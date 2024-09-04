Описание тура
Чувствуете, что уже многое в жизни повидали, но не против повидать еще? Тогда этот тур именно для Вас - красивое путешествие, которое наполнит Вас новыми приятными впечатлениями и оставит незабываемое послевкусие!
- Что ждёт тебя:
- Самарканд — легендарный Регистан и усыпальницы императоров
- Бухара — город тысячи лет, где время остановилось
- Восточные базары — специи, фрукты и настоящие сувениры
- Мастер-классы по ковроткачеству и бумажному ремеслу
- Встречи с ремесленниками — ручная работа и живая традиция
- Поезда между городами — удобно, быстро, красиво
- Уютные бутик-отели — с плетёной мебелью и внутренними двориками
- Фольклорный вечер — с танцами, музыкой и пловом
- Настоящая атмосфера Востока — с чаем в пиалах и хлебом из тандыра
Программа тура по дням
Начало путешествия - знакомство с Ташкентом
Утро — Встречаемся в Ташкенте, где начинается наше красивое путешествие по Узбекистану! Заселяемся в отель и знакомимся с группой. Первым делом отправляемся на прогулку по скверу Амира Тимура (Тамерлана), от памятника которого расходятся 8 аллей, символизирующих распространение власти великого правителя.
День — Посещаем Бродвей, театр Алишера Навои и Дом Романовых. После обеда в знаменитом Центре плова нас ждёт подъём на Ташкентскую телебашню и прогулка по современному торговому центру Tashkent City Mall.
Вечер — Завершаем день ужином и отдыхом в развлекательном комплексе Magic City, где почувствуем атмосферу праздника и восточного гостеприимства.
Путь в Самарканд и вечерний Регистан
Утро — Отправляемся в Самарканд по легендарной дороге Великого Шёлкового пути. В пути нас ждут виды на бескрайние хлопковые поля — местное белое золото.
День — По приезде размещаемся в гостинице, отдыхаем после дороги и готовимся к вечерней прогулке.
Вечер — Посещаем знаменитый Регистан, чтобы полюбоваться его величественными куполами и фасадами, подсвеченными в ночном свете — зрелище, которое невозможно забыть.
Самарканд - величие истории и вкус плова
Утро — Начнём с посещения величественного мавзолея Гур-Эмир и знаменитой мечети Биби-Ханым. Далее отправимся на колоритный базар Сиаб — настоящее сердце города, наполненное ароматами специй и восточной атмосферой.
День — После обеда нас ждёт увлекательный мастер-класс по приготовлению плова — главного узбекского деликатеса.
Вечер — Посетим некрополь Шахи-Зинда, где среди изящных усыпальниц царит дух древности и красоты. Завершим день ужином в уютном ресторане Oasis Garden, делясь впечатлениями от насыщенного дня.
Самарканд - от ремёсел до современности
Утро — Погружаемся в мир традиционных ремёсел. Посещаем бумажную фабрику, где создают знаменитую самаркандскую бумагу, и ковровую фабрику, хранящую секреты мастерства создания узорных ковров.
День — Отправляемся на прогулку по современному Samarkand City, чтобы прочувствовать контраст между древними традициями и динамичным развитием города. Обедаем в колоритном ресторане Афросиаб, наслаждаясь аутентичной узбекской кухней.
Вечер — Завершаем день ужином в ресторане Blues, где царит уютная атмосфера и подают изысканные блюда в европейском стиле. Отличное завершение дня, наполненного открытиями и новыми впечатлениями.
Погружение в атмосферу древней Бухары
Утро — Отправляемся в увлекательное путешествие в древнюю Бухару. Дорога займёт 45 часов, но время пролетит незаметно за наблюдением живописных пейзажей Узбекистана.
День — По прибытии обедаем в ресторане Old Bukhara, наслаждаясь аутентичными блюдами местной кухни в атмосфере старинного восточного города. Затем отправляемся на пешую прогулку по улочкам старой Бухары, где время будто остановилось: древние мечети, медресе и караван-сараи погружают нас в атмосферу средневековья.
Вечер — Нас ждёт яркое фольклорное шоу, которое познакомит с самобытной культурой Бухары. Завершаем вечер ужином в ресторане Joy, делясь впечатлениями от насыщенного дня.
Прощание с Узбекистаном
Утро — После раннего завтрака отправляемся в аэропорт Бухары, откуда совершаем обратный перелёт домой.
День — Это заключительный день нашего путешествия. Мы увозим с собой не только яркие фотографии, но и незабываемые впечатления об удивительном Узбекистане.
Вечер — Мы не прощаемся, а говорим до новых встреч — ведь впереди у нас ещё более 25 туров по миру, и мы будем рады снова путешествовать вместе!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер или такси из/в аэропорт
- Проживание 5 ночей в комфортных отелях (2х местное размещение)
- Вкусные завтраки + приветственный ужин
- Удобный транспорт по маршруту
- Поездка между городами на поезде
- Экскурсии и входные билеты по маршруту
- Прогулка по старому Самарканду и ансамблю Ляби-Хауз
- Восточный базар, мастер-классы по бумаге и ковроткачеству
- Заезд на источник Чашма-Аюб
- Национальное фольклорное шоу
- Поездка на хлопковые поля
- Помощь в подборе авиабилетов
- Помощь в оформлении
- Страховки
- Лучшая компания и яркие воспоминания
- Поддержка
- 24/7
- Ролик на память
- Чат с туристами
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты
- Питание вне программы
- Алкогольные напитки
- Личные расходы и сувениры
- Индивидуальные трансферы, если вылет/прилет вне группового времени
- Одноместное проживание 150$ (если мы не найдем на подселение)
О чём нужно знать до поездки
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:
Мини-группа 4-12 чел
Средний возраст 25-50 лет
Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)
Комфортный транспорт
Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем
Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)
Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться
Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг
Скидываем локации куда сходить
Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру
Приятные мини подарочки мы любим дарить
80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)
Обратите внимание:
- остаток стоимости за тур с учетом вычета суммы предоплаты в размере 25 % от стоимости тура Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала тура при встрече
- групповой трансфер подается в день начала тура в 12.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов
- заселение в день начала тура происходит по стандарту в 12.00
- выход по маршруту тура в 13.00
- групповой трансфер подается в день завершения тура в 16.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов
- на усмотрение автора тура в программу тура могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств
Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.
Пожелания к путешественнику
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! Тур для тех кто:
- Не хочет проводить время в автобусе
- Устал от пакетных предложений
- Не хочет переплачивать за отдых
- Хочет яркую программу в небольшой группе
- Хочет почувствовать свободу
Визы
Виза гражданам России для въезда в Республику Узбекистан не требуется. Для въезда и путешествия по Узбекистану гражданину России необходимо иметь заграничный паспорт, сроком действия не менее 3 месяцев с даты выезда.