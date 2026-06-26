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Узбекистан за 7 дней: Ташкент - Самарканд - Бухара

Это путешествие для тех, кто хочет увидеть самые знаковые города Узбекистана без спешки
Узбекистан за 7 дней: Ташкент - Самарканд - БухараФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Узбекистан за 7 дней: Ташкент - Самарканд - БухараФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Узбекистан за 7 дней: Ташкент - Самарканд - БухараФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это путешествие для тех, кто хочет увидеть самые знаковые города Узбекистана без спешки.

Начнем в Ташкенте — городе, где современные кварталы соседствуют со старинными медресе и шумными восточными базарами. Затем отправимся на скоростном поезде в Самарканд — легендарную столицу империи Тимура. Вас ждут площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечети и древние улицы, сохранившие дух Великого шелкового пути.

Финальная часть путешествия — Бухара. Здесь время словно остановилось: узкие улочки, караван-сараи, минареты и медресе создают атмосферу настоящего восточного города-музея.

Во время тура вы:

  • посетите главные достопримечательности трех исторических городов;

  • попробуете блюда узбекской кухни в проверенных местах;

  • узнаете историю региона от местного гида;

  • будете передвигаться на комфортном скоростном поезде между городами;

  • получите возможность не только увидеть памятники, но и почувствовать настоящий ритм жизни современного Узбекистана.

Кому подойдет

  • Тем, кто впервые едет в Узбекистан.

  • Любителям истории и архитектуры.

  • Путешественникам, которые хотят увидеть максимум за одну поездку.

  • Парам, друзьям и самостоятельным путешественникам.

Что делает этот тур особенным

  • Самые известные города страны в одном маршруте.

  • Комфортная логистика без длительных переездов.

  • Баланс экскурсий и свободного времени.

  • Небольшая группа и индивидуальный подход.

  • Путешествие по трем легендарным городам Великого шелкового пути.
  • Величественная площадь Регистан и архитектурные шедевры Самарканда.
  • Атмосфера древней Бухары с ее узкими улочками, минаретами и караван-сараями.
  • Знакомство с современной жизнью и восточным колоритом Ташкента.
  • Комфортные переезды между городами на скоростных поездах.
  • Настоящая узбекская кухня: плов, самса, шашлык и восточные сладости.
  • Восточные базары, ремесленные мастерские и местные традиции.
  • Яркие закаты, гостеприимство местных жителей и незабываемая атмосфера Востока.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Узбекистан

Встречаем участников в международном аэропорту Ташкента и организуем трансфер в отель.

Поскольку все гости прилетают разными рейсами, первый день мы оставили свободным, чтобы каждый мог спокойно отдохнуть после дороги, восстановиться после перелета и познакомиться с городом в своем темпе.

Вечером — отдых в отеле и подготовка к насыщенному путешествию, которое начнется уже на следующий день.

Ночь: Ташкент

Добро пожаловать в Узбекистан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ташкент: Восток встречает современность

После завтрака мы отправимся открывать для себя Ташкент — город, в котором многовековая история гармонично сочетается с современной жизнью.

Первой остановкой станет комплекс Хаст-Имам — духовное сердце Ташкента. Именно здесь хранится знаменитый Коран Османа — одна из древнейших сохранившихся рукописей Корана в мире, датируемая VII веком. Комплекс объединяет старинные мечети, медресе и мавзолеи, создавая особую атмосферу спокойствия и величия.

Рядом расположен Центр исламской цивилизации — один из самых масштабных культурно-просветительских проектов страны. Здание уже вошло в Книгу рекордов Гиннесса благодаря крупнейшему в мире куполу среди подобных сооружений. Здесь современные технологии помогают познакомиться с богатым научным, культурным и духовным наследием исламской цивилизации и Узбекистана.

Далее окунемся в атмосферу настоящего Востока на знаменитом базаре Чорсу. Под огромным голубым куполом нас ждут ряды с ароматными специями, свежими фруктами, восточными сладостями, изделиями местных ремесленников и неповторимый колорит традиционного узбекского рынка.

После прогулки отправимся в знаменитый Центр плова (Besh Qozon), где попробуем главное национальное блюдо, приготовленное в гигантских казанах по традиционным рецептам.

Во второй половине дня познакомимся с современной историей города: прогуляемся по площади Мустакиллик (Независимости), посетим мемориальный комплекс «Мужество», посвященный землетрясению 1966 года, и увидим мемориал памяти жертв политических репрессий.

Затем спустимся в знаменитое ташкентское метро, которое по праву считается одним из самых красивых в мире благодаря своему уникальному оформлению. Завершим день посещением Ташкентской телебашни, откуда открывается впечатляющая панорама столицы.

