Описание тура
Это путешествие для тех, кто хочет увидеть самые знаковые города Узбекистана без спешки.
Начнем в Ташкенте — городе, где современные кварталы соседствуют со старинными медресе и шумными восточными базарами. Затем отправимся на скоростном поезде в Самарканд — легендарную столицу империи Тимура. Вас ждут площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечети и древние улицы, сохранившие дух Великого шелкового пути.
Финальная часть путешествия — Бухара. Здесь время словно остановилось: узкие улочки, караван-сараи, минареты и медресе создают атмосферу настоящего восточного города-музея.
Во время тура вы:
посетите главные достопримечательности трех исторических городов;
попробуете блюда узбекской кухни в проверенных местах;
узнаете историю региона от местного гида;
будете передвигаться на комфортном скоростном поезде между городами;
получите возможность не только увидеть памятники, но и почувствовать настоящий ритм жизни современного Узбекистана.
Кому подойдет
Тем, кто впервые едет в Узбекистан.
Любителям истории и архитектуры.
Путешественникам, которые хотят увидеть максимум за одну поездку.
Парам, друзьям и самостоятельным путешественникам.
Что делает этот тур особенным
Самые известные города страны в одном маршруте.
Комфортная логистика без длительных переездов.
Баланс экскурсий и свободного времени.
Небольшая группа и индивидуальный подход.
- Путешествие по трем легендарным городам Великого шелкового пути.
- Величественная площадь Регистан и архитектурные шедевры Самарканда.
- Атмосфера древней Бухары с ее узкими улочками, минаретами и караван-сараями.
- Знакомство с современной жизнью и восточным колоритом Ташкента.
- Комфортные переезды между городами на скоростных поездах.
- Настоящая узбекская кухня: плов, самса, шашлык и восточные сладости.
- Восточные базары, ремесленные мастерские и местные традиции.
- Яркие закаты, гостеприимство местных жителей и незабываемая атмосфера Востока.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Узбекистан
Встречаем участников в международном аэропорту Ташкента и организуем трансфер в отель.
Поскольку все гости прилетают разными рейсами, первый день мы оставили свободным, чтобы каждый мог спокойно отдохнуть после дороги, восстановиться после перелета и познакомиться с городом в своем темпе.
Вечером — отдых в отеле и подготовка к насыщенному путешествию, которое начнется уже на следующий день.
Ночь: Ташкент
Ташкент: Восток встречает современность
После завтрака мы отправимся открывать для себя Ташкент — город, в котором многовековая история гармонично сочетается с современной жизнью.
Первой остановкой станет комплекс Хаст-Имам — духовное сердце Ташкента. Именно здесь хранится знаменитый Коран Османа — одна из древнейших сохранившихся рукописей Корана в мире, датируемая VII веком. Комплекс объединяет старинные мечети, медресе и мавзолеи, создавая особую атмосферу спокойствия и величия.
Рядом расположен Центр исламской цивилизации — один из самых масштабных культурно-просветительских проектов страны. Здание уже вошло в Книгу рекордов Гиннесса благодаря крупнейшему в мире куполу среди подобных сооружений. Здесь современные технологии помогают познакомиться с богатым научным, культурным и духовным наследием исламской цивилизации и Узбекистана.
Далее окунемся в атмосферу настоящего Востока на знаменитом базаре Чорсу. Под огромным голубым куполом нас ждут ряды с ароматными специями, свежими фруктами, восточными сладостями, изделиями местных ремесленников и неповторимый колорит традиционного узбекского рынка.
После прогулки отправимся в знаменитый Центр плова (Besh Qozon), где попробуем главное национальное блюдо, приготовленное в гигантских казанах по традиционным рецептам.
Во второй половине дня познакомимся с современной историей города: прогуляемся по площади Мустакиллик (Независимости), посетим мемориальный комплекс «Мужество», посвященный землетрясению 1966 года, и увидим мемориал памяти жертв политических репрессий.
