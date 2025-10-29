После завтрака начнётся знакомство с Ташкентом. Вы посетите архитектурный ансамбль Хаст-Имам, где хранятся святыни исламского мира, а также увидите мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Прогуляетесь по колоритному восточному базару «Чорсу» с его куполами и прилавками, полными пряностей, фруктов и ремесленных изделий.

Во второй половине дня отправимся в центр города: побываем на площади Амира Темура, площади Независимости и в современном районе Ташкент-Сити. Посетим Музей прикладного искусства, где собраны лучшие образцы народного декоративного творчества, и Музей истории Тимуридов.