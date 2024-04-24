Гастрономические туры Ташкента

Найдено 8 туров в категории «Гастрономические» в Ташкенте на русском языке, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
«До вечера у вас будет свободное время, а за ужином мы встретимся в ресторане узбекской кухни, чтобы попробовать национальные блюда и обсудить предстоящее путешествие»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000 за человека
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
«Я вегетарианец (или у меня есть другие ограничения по питанию), найдётся ли для меня еда в поездке»
14 сен в 10:00
$1 400 за человека
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
«После размещения соберёмся в ресторане: пообедаем, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие»
7 окт в 10:00
$1 100 за человека
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
«Вас ждут кулинарные мастер-классы и национальный ужин в семье»
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
«Восточная кухня специфичная и мы оставили вам выбор блюд на остальные приёмы»
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
«Затем вас ждёт кулинарное приключение: мастер-класс по выпечке лепёшек в тандыре, а после — посещение Джума-мечети, датируемой 1-м веком»
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
«Откроете для себя секреты узбекской кухни, попробуете и поучитесь готовить сами традиционные блюда — плов, дымляму, манты»
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
«В стоимость тура входят завтраки в отелях, приветственный ужин в Ташкенте, 2 обеда (в 4 и 8 дни), кулинарные мастер-классы с дегустациями»
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
117 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гузель
    24 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды,
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    в Бухаре неподражаемый Нажмиддин, который поразил своей харизмой и гостеприимством (были и на мастер-классе по приготовлению плова у него дома🥹 потрясающая семья, приняли как родных), и там же в Бухаре жили в новом семейном отеле, и тоже поразились их приему, очень душевно, мило❤️ - самый красивый для меня город оказался Самарканд, где гид Азамат комфортно и в спокойном темпе провел экскурсию за 2 дня) - Ташкент современный и быстрый город. - очень удобно, что тур индивидуальный, везде трансфер, никого не нужно ждать, это супер комфортно. Понравилось, что Аврам всегда был на связи и решал вопросы. Во всех отелях радушный прием, и в каждом очень хорошие завтраки (что для меня очень важно). В Узбекистане, в целом, везде очень вкусно! Между городами и на самолете слетали, и на скоростных поездах поездили (везде очень чисто, вокзалы красивые, добротные). Меня удивил Узбекистан, порадовал и оставил самые теплые воспоминания! Аврам и вся команда, благодарим от души! Мечта моей мамы сбылась, она счастлива🥹

  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    9 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и
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    Самарканду с посещением семи удивительных озёр. Программа была подобрана персонально под нас и удобные для нас даты. Понравилось всё: разнообразные локации, сопровождающие нас гиды (в каждом городе был свой гид), отличная организация тура, гостиницы, трансфер, еда. Все было продумано до мелочей. Очень рады, что обратились именно к Авраму. Он досконально продумывает каждую деталь, ориентируясь на пожелания и комфорт туристов. Отдельное спасибо Авраму за отличные фотографии! Однозначно рекомендую гида и его туры!

  • М
    Мария
    18 марта 2024
    Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
    Ездила с Тимуром в Узбекистан в октябре. Уровень организации и продуманности путешествия 150 из 100. Сама страна прекрасна и удивительна,
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    много нового и интересного. Компания была очень разносторонняя, но со всеми было приятно общаться. Всем советую, если хотят в Узбекистан, то именно с Тимуром. Надеюсь в следующем году, возможно тем же составом, будем покорять новые земли под руководством Тимура)))

  • Ю
    Юлия
    28 февраля 2024
    Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
    Съездила в Узбекистан с Тимуром. Выбор этого тура был абсолютным попаданием и удачей. Отличный тур от Ташкента до Хивы, все продумано:
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    познакомились с современным Ташкентом, а потом постепенно начали погружаться в глубь веков. В каждом городе нас ждали: местные гиды, за которых отдельное спасибо (не очень люблю ходить с гидами, но здесь они были отличные, даже в Самарканде со своим колоритом 😅); местная еда (мы попробовали три вида плова😋) и вино 🍷 Огромное спасибо Тимуру и Саше за организацию такого отличного приключения ❤️ Если планируете ехать в Узбекистан, то не сомневайтесь, этот тур то, что нужно!

  • С
    Сергей
    14 февраля 2024
    Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
    В современном Узбекистане был первый раз, путешествие для меня было невероятным открытием, все прошло на 5+! Во-первых, замечательные организаторы Тимур и
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    Саша (местные, из Ташкента) - отлично организовали программу, в которой можно было расслабиться и кайфовать от локаций) Огромное им за это спасибо! Забота и помощь на всем маршруте, все вопросы решались оперативно) Во-вторых, сам Узбекистан - современная, чистая, активно развивающаяся страна, в которой очень спокойно и безопасно путешествовать. Много гуляли днем и ночью, везде было очень спокойно и дружелюбно! Местные максимально по доброму встречают, многие знают русский. Очень классное ощущение - хочется больше гулять, изучать, знакомиться. В-третьих, где вы езе встретите такую богатую и интересную культуру?! Во время поездки у нас были очень интересные гиды, причем некоторые из академиков, которые целенаправленно изучают культуру и особенности местных артефактов. Для любителей""тайных знаков"" - будет экстаз, очень интересно)

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Гастрономические»

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  1. Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
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  3. На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
  4. Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
  5. Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
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  5. Площадь Независимости
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Гастрономические" можно забронировать 8 авторских туров от 950 до 117 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ташкента, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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