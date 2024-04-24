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Авторский тур
7 дней
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
«До вечера у вас будет свободное время, а за ужином мы встретимся в ресторане узбекской кухни, чтобы попробовать национальные блюда и обсудить предстоящее путешествие»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
«Я вегетарианец (или у меня есть другие ограничения по питанию), найдётся ли для меня еда в поездке»
14 сен в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
«После размещения соберёмся в ресторане: пообедаем, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие»
7 окт в 10:00
$1 100 за человека
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
«Вас ждут кулинарные мастер-классы и национальный ужин в семье»
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
«Восточная кухня специфичная и мы оставили вам выбор блюд на остальные приёмы»
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
«Затем вас ждёт кулинарное приключение: мастер-класс по выпечке лепёшек в тандыре, а после — посещение Джума-мечети, датируемой 1-м веком»
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
«Откроете для себя секреты узбекской кухни, попробуете и поучитесь готовить сами традиционные блюда — плов, дымляму, манты»
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
«В стоимость тура входят завтраки в отелях, приветственный ужин в Ташкенте, 2 обеда (в 4 и 8 дни), кулинарные мастер-классы с дегустациями»
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
117 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГузель24 апреля 2024В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды,
- ААнтон16 апреля 2024Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
- ННаталия9 апреля 2024Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и
- ММария18 марта 2024Ездила с Тимуром в Узбекистан в октябре. Уровень организации и продуманности путешествия 150 из 100. Сама страна прекрасна и удивительна,
- ЮЮлия28 февраля 2024Съездила в Узбекистан с Тимуром. Выбор этого тура был абсолютным попаданием и удачей. Отличный тур от Ташкента до Хивы, все продумано:
- ССергей14 февраля 2024В современном Узбекистане был первый раз, путешествие для меня было невероятным открытием, все прошло на 5+! Во-первых, замечательные организаторы Тимур и
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Гастрономические»
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- На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
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Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Гастрономические" можно забронировать 8 авторских туров от 950 до 117 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ташкента, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024