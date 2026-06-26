2 день

Ташкент: Восток встречает современность

После завтрака мы отправимся открывать для себя Ташкент — город, в котором многовековая история гармонично сочетается с современной жизнью.

Первой остановкой станет комплекс Хаст-Имам — духовное сердце Ташкента. Именно здесь хранится знаменитый Коран Османа — одна из древнейших сохранившихся рукописей Корана в мире, датируемая VII веком. Комплекс объединяет старинные мечети, медресе и мавзолеи, создавая особую атмосферу спокойствия и величия.

Рядом расположен Центр исламской цивилизации — один из самых масштабных культурно-просветительских проектов страны. Здание уже вошло в Книгу рекордов Гиннесса благодаря крупнейшему в мире куполу среди подобных сооружений. Здесь современные технологии помогают познакомиться с богатым научным, культурным и духовным наследием исламской цивилизации и Узбекистана.

Далее окунемся в атмосферу настоящего Востока на знаменитом базаре Чорсу. Под огромным голубым куполом нас ждут ряды с ароматными специями, свежими фруктами, восточными сладостями, изделиями местных ремесленников и неповторимый колорит традиционного узбекского рынка.

После прогулки отправимся в знаменитый Центр плова (Besh Qozon), где попробуем главное национальное блюдо, приготовленное в гигантских казанах по традиционным рецептам.

Во второй половине дня познакомимся с современной историей города: прогуляемся по площади Мустакиллик (Независимости), посетим мемориальный комплекс «Мужество», посвященный землетрясению 1966 года, и увидим мемориал памяти жертв политических репрессий.

Затем спустимся в знаменитое ташкентское метро, которое по праву считается одним из самых красивых в мире благодаря своему уникальному оформлению. Завершим день посещением Ташкентской телебашни, откуда открывается впечатляющая панорама столицы.

Этот день позволит увидеть Ташкент во всем его многообразии — город древних исламских святынь, шумных восточных базаров, красивой современной архитектуры и богатой истории.

Ночь: Ташкент

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