По Золотому треугольнику Узбекистана своей компанией: Ташкент, Самарканд и Бухара
Увидеть главные достопримечательности, побывать в древней обсерватории и поторговаться на базарах
Мы покажем вам 3 самых ярких города в Узбекистане. В Ташкенте увидим, как в одном месте сочетаются старые улочки, восточные базары и современность. Зайдём в мечети, попробуем горячие лепёшки из читать дальше
тандыра, а на закате услышим азан.
Дальше переместимся в Самарканд, где изучим мавзолеи Гур-Эмир и Тамерлана, посетим площадь Регистан, рассмотрим сияющие купола, тысячелетние узоры и даже исследуем обсерваторию Улугбека 15 века. Ещё нас ждёт Бухара — настоящая восточная сказка.
Здесь нам встретятся мечеть Магоки-Аттори, сохранившая черты дохристианского зороастрийского храма, ансамбль Ляби-Хауз с живописным водоёмом и величественная крепость Арк.
Вас ждёт не просто экскурсия, а путешествие во времени с местным проводником, ароматами рынков, настоящим пловом и орнаментами медресе.
5
3 отзыва
Описание тура
Организационные детали
Виза в Узбекистан не нужна.
Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Электрокар, легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус. Между городами будем передвигаться на поезде, билеты включены в стоимость.
Возраст участников. 2-90 лет.
Уровень сложности. Минимальный. Автотур с короткими прогулками.
Визы. Гражданам РФ не нужна.
Тур доступен для бронирования в любой день
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Ташкенте. Дальше — свободное время.
2 день
Экскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, мечеть Джума, базар «Чорсу», площадь Независимости и музеи
После завтрака начнётся знакомство с Ташкентом. Вы посетите архитектурный ансамбль Хаст-Имам, где хранятся святыни исламского мира, а также увидите мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Прогуляетесь по колоритному восточному базару «Чорсу» с его куполами и прилавками, полными пряностей, фруктов и ремесленных изделий.
Во второй половине дня отправимся в центр города: побываем на площади Амира Темура, площади Независимости и в современном районе Ташкент-Сити. Посетим Музей прикладного искусства, где собраны лучшие образцы народного декоративного творчества, и Музей истории Тимуридов.
3 день
Прибытие в Самарканд и прогулка по городу: Гур-Эмир, площадь Регистан, ансамбль Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханум
Утром мы отправимся в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». Дорога займёт около 2 часов. По прибытии заселимся в отель, немного отдохнём и начнём экскурсию. Увидим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана, посетим площадь Регистан с её величественными медресе и ансамбль Шахи-Зинда. Осмотрим обсерваторию Улугбека 15 века и мечеть Биби-Ханум, возведённую в честь любимой жены великого завоевателя.
В завершение дня прогуляемся по базару, где можно будет попробовать местные сладости и фрукты, купить пряности и сувениры.
4 день
Прибытие в Бухару: комплекс Ляби-Хауз, мечеть Магоки-Аттори, медресе Чор-Минор и крепость Арк
Переедем в Бухару на скоростном поезде. По прибытии заселимся в отель и пойдём гулять. Посетим старинный комплекс Ляби-Хауз, увидим мечеть Магоки-Аттори, сохранившую черты дохристианского зороастрийского храма, и необычное медресе Чор-Минор с четырьмя минаретами. Заглянем под своды восточных крытых базаров, где до сих пор кипит торговля ремесленными изделиями, шёлком и специями.
Продолжим маршрут у ансамбля Пои-Калян, включающего величественную мечеть, минарет и медресе Мири Араб. Осмотрим медресе Улугбека и Абдулазизхана, крепость Арк — когда-то резиденцию правителей Бухары, — и мавзолей Саманидов, один из старейших исламских памятников в Центральной Азии.
5 день
Дворец Ситораи Мохи-Хоса, комплекс Бахауддина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр и возвращение в Ташкент
Утром отправимся за пределы Бухары. Посетим дворец Ситораи Мохи-Хоса — бывшую загородную резиденцию последнего бухарского эмира. Этот архитектурный ансамбль сочетает восточные мотивы и элементы европейского модерна.