Затем спустимся в знаменитое ташкентское метро, которое по праву считается одним из самых красивых в мире благодаря своему уникальному оформлению. Завершим день посещением Ташкентской телебашни, откуда открывается впечатляющая панорама столицы.
Этот день позволит увидеть Ташкент во всем его многообразии — город древних исламских святынь, шумных восточных базаров, красивой современной архитектуры и богатой истории.
Ночь: Ташкент
Самарканд: наследие Тамерлана
Поезд «Афросиаб» из Ташкента в около 7:00, прибытие в Самарканд около 9:10. Трансфер в отель, быстрое заселение.
Первая остановка — площадь Регистан: три медресе XV–XVII веков, облицованные мозаикой и майоликой. Отдельно заходим в медресе Улугбека — старейшее на площади, построенное в 1420 году. Фасад украшен геометрическими арабесками и звёздчатыми узорами невероятной точности: всё вычерчено вручную, без единого повтора.
По дороге к Гур-Эмиру — мавзолей Рухобод: небольшая, но изящная усыпальница XIV века, одна из старейших в Самарканде. Гиды называют её «тихой жемчужиной» — большинство туристов проходят мимо, не зная что это такое. Занимает минут десять, но добавляет глубины маршруту.
Следующая точка — мавзолей Гур-Эмир: усыпальница Тамерлана и его потомков. Рубчатый бирюзовый купол на высоком барабане виден издалека. Внутри — нефритовое надгробие полководца, завоевавшего полмира, и тихий полумрак золочёного зала. Одно из немногих мест, где история ощущается физически.
После обеда — Шахи-Зинда: улица мавзолеев IX–XV веков, одно из самых красивых мест Узбекистана. Голубые, бирюзовые и белые изразцы сплошь покрывают фасады — каждый портал отличается рисунком. Рядом — мавзолей Ходжа Дониёра, почитаемое место паломничества.
Затем отправляемся на обсерваторию Улугбека на холме Кухак — туда, где тот же Улугбек, чьё медресе мы видели утром на Регистане, составил звёздный каталог из тысячи звёзд. Сохранился огромный мраморный секстант. С холма открывается панорама Самарканда. История одного человека — учёного, правителя, астронома — складывается в единое целое.
После обсерватории возвращаемся в отель — отдохнуть и перевести дух после насыщенного дня.
Вечером выходим на площадь Регистан ещё раз — теперь уже без гида, без спешки и без толп. С наступлением темноты площадь преображается: подсветка выхватывает из темноты порталы и купола, мозаика начинает светиться по-другому, и то, что днём казалось монументальным, вечером становится почти живым. Многие говорят, что именно этот момент — самое сильное впечатление от Самарканда.
Ночь: Самарканд.
Свободный день в Самарканде
Сегодня вы сможете провести день так, как хочется именно вам. Прогуляйтесь по атмосферным улочкам древнего города, посетите любимые места еще раз, загляните на местные рынки и в ремесленные мастерские, попробуйте блюда узбекской кухни или просто насладитесь неспешным отдыхом. При желании мы поможем организовать дополнительные экскурсии или подскажем интересные места для посещения.
Ночь: Самарканд.
Бухара: город Великого шелкового пути
Утром отправляемся на скоростном поезде «Афросиаб» из Самарканда (отправление около 10:30). Уже через два часа мы прибудем в Бухару (около 12:20), где нас встретит трансфер. После заселения в отель и обеда отправимся знакомиться с одним из самых атмосферных городов Великого шелкового пути, исторический центр которого входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первой остановкой станет ансамбль Ляби-Хауз — сердце старой Бухары. Вокруг живописного пруда расположились медресе Кукельдаш и Надир Диван-Беги, а на площади гостей встречает знаменитый Ходжа Насреддин — герой восточных притч и легенд.
Продолжим прогулку через старинные торговые купола, где уже несколько столетий мастера продают ковры, шелк, керамику, ювелирные украшения и другие изделия традиционных ремесел.
