемся в гостинице, отдыхаем после дороги и готовимся к вечерней прогулке.

Вечер — Посещаем знаменитый Регистан, чтобы полюбоваться его величественными куполами и фасадами, подсвеченными в ночном свете — зрелище, которое невозможно забыть.

Путь в Самарканд и вечерний РегистанПуть в Самарканд и вечерний РегистанПуть в Самарканд и вечерний Регистан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Самарканд - величие истории и вкус плова

Утро — Начнём с посещения величественного мавзолея Гур-Эмир и знаменитой мечети Биби-Ханым. Далее отправимся на колоритный базар Сиаб — настоящее сердце города, наполненное ароматами специй и восточной атмосферой.

День — После обеда нас ждёт увлекательный мастер-класс по приготовлению плова — главного узбекского деликатеса.

Вечер — Посетим некрополь Шахи-Зинда, где среди изящных усыпальниц царит дух древности и красоты. Завершим день ужином в уютном ресторане Oasis Garden, делясь впечатлениями от насыщенного дня.

Самарканд - величие истории и вкус пловаСамарканд - величие истории и вкус пловаСамарканд - величие истории и вкус плова
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Самарканд - от ремёсел до современности

Утро — Погружаемся в мир традиционных ремёсел. Посещаем бумажную фабрику, где создают знаменитую самаркандскую бумагу, и ковровую фабрику, хранящую секреты мастерства создания узорных ковров.

День — Отправляемся на прогулку по современному Samarkand City, чтобы прочувствовать контраст между древними традициями и динамичным развитием города. Обедаем в колоритном ресторане Афросиаб, наслаждаясь аутентичной узбекской кухней.

Вечер — Завершаем день ужином в ресторане Blues, где царит уютная атмосфера и подают изысканные блюда в европейском стиле. Отличное завершение дня, наполненного открытиями и новыми впечатлениями.

Самарканд - от ремёсел до современностиСамарканд - от ремёсел до современностиСамарканд - от ремёсел до современности
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Погружение в атмосферу древней Бухары

Утро — Отправляемся в увлекательное путешествие в древнюю Бухару. Дорога займёт 45 часов, но время пролетит незаметно за наблюдением живописных пейзажей Узбекистана.

День — По прибытии обедаем в ресторане Old Bukhara, наслаждаясь аутентичными блюдами местной кухни в атмосфере старинного восточного города. Затем отправляемся на пешую прогулку по улочкам старой Бухары, где время будто остановилось: древние мечети, медресе и караван-сараи погружают нас в атмосферу средневековья.

Вечер — Нас ждёт яркое фольклорное шоу, которое познакомит с самобытной культурой Бухары. Завершаем вечер ужином в ресторане Joy, делясь впечатлениями от насыщенного дня.

Погружение в атмосферу древней БухарыПогружение в атмосферу древней БухарыПогружение в атмосферу древней Бухары
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Прощание с Узбекистаном

Утро — После раннего завтрака отправляемся в аэропорт Бухары, откуда совершаем обратный перелёт домой.

День — Это заключительный день нашего путешествия. Мы увозим с собой не только яркие фотографии, но и незабываемые впечатления об удивительном Узбекистане.

Вечер — Мы не прощаемся, а говорим до новых встреч — ведь впереди у нас ещё более 25 туров по миру, и мы будем рады снова путешествовать вместе!

Прощание с УзбекистаномПрощание с УзбекистаномПрощание с Узбекистаном
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер или такси из/в аэропорт
  • Проживание 5 ночей в комфортных отелях (2х местное размещение)
  • Вкусные завтраки + приветственный ужин
  • Удобный транспорт по маршруту
  • Поездка между городами на поезде
  • Экскурсии и входные билеты по маршруту
  • Прогулка по старому Самарканду и ансамблю Ляби-Хауз
  • Восточный базар, мастер-классы по бумаге и ковроткачеству
  • Заезд на источник Чашма-Аюб
  • Национальное фольклорное шоу
  • Поездка на хлопковые поля
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Помощь в оформлении
  • Страховки
  • Лучшая компания и яркие воспоминания
  • Поддержка
  • 24/7
  • Ролик на память
  • Чат с туристами
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты
  • Питание вне программы
  • Алкогольные напитки
  • Личные расходы и сувениры
  • Индивидуальные трансферы, если вылет/прилет вне группового времени
  • Одноместное проживание 150$ (если мы не найдем на подселение)
О чём нужно знать до поездки

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:

  • Мини-группа 4-12 чел

  • Средний возраст 25-50 лет

  • Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)

  • Комфортный транспорт

  • Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем

  • Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)

  • Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться

  • Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг

  • Скидываем локации куда сходить

  • Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру

  • Приятные мини подарочки мы любим дарить

  • 80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)

Обратите внимание:

- остаток стоимости за тур с учетом вычета суммы предоплаты в размере 25 % от стоимости тура Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала тура при встрече

- групповой трансфер подается в день начала тура в 12.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов

- заселение в день начала тура происходит по стандарту в 12.00

- выход по маршруту тура в 13.00

- групповой трансфер подается в день завершения тура в 16.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов

- на усмотрение автора тура в программу тура могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств

Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.

Пожелания к путешественнику

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! Тур для тех кто:

- Не хочет проводить время в автобусе

- Устал от пакетных предложений

- Не хочет переплачивать за отдых

- Хочет яркую программу в небольшой группе

- Хочет почувствовать свободу

Визы

Виза гражданам России для въезда в Республику Узбекистан не требуется. Для въезда и путешествия по Узбекистану гражданину России необходимо иметь заграничный паспорт, сроком действия не менее 3 месяцев с даты выезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, одной из целей задумки и основания которого является постоянное открытие новых направлений в мире путешествий! Я посетил больше 42 стран, организовал порядка 100
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туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100 % участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по латинской Америке! Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят свое дело и горят путешествиями! Нас выбирает даже Газпром! С нами путешествует топ-менеджмент российских банков, руководители малого бизнеса, ювелиры, нимфы вдохновляющие своих мужей, исследователи, талантливые врачи, рестораторы, и так далее. Мы умеем работать с VIP сегментом и высокими чеками! Мы сможем выполнить любой ваш запрос, обращайтесь:) Мы любим вас и делаем все возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет! Сегодня я выбираю путешествовать по миру в компании людей, чьи интересы идентичны или близки моим, в числе которых буду рад видеть и Вас, Мы не любим негатив, в классном путешествии он только мешает, мы создаём семью путешественников, чтобы потом объехать вместе весь мир:) С уважением, Андрей

Тур входит в следующие категории Ташкента

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