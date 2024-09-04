1 день

Начало путешествия - знакомство с Ташкентом

Утро — Встречаемся в Ташкенте, где начинается наше красивое путешествие по Узбекистану! Заселяемся в отель и знакомимся с группой. Первым делом отправляемся на прогулку по скверу Амира Тимура (Тамерлана), от памятника которого расходятся 8 аллей, символизирующих распространение власти великого правителя.

День — Посещаем Бродвей, театр Алишера Навои и Дом Романовых. После обеда в знаменитом Центре плова нас ждёт подъём на Ташкентскую телебашню и прогулка по современному торговому центру Tashkent City Mall.

Вечер — Завершаем день ужином и отдыхом в развлекательном комплексе Magic City, где почувствуем атмосферу праздника и восточного гостеприимства.

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