Этот день позволит увидеть Ташкент во всем его многообразии — город древних исламских святынь, шумных восточных базаров, красивой современной архитектуры и богатой истории.

Ночь: Ташкент

Ташкент: Восток встречает современностьТашкент: Восток встречает современностьТашкент: Восток встречает современность
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Самарканд: наследие Тамерлана

Поезд «Афросиаб» из Ташкента в около 7:00, прибытие в Самарканд около 9:10. Трансфер в отель, быстрое заселение.

Первая остановка — площадь Регистан: три медресе XV–XVII веков, облицованные мозаикой и майоликой. Отдельно заходим в медресе Улугбека — старейшее на площади, построенное в 1420 году. Фасад украшен геометрическими арабесками и звёздчатыми узорами невероятной точности: всё вычерчено вручную, без единого повтора.

По дороге к Гур-Эмиру — мавзолей Рухобод: небольшая, но изящная усыпальница XIV века, одна из старейших в Самарканде. Гиды называют её «тихой жемчужиной» — большинство туристов проходят мимо, не зная что это такое. Занимает минут десять, но добавляет глубины маршруту.

Следующая точка — мавзолей Гур-Эмир: усыпальница Тамерлана и его потомков. Рубчатый бирюзовый купол на высоком барабане виден издалека. Внутри — нефритовое надгробие полководца, завоевавшего полмира, и тихий полумрак золочёного зала. Одно из немногих мест, где история ощущается физически.

После обеда — Шахи-Зинда: улица мавзолеев IX–XV веков, одно из самых красивых мест Узбекистана. Голубые, бирюзовые и белые изразцы сплошь покрывают фасады — каждый портал отличается рисунком. Рядом — мавзолей Ходжа Дониёра, почитаемое место паломничества.

Затем отправляемся на обсерваторию Улугбека на холме Кухак — туда, где тот же Улугбек, чьё медресе мы видели утром на Регистане, составил звёздный каталог из тысячи звёзд. Сохранился огромный мраморный секстант. С холма открывается панорама Самарканда. История одного человека — учёного, правителя, астронома — складывается в единое целое.

После обсерватории возвращаемся в отель — отдохнуть и перевести дух после насыщенного дня.

Вечером выходим на площадь Регистан ещё раз — теперь уже без гида, без спешки и без толп. С наступлением темноты площадь преображается: подсветка выхватывает из темноты порталы и купола, мозаика начинает светиться по-другому, и то, что днём казалось монументальным, вечером становится почти живым. Многие говорят, что именно этот момент — самое сильное впечатление от Самарканда.

Ночь: Самарканд.

Самарканд: наследие ТамерланаСамарканд: наследие ТамерланаСамарканд: наследие Тамерлана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Свободный день в Самарканде

Сегодня вы сможете провести день так, как хочется именно вам. Прогуляйтесь по атмосферным улочкам древнего города, посетите любимые места еще раз, загляните на местные рынки и в ремесленные мастерские, попробуйте блюда узбекской кухни или просто насладитесь неспешным отдыхом. При желании мы поможем организовать дополнительные экскурсии или подскажем интересные места для посещения.

Ночь: Самарканд.

Свободный день в СамаркандеСвободный день в СамаркандеСвободный день в Самарканде
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Бухара: город Великого шелкового пути

Утром отправляемся на скоростном поезде «Афросиаб» из Самарканда (отправление около 10:30). Уже через два часа мы прибудем в Бухару (около 12:20), где нас встретит трансфер. После заселения в отель и обеда отправимся знакомиться с одним из самых атмосферных городов Великого шелкового пути, исторический центр которого входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первой остановкой станет ансамбль Ляби-Хауз — сердце старой Бухары. Вокруг живописного пруда расположились медресе Кукельдаш и Надир Диван-Беги, а на площади гостей встречает знаменитый Ходжа Насреддин — герой восточных притч и легенд.

Продолжим прогулку через старинные торговые купола, где уже несколько столетий мастера продают ковры, шелк, керамику, ювелирные украшения и другие изделия традиционных ремесел.

Далее нас ждет величественный ансамбль Пои-Калян — главный символ Бухары. Мы увидим легендарный минарет Калян, одноименную мечеть и медресе Мир-и-Араб, которое и сегодня остается одним из самых известных действующих исламских учебных заведений Центральной Азии.

Следующая остановка — медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, отражающие две разные эпохи бухарской архитектуры, после чего мы посетим древнюю крепость Арк — многовековую резиденцию бухарских эмиров.

Во второй половине дня увидим ансамбль Боло-Хауз, мавзолей Чашма-Аюб, связанный с легендой о пророке Айюбе, а завершим экскурсию у мавзолея Исмаила Самани — одного из древнейших памятников исламской архитектуры Центральной Азии и признанного шедевра зодчества X века.

