Описание тура
Великолепный Узбекистан — тур номер 1 по отзывам и числу участников!
Создавая этот маршрут, я хотел, чтобы путешествие было не про галочки и спешку, а про настоящее ощущение Узбекистана — его людей, запахи, вкусы и ритм жизни.
Этот тур — не на бегу. Он для тех, кто хочет открыть страну спокойно, с комфортом и вниманием к деталям. Подходит для семей, поездок с родителями или просто отдыха от суеты.
Всё включено. Я принципиально убрал из программы любые доплаты на месте. Входные билеты, обеды, внутренние перелёты и Жд-билеты уже в стоимости — никаких доплат на месте.
На переездах — только поезда или комфортабельные автобусы туристического класса. Никаких минивэнов и тесных микроавтобусов — только удобство и пространство.
С вами будет тур-лидер, который поможет сделать поездку индивидуальной: кому-то добавить отдыха, а кому-то — активности и впечатлений.
Я верю, что этот тур покажет вам Узбекистан таким, каким его люблю я — тёплым, гостеприимным и настоящим.
Описание
Наc ждет приключение по городам:
— Самарканд, жемчужина востока
— Бухара, сердце великого шелкового пути
— Хива, музей под открытым небом
—Ташкент, современная столица Узбекистана
Туры проходят ежедневно. Выполнение тура гарантировано и не зависит от количества участников в группе — тур будет выполнен по расписанию, даже для одного туриста.
Среднее количество участников в туре 10-15 человек. В зимний и летний периоды 4-7 человек. Максимальное количество участников в туре до 30 человек.
Тур начинается в Ташкенте и заканчивается в Ташкенте, что даёт возможность пребывать прямыми рейсами с любых городов. Для туристов из Москвы и Санкт Петербурга мы помогаем спланировать перелёт из последнего города в программе тура и возвращаем часть суммы заложенную в туре на внутренние авиа и жд билеты.
Есть программы тура на 6 и 8 дней. Наименование тура Великолепный Узбекистан. Для получения ссылки на страницу туров, лучше написать мне в Чат.
Вы познакомитесь с настоящим Узбекистаном — его культурой, людьми, кухней и городами. Это возможность увидеть древнюю архитектуру, попробовать местные блюда и просто почувствовать атмосферу страны. Без спешки, без шаблонов — по-настоящему.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Добро пожаловать в Ташкент, с него мы начнём наше путешествие!
В первый день мы встречаемся в аэропорту, заселяемся в гостиницу и берём свободное время для отдыха после перелёта.
Всё самое интересное впереди, приготовься к восторгу!
Встреча снаружи аэропорта. Представитель будет ожидать вас с табличкой с названием компании.
Для туристов желающих начать экскурсионную программу с первого дня, мы предлагаем:
— Экскурсию в горы Чимган с катанием на канатной дороге, необычайными пейзажами и обедом (ужином) на высоте 2200 метров.
— Экскурсию по узбекской деревне с мастер классом по приготовлению узбекской лепёшки.
Экскурсионная программа по Ташкенту
После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по Ташкенту
Приглашаем вас на увлекательный Tashkent City Tour, в рамках которого вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы Узбекистана в формате сити-тура с 3-4 остановками. В этот день вы увидите как современные, так и исторические лица столицы.
Экскурсия начнётся с посещения духовного сердца столицы — комплекса Хаст Имам, где хранится уникальная исламская реликвия — оригинал Корана Османа Vii века.
Затем мы прогуляемся по знаменитому восточному рынку Чорсу, где смешались ароматы специй, свежей выпечки и яркие краски национального колорита.
Далее нас ждёт Сквер Амира Темура — сердце современного Ташкента, окружённое архитектурными памятниками и тенистыми аллеями.
По пути мы проедем мимо Театра Алишера Навои и сделаем остановку на Площади Независимости, где расположены монумент Скорбящей матери и Вечный огонь.
Затем сделаем короткий фото-стоп у Ташкентской телебашни — одной из самых высоких в Центральной Азии, откуда открываются впечатляющие панорамы города.
После этого мы посетим Монумент Дружбы народов — памятник увековечивающий подвиг семьи Шамахмудовых, в годы Великой Отечественной войны усыновивших 16 детей-сирот разных национальностей
Завершить день можно по желанию — прогулкой по парку Magic City
Для желающих остаться на самостоятельную вечернюю прогулку, мы делаем остановку у парка для высадки туристов. Если есть желающие вернуться в отель - сопровождаем обратно.
Свободное время, ночь в отеле
Каждое место в Ташкенте — это часть живой истории. После экскурсии вас ждёт свободное время для отдыха или вечерней прогулки.