Далее нас ждет величественный ансамбль Пои-Калян — главный символ Бухары. Мы увидим легендарный минарет Калян, одноименную мечеть и медресе Мир-и-Араб, которое и сегодня остается одним из самых известных действующих исламских учебных заведений Центральной Азии.
Следующая остановка — медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, отражающие две разные эпохи бухарской архитектуры, после чего мы посетим древнюю крепость Арк — многовековую резиденцию бухарских эмиров.
Во второй половине дня увидим ансамбль Боло-Хауз, мавзолей Чашма-Аюб, связанный с легендой о пророке Айюбе, а завершим экскурсию у мавзолея Исмаила Самани — одного из древнейших памятников исламской архитектуры Центральной Азии и признанного шедевра зодчества X века.
К вечеру у вас будет свободное время, чтобы неспешно прогуляться по старинным улочкам Бухары, заглянуть в уютные чайханы или просто насладиться атмосферой древнего города, который особенно прекрасен в лучах заходящего солнца.
Ночь: Бухара
Окрестности Бухары и возвращение в Ташкент
После завтрака отправимся за пределы исторического центра Бухары, чтобы увидеть места, которые раскрывают город с новой стороны.
Первой остановкой станет некрополь Чор-Бакр — уникальный мемориальный комплекс XVI века, который часто называют «городом мертвых». Его тихие улочки, мавзолеи и внутренние дворики создают особую атмосферу, совсем не похожую на шумную старую Бухару.
Затем посетим летнюю резиденцию последнего эмира Бухары — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Здесь восточная архитектура удивительным образом сочетается с европейским стилем, а роскошные интерьеры напоминают о последних годах Бухарского эмирата.
Продолжим маршрут в мемориальном комплексе Бахауддина Накшбанди — одном из самых почитаемых мест паломничества в Центральной Азии. Именно здесь покоится основатель суфийского ордена Накшбандия, а спокойная атмосфера комплекса располагает к неспешной прогулке и знакомству с духовной историей региона.
Перед отправлением заглянем к знаменитому Чор-Минору — небольшому медресе с четырьмя голубыми башнями, ставшему одним из самых узнаваемых символов Бухары.
Вечером отправимся на скоростном поезде «Афросиаб» в Ташкент (отправление около 18:00). По прибытии в столицу (около 20:30) нас ждет трансфер в отель и заселение. Последнюю ночь путешествия проведем в Ташкенте.
Ночь: Ташкент
Обратный вылет
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт к вашему рейсу.
Надеемся, что воспоминания о Самарканде, Бухаре и Ташкенте останутся с вами надолго. До встречи в следующем путешествии!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по программе (6 ночей)
- Завтраки в отелях каждый день (6 завтраков)
- Сопровождение профессионального русскоговорящего гида
- Все железнодорожные билеты по маршруту (Ташкент - Самарканд-Бухара - Ташкент)
- Все трансферы и переезды по программе на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Что не входит в цену
- Входные билеты во все музеи и достопримечательности (около 50 USD с человека за весь тур)
- Обеды и ужины (гид порекомендует лучшие местные кафе и рестораны)
- Доплата за одноместное размещение - 65 USD за ночь
- Личные расходы (сувениры, покупки, напитки, перекусы и т. д.)
- Чаевые гиду и водителю (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Комментарий организатора
Мы стремимся сделать путешествие максимально комфортным и насыщенным. При этом программа тура может незначительно корректироваться в зависимости от сезона, погодных условий, режима работы достопримечательностей, расписания поездов, дорожной ситуации и других организационных факторов.
Время отправления и продолжительность экскурсий могут отличаться от указанных в программе. В исключительных случаях некоторые объекты могут быть временно закрыты на реставрацию, специальные мероприятия или по иным причинам. В такой ситуации они могут быть заменены на равноценные достопримечательности без ущерба для общего содержания и качества программы.
Пожелания к путешественнику
Удобная обувь для длительных пеших прогулок.
Головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем в теплое время года.
Хорошее настроение и готовность много гулять, знакомиться с культурой и пробовать национальную кухню.
Визы
Для стран Рф виза не требуется