Описание тура
Подарите себе настоящий праздник вкуса в Узбекистане!
Мы будем дегустировать все самые лучшие национальные блюда - золотистый плов, сочные шашлыки, горячую сомсу, нежнейшие манты. И конечно же насладимся восточными сладостями и свежими фруктами.
Знаменитое узбекское гостеприимство выражается в накрытом столе - дастархане. В каждом регионе вас будут потчевать своей особенной кухней, но с одинаковым радушием.
Мы посетим три города, осмотрим красоты и достопримечательности, поторгуемся с продавцами на базаре по старой традиции, окунемся в экзотику сказок Шахерезады, но главное - узнаем всю местную кухню изнутри.
!! А желающие могут продлить своё путешествие и посетить также изумительный город Хива
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Гостеприимный Узбекистан открывает вам свои двери. Каким бы рейсом вы ни прилетели, в аэропорту вас встретит наш водитель и отвезет в гостиницу.
Свободный день.
Экскурсия по Ташкенту
Солнечный столичный Ташкент открывает для вас свои двери. Здесь средневековые медресе соседствуют с современными небоскребами, традиционные чайхоны - с модными кофейнями.
Сначала мы поедем в так называемый старый город - пройдем по рядам знаменитого Базара Чорсу, где продавцы зазывают попробовать их вкусности. Поедем на обзорную экскурсию и узнаем как развивался город с древних веков до наших дней.
На обед у нас ташкентское блюдо Нарын, которое готовят из ломтиков мяса (чаще всего конины) и теста, и подают с наваристым бульоном
После обеда мы еще немного разомнем ноги, посмотрим новый город, пройдемся по улице Бродвей и полакомимся свежим фрейзерным мороженым. Заедем в парк Ташкент-сити, окруженный современными высотками.
Любителей пива приглашаем на дополнительную экскурсию в частную пивоварню, где мы узнаем, как варится крафтовое пиво и продегустируем 6 видов вкуснейшего крафтового пива.
Самарканд
Утром мы отправляемся на поезде в Самарканд - город неперемешанного плова.
Здесь нас ждет водоворот экскурсий, запахов, вкусов и впечатлений. Ваши глаза будут блестеть от обилия золота в интерьерах знаменитого Регистана и мавзолея Амир Тимура, руки сами будут тянуться с фотоаппарату при осмотре величественного комплекса Шахи Зинда, душа благоговеть при посещении сакральных святых мест.
На обед нас ждут в гости в местной семье, где мы узнаем как готовится знаменитый Самаркандский Плов, поучаствуем в приготовлении, а затем с удовольствием съедим его все вместе.
Самарканд
Продолжаем наше знакомство с Самаркандом. Закупимся на самом большом базаре Сиаб - тут и сладости, и сухофрукты, и свежие фрукты-овощи, и даже сувениры и одежда. Обязательно подойдите попробовать курт - это маленькие белые шарики, похожие на соленый сыр или твердый творог. Узнаем легенду о красавице жене Амир Тимура - Биби Ханум, посмотрим как вручную делают бумагу из коры тутового дерева.
Мы пойдем на запах свежеиспеченных лепешек и узнаем какие блюда готовят в узбекской печи тандыр. Пообедаем горячей ароматной самсой и сочными шашлыками, попытаемся выведать у пекарей их профессиональные секреты.
После обеда мы узнаем о разных сортах местного винограда и более чем вековую историю виноделия знаменитого винзавода имени Ховренко. А также продегустируем 10 видов местных вин.
Бухара
Утром мы отправимся в Бухару на поезде.
Особую атмосферу в городе создают узкие улочки и традиционные восточные дома. Именно здесь мы подобрали для вас бутик-отель в национальном стиле.
На обед мы отведаем нежные Манты - вручную слепленные из тонкого теста и приготовленные на пару.
А после обеда нас ждет пешеходная экскурсия. Мы окунемся в очарование древнего города и посетим: знаменитый минарет и мечеть Калян, купольные торговые центры, мечеть Магоки Аттори, парные медресе и комплекс Ляби-Хауз у живописного древнего водоема. Узнаем кем был Ходжа Насреддин и почему местные жители поставили памятник ему и его ослику.
А вечером желающие могут посетить музыкально-танцевальное фольклорное шоу, проводимое в древнем медресе (опционально).
Бухара
Сегодня нас ждет экскурсия по Крепости Арк, Мавзолею Саманидов и Мечети Боло-Хауз. А также посетим загородний дворец бухарских эмиров Ситораи-Мохи-Хоса.
На обед нас ждет одно из национальных блюд из Баранины. В Узбекистане баранина - одно из главных видов мяса, источник силы и энергии.
Отведаем чай с восточными специями в национальной чайной.
Вечерней прохладой можно насладиться в одном из кафе-террасе. А любители подыметь могут попробовать кальяны с различными вкусами.
Бухара, завершение тура
Наше путешествие подходит к концу. Для вас будет организован трансфер в аэропорт Бухары.
!! Если у вас есть время и желание, приглашаю продлить путешествие еще на 2 дня и доехать до замечательного города Хива. Смотрите детали в пункте Подготовка к туру.
Я надеюсь, что путешествие придется вам по вкусу и вы захотите снова и снова приехать в Узбекистан за вкуснейшими восточными блюдами.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на базе двухместного номера
- Питание (6 завтраков, 5 обедов)
- Транспорт на все трансферы по программе
- Транспортное сопровождение по программе
- Билеты на поезда
- Гид-экскурсовод
- Мастер класс по приготовлению плова
- Угощения во время тура
- Посещение винзавода с дегустацией
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Свободные ужины
- Алкогольные и прохладительные напитки
- Ранние/поздние заезды/выезды
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Посещение пивоварни с дегустацией
- Фольклорное шоу
- Доплата за одноместное размещение
- Чаевые гиду и водителям (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Продление тура и посещение Хивы.
В день-7 мы переедем из Бухары в Хиву на авто. Пересечем песчаные барханы пустыни Кызыл-кум, остановимся на обед в кафе по дороге, и к вечеру прибудем в Хиву.
В день-8 у нас будет экскурсия по Хиве. Мы осмотрим весь город внутри крепостной стены и множество достопримечательностей. Отведаем удивительную зеленую лапшу, которую готовят только в этом регионе.
День-9 заключительный - для вас будет организован трансфер в аэропорт города Ургенч.
Стоимость за все дополнительные дни 230$ с человека.