К вечеру у вас будет свободное время, чтобы неспешно прогуляться по старинным улочкам Бухары, заглянуть в уютные чайханы или просто насладиться атмосферой древнего города, который особенно прекрасен в лучах заходящего солнца.

Ночь: Бухара

Бухара: город Великого шелкового путиБухара: город Великого шелкового путиБухара: город Великого шелкового пути
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Окрестности Бухары и возвращение в Ташкент

После завтрака отправимся за пределы исторического центра Бухары, чтобы увидеть места, которые раскрывают город с новой стороны.

Первой остановкой станет некрополь Чор-Бакр — уникальный мемориальный комплекс XVI века, который часто называют «городом мертвых». Его тихие улочки, мавзолеи и внутренние дворики создают особую атмосферу, совсем не похожую на шумную старую Бухару.

Затем посетим летнюю резиденцию последнего эмира Бухары — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Здесь восточная архитектура удивительным образом сочетается с европейским стилем, а роскошные интерьеры напоминают о последних годах Бухарского эмирата.

Продолжим маршрут в мемориальном комплексе Бахауддина Накшбанди — одном из самых почитаемых мест паломничества в Центральной Азии. Именно здесь покоится основатель суфийского ордена Накшбандия, а спокойная атмосфера комплекса располагает к неспешной прогулке и знакомству с духовной историей региона.

Перед отправлением заглянем к знаменитому Чор-Минору — небольшому медресе с четырьмя голубыми башнями, ставшему одним из самых узнаваемых символов Бухары.

Вечером отправимся на скоростном поезде «Афросиаб» в Ташкент (отправление около 18:00). По прибытии в столицу (около 20:30) нас ждет трансфер в отель и заселение. Последнюю ночь путешествия проведем в Ташкенте.

Ночь: Ташкент

Окрестности Бухары и возвращение в ТашкентОкрестности Бухары и возвращение в ТашкентОкрестности Бухары и возвращение в Ташкент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Обратный вылет

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт к вашему рейсу.

Надеемся, что воспоминания о Самарканде, Бухаре и Ташкенте останутся с вами надолго. До встречи в следующем путешествии!

Обратный вылет
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях по программе (6 ночей)
  • Завтраки в отелях каждый день (6 завтраков)
  • Сопровождение профессионального русскоговорящего гида
  • Все железнодорожные билеты по маршруту (Ташкент - Самарканд-Бухара - Ташкент)
  • Все трансферы и переезды по программе на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Что не входит в цену
  • Входные билеты во все музеи и достопримечательности (около 50 USD с человека за весь тур)
  • Обеды и ужины (гид порекомендует лучшие местные кафе и рестораны)
  • Доплата за одноместное размещение - 65 USD за ночь
  • Личные расходы (сувениры, покупки, напитки, перекусы и т. д.)
  • Чаевые гиду и водителю (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Комментарий организатора

Мы стремимся сделать путешествие максимально комфортным и насыщенным. При этом программа тура может незначительно корректироваться в зависимости от сезона, погодных условий, режима работы достопримечательностей, расписания поездов, дорожной ситуации и других организационных факторов.

Время отправления и продолжительность экскурсий могут отличаться от указанных в программе. В исключительных случаях некоторые объекты могут быть временно закрыты на реставрацию, специальные мероприятия или по иным причинам. В такой ситуации они могут быть заменены на равноценные достопримечательности без ущерба для общего содержания и качества программы.

Пожелания к путешественнику

  • Удобная обувь для длительных пеших прогулок.

  • Головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем в теплое время года.

  • Хорошее настроение и готовность много гулять, знакомиться с культурой и пробовать национальную кухню.

Визы

Для стран Рф виза не требуется

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Xojiakbar
Xojiakbar — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Акбар. Более года я работал помощником гида и туроператора Ислама, участвуя в организации туров и сопровождении туристов по Узбекистану. За это время я изучил историю своей страны, особенности
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туристического сервиса и научился создавать для гостей комфортную и дружелюбную атмосферу. Последние полгода я работаю с англоязычными туристами, а теперь открываю собственное направление для русскоязычных путешественников. У меня есть опыт работы как с индивидуальными туристами, так и с группами до 10 человек. Я искренне люблю Узбекистан и горжусь своей страной. Для меня важно не просто показать достопримечательности, а помочь гостям почувствовать местную культуру, гостеприимство и атмосферу древних городов. Я всегда на связи 24/7, готов помочь с любыми вопросами и сделать всё, чтобы ваше путешествие прошло легко, интересно и оставило только самые тёплые впечатления. Покажу вам Узбекистан таким, каким его любят местные жители.

Тур входит в следующие категории Ташкента

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