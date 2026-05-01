Вкус Востока - гурман-тур в Узбекистан

Подарите себе настоящий праздник вкуса в Узбекистане! Мы будем дегустировать все самые лучшие национальные блюда
Описание тура

Мы будем дегустировать все самые лучшие национальные блюда - золотистый плов, сочные шашлыки, горячую сомсу, нежнейшие манты. И конечно же насладимся восточными сладостями и свежими фруктами.
Знаменитое узбекское гостеприимство выражается в накрытом столе - дастархане. В каждом регионе вас будут потчевать своей особенной кухней, но с одинаковым радушием.
Мы посетим три города, осмотрим красоты и достопримечательности, поторгуемся с продавцами на базаре по старой традиции, окунемся в экзотику сказок Шахерезады, но главное - узнаем всю местную кухню изнутри.

!! А желающие могут продлить своё путешествие и посетить также изумительный город Хива

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ташкент

Гостеприимный Узбекистан открывает вам свои двери. Каким бы рейсом вы ни прилетели, в аэропорту вас встретит наш водитель и отвезет в гостиницу.
Свободный день.

2 день

Экскурсия по Ташкенту

Солнечный столичный Ташкент открывает для вас свои двери. Здесь средневековые медресе соседствуют с современными небоскребами, традиционные чайхоны - с модными кофейнями.

Сначала мы поедем в так называемый старый город - пройдем по рядам знаменитого Базара Чорсу, где продавцы зазывают попробовать их вкусности. Поедем на обзорную экскурсию и узнаем как развивался город с древних веков до наших дней.
На обед у нас ташкентское блюдо Нарын, которое готовят из ломтиков мяса (чаще всего конины) и теста, и подают с наваристым бульоном
После обеда мы еще немного разомнем ноги, посмотрим новый город, пройдемся по улице Бродвей и полакомимся свежим фрейзерным мороженым. Заедем в парк Ташкент-сити, окруженный современными высотками.
Любителей пива приглашаем на дополнительную экскурсию в частную пивоварню, где мы узнаем, как варится крафтовое пиво и продегустируем 6 видов вкуснейшего крафтового пива.

3 день

Самарканд

Утром мы отправляемся на поезде в Самарканд - город неперемешанного плова.

Здесь нас ждет водоворот экскурсий, запахов, вкусов и впечатлений. Ваши глаза будут блестеть от обилия золота в интерьерах знаменитого Регистана и мавзолея Амир Тимура, руки сами будут тянуться с фотоаппарату при осмотре величественного комплекса Шахи Зинда, душа благоговеть при посещении сакральных святых мест.
На обед нас ждут в гости в местной семье, где мы узнаем как готовится знаменитый Самаркандский Плов, поучаствуем в приготовлении, а затем с удовольствием съедим его все вместе.

4 день

Самарканд

Продолжаем наше знакомство с Самаркандом. Закупимся на самом большом базаре Сиаб - тут и сладости, и сухофрукты, и свежие фрукты-овощи, и даже сувениры и одежда. Обязательно подойдите попробовать курт - это маленькие белые шарики, похожие на соленый сыр или твердый творог. Узнаем легенду о красавице жене Амир Тимура - Биби Ханум, посмотрим как вручную делают бумагу из коры тутового дерева.

Мы пойдем на запах свежеиспеченных лепешек и узнаем какие блюда готовят в узбекской печи тандыр. Пообедаем горячей ароматной самсой и сочными шашлыками, попытаемся выведать у пекарей их профессиональные секреты.

После обеда мы узнаем о разных сортах местного винограда и более чем вековую историю виноделия знаменитого винзавода имени Ховренко. А также продегустируем 10 видов местных вин.

5 день

Бухара

Утром мы отправимся в Бухару на поезде.
Особую атмосферу в городе создают узкие улочки и традиционные восточные дома. Именно здесь мы подобрали для вас бутик-отель в национальном стиле.

На обед мы отведаем нежные Манты - вручную слепленные из тонкого теста и приготовленные на пару.

А после обеда нас ждет пешеходная экскурсия. Мы окунемся в очарование древнего города и посетим: знаменитый минарет и мечеть Калян, купольные торговые центры, мечеть Магоки Аттори, парные медресе и комплекс Ляби-Хауз у живописного древнего водоема. Узнаем кем был Ходжа Насреддин и почему местные жители поставили памятник ему и его ослику.

А вечером желающие могут посетить музыкально-танцевальное фольклорное шоу, проводимое в древнем медресе (опционально).

6 день

Бухара

Сегодня нас ждет экскурсия по Крепости Арк, Мавзолею Саманидов и Мечети Боло-Хауз. А также посетим загородний дворец бухарских эмиров Ситораи-Мохи-Хоса.

На обед нас ждет одно из национальных блюд из Баранины. В Узбекистане баранина - одно из главных видов мяса, источник силы и энергии.

Отведаем чай с восточными специями в национальной чайной.

Вечерней прохладой можно насладиться в одном из кафе-террасе. А любители подыметь могут попробовать кальяны с различными вкусами.

7 день

Бухара, завершение тура

Наше путешествие подходит к концу. Для вас будет организован трансфер в аэропорт Бухары.

!! Если у вас есть время и желание, приглашаю продлить путешествие еще на 2 дня и доехать до замечательного города Хива. Смотрите детали в пункте Подготовка к туру.

Я надеюсь, что путешествие придется вам по вкусу и вы захотите снова и снова приехать в Узбекистан за вкуснейшими восточными блюдами.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение на базе двухместного номера
  • Питание (6 завтраков, 5 обедов)
  • Транспорт на все трансферы по программе
  • Транспортное сопровождение по программе
  • Билеты на поезда
  • Гид-экскурсовод
  • Мастер класс по приготовлению плова
  • Угощения во время тура
  • Посещение винзавода с дегустацией
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Свободные ужины
  • Алкогольные и прохладительные напитки
  • Ранние/поздние заезды/выезды
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Посещение пивоварни с дегустацией
  • Фольклорное шоу
  • Доплата за одноместное размещение
  • Чаевые гиду и водителям (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Продление тура и посещение Хивы.

В день-7 мы переедем из Бухары в Хиву на авто. Пересечем песчаные барханы пустыни Кызыл-кум, остановимся на обед в кафе по дороге, и к вечеру прибудем в Хиву.

В день-8 у нас будет экскурсия по Хиве. Мы осмотрим весь город внутри крепостной стены и множество достопримечательностей. Отведаем удивительную зеленую лапшу, которую готовят только в этом регионе.

День-9 заключительный - для вас будет организован трансфер в аэропорт города Ургенч.

Стоимость за все дополнительные дни 230$ с человека.

Визы
Для граждан Рф виза в Узбекистан не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Регина
Регина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и живу в Узбекистане. Узбекистан - очень интересная и многогранная страна с гостеприимными, общительными людьми, богатой историей и вкуснейшей кухней. Мне нравится путешествовать, а также заниматься подготовкой к путешествиям,
искать интересные места и рекомендовать их другим путешественникам. Уже 15 лет я занимаюсь приемом туристов в Узбекистане и составляю туры с учетом отзывов предыдущих гостей. Мы со своей командой всегда выбираем для гостей те места, в которых можно почувствовать весь колорит нашей страны. На ваш выбор самые разные виды туров - культурно-исторические, эко-туры, гастрономические, горные маршруты и многое другое. Оставляйте заявки, собирайте чемоданы, а всё остальное мы берем на себя.