Примечание: на летний период (с 1 июня по 15 августа) экскурсионная программа начинается в 17:00 в более благоприятное время.
С 15 августа изменение в программе тура:
По завершении экскурсионной программы — вечерний переезд Ташкент - Самарканд.
По прибытии в Самарканд, трансфер и заселение в отель. Свободное время, ночь в отеле.
Переезд Ташкент - Самарканд
Завтрак и переезд Ташкент - Самарканд
Наш день начнётся с завтрака в отеле, после чего мы отправимся в увлекательное путешествие по древнему и величественному Самарканду — городу, где сливаются история, культура и архитектурное великолепие Востока.
Экскурсионная программа по Самарканду
Наша экскурсия начнётся с посещения Гур-Эмир, мавзолея великого Тимура, в котором покоятся сами основатели огромной империи. Мы увидим роскошь и масштаб этого величественного сооружения, которое оставит вас без слов.
Далее мы отправимся на знаменитую Площадь Регистан, визитную карточку Самарканда. Здесь вас ждёт потрясающий ансамбль из трёх медресе, каждое из которых шедевр архитектуры и истории. Почувствуйте, как время останавливается в этом месте, полном величия и мистики.
Завершим нашу экскурсию у Мечети Биби-ханум, построенной в честь любимой жены Амира Тимура. Это одно из самых грандиозных сооружений в Центральной Азии, которое восхищает своей масштабностью и великолепием.
Заселение в отель, свободное время
После насыщенной экскурсии у нас будет время для отдыха и свободных прогулок по этому сказочному городу. Вечером мы заселимся в отель, где проведём ночь, наслаждаясь комфортом и уютом.
Погрузитесь в атмосферу Самарканда — города, который захватит ваше сердце на долгие годы!
Возвращение домой
Завтрак в отеле. Выселение из отеля — сборы и прощание с уютом.
Наш последний день начнется с вкусного завтрака в отеле, после чего будет время для свободного отдыха и подготовки к отъезду.
Переезд Самарканд - Ташкент
После завтрака переезд на жд вокзал для отправки в Ташкент
Проводы в аэропорт, возвращение домой
В заранее установленное время мы отправимся в международный аэропорт Ташкента.
Для туристов из Москвы и Санкт Перербурга: предлагаем планировать международный перелёт на обратный вылет домой, напрямую из последнего города в программе (Самарканд). В этом случае, программа в последний день будет без возвращения в Ташкент, стоимость тура будет пересчитана в меньшую сторону, за счёт исключения из стоимости Жд билета Самарканд - Ташкент. Для помощи в подборе перелёта, напишите в Чат.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту с любого рейса, в любое время
- Проживание в аутентичных Бутик отелях, уровня комфорта 3+ звезды
- Завтраки
- Обеды на всём маршруте, в именитых ресторанах узбекской кухни, таких как Besh Qozon и Traditional Square. (Обед не включен в дни прибытия и убытия)
- Транспортное обслуживание на всю экскурсионную программу и переезды между городами. Переезды организованы на Жд поездах либо на автобусах туристического класса
- Экскурсионная программа в сопровождении русскоговорящего гида
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Тур-лидер сопровождающий группу по всему маршруту
- Сим-карта местного мобильного оператора
Что не входит в цену
- Международный авиаперелёт
- Ужины
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Одноместное размещение. Для путешествующих в одиночку, по запросу мы подбираем подселения с другим участником. Стоимость тура указана на одного человека при двухместном размещении. В случае бронирования на одного участника, предусмотрена доплата в размере 8 400 Rub
- Раннее заселение в день прибытия, если рейс прибытия в Ташкент сильно раньше времени заселения (Время заселения в отель - 14:00). Стоимость раннего заселения составляет - 35 Usd/3 000 Rub на человека
О чём нужно знать до поездки
— В зимний период с 01 декабря по 15 февраля и летний период с 01 июня по 15 августа, среднее время длительности экскурсии - 3 часа. Уменьшение времени продолжительности экскурсии связано с погодным фактором и сохранением имиджа тура, как комфортного и без утомления. Уменьшение времени продолжительности экскурсии отражается на программе и исключает из неё посещение комплекса Хаст Имам и рынка Чорсу.
— Малые группы до 8 человек, не сопровождаются тур-лидером. К малым группам закрепляется операционный менеджер, который сопровождает группу дистанционно, контролируя организацию тура и обеспечивая туристов информационной поддержкой 24/7
— Обеды не входят в стоимость в летний период заездов с 01 июня по 15 августа.