Посетим священный комплекс Бахауддина Накшбанди — место паломничества и духовный центр суфийского мира. Увидим древний некрополь Чор-Бакр, где покоятся потомки пророка Мухаммеда, и прогуляемся среди старинных мавзолеев и каменных арок.
Вечером вернёмся в Ташкент на скоростном поезде. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.
6 день
Отъезд
Отвезём в аэропорт к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное размещение
$610
1-местное размещение
$860
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Билеты на поезда
Экскурсии по программе и услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно
Обеды и ужины, напитки
Индивидуальные экскурсии по желанию
Доплата за 1-местное размещение - $50 за 1 ночь
Входные билеты - $60 за весь тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Ислам, я родился и живу в Ташкенте, и уже несколько лет с любовью показываю наш город гостям со всего мира. Я основал туристическую компанию, потому что верю: Узбекистан читать дальше
— это страна, в которую невозможно не влюбиться.
В своих экскурсиях я стараюсь создать тёплую атмосферу, рассказывать интересно, без сухих дат, и показывать как исторические жемчужины, так и живой, настоящий Ташкент, в котором кипит современная жизнь. Для меня важно, чтобы вы не просто посмотрели город, а почувствовали его — с его ароматами, огнями, звуками и вкусами.
Буду рад провести с вами этот вечер и поделиться тем, что люблю сам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
наталья
29 окт 2025
побывали в удивительном путешествии по Узбекистану 23-27 октября, поездка оставила самые яркие впечатления благодаря прекрасной организации и профессиональной работе Ислама и всей команды. Начали с Ташкента, нас встретил внимательный и отзывчивый читать дальше
гид - Мирсаид. Он не только рассказал об истории города и его современном облике, но и помог почувствовать атмосферу столицы — гостеприимной, динамичной и красивой. Благодаря ему Ташкент открылся нам с самой тёплой стороны. Далее была Бухара — здесь хочется отметить превосходную работу гида - Усмана-философа-, который с любовью и глубокой эрудицией познакомил нас с древними памятниками, легендами и культурой города. Отдельная благодарность за вечернюю экскурсию, очень атмосферно, за советы по местной кухне и выбору ресторана The plov! А отель в Бухаре заслуживает особого упоминания Sarhad Hotel— лучший за всю поездку! Уютный номер, безупречный сервис, вкусный завтрак и непередаваемая атмосфера восточного комфорта. Завершением путешествия стал Самарканд — город, который впечатляет своей красотой и величием. Гид Али провёл для нас насыщенную экскурсию, рассказал множество интересных фактов и помог увидеть город не только глазами туриста, но и с душой. Жаль, что у нас был только один день в этом городе, не хватило времени)) Трансферы между городами были организованы чётко и комфортно, без задержек, с удобными автомобилями и внимательными водителями. Между городами Афросиб экспресс! В целом поездка превзошла все ожидания. Спасибо за великолепную организацию, профессионализм и душевное отношение! Обязательно вернёмся в Узбекистан снова.
П
Прасолова
15 окт 2025
Вчера вернулись из Узбекистана в Новосибирск. С теплотой вспоминаем о гостеприимной стране. Ислам спасибо за хорошо организованное путешествие. Хочу поблагодарить наших гидов: в Ташкенте -Шерзод, в Самарканде -Хуршид, в Бухаре - Усмон (философ). Грамотные специалисты, прекрасные рассказчики и заботливые люди. Прекрасный тур. Надо ехать и смотреть самим. Тур подойдет людям не только молодым, и людям постарше. Путешествие очень комфортное.
В
Валера
2 авг 2025
Это был один из самых душевных туров, в которых мне доводилось участвовать. Всё было организовано с большой заботой: трансферы, отели, питание — на высоте. Особенно хочется отметить нашего гида — читать дальше
внимательный, доброжелательный и очень увлечённый человек, который не просто показывал достопримечательности, а будто переносил нас в другую эпоху.
Самарканд и Бухара — просто сказка! Атмосфера Востока, вкуснейший плов, узбекское гостеприимство и ощущение, что ты стал частью чего-то настоящего. Спасибо огромное за этот опыт! Теперь хочется вернуться и открыть ещё больше уголков этой удивительной страны.