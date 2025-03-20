5 дней
Море вина в Узбекистане: гастротур с дегустациями и сомелье (всё включено)
Отведать главное блюдо восточной кухни, посетить винодельни, винную вечеринку и рестораны
Начало: Ташкент, аэропорт, днём (время встречи зависит от ...
«Далее вас ждёт дегустация марочных вин в Музее вина Филатова (винзавод им»
20 мар в 13:00
2 апр в 13:00
$2067 за человека
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
«На дегустации вы попробуете 7 видов вин, 2 сорта коньяка и фирменный узбекский бальзам»
4 мар в 08:00
7 апр в 08:00
$1340 за человека
11 дней
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Погулять по Чимганским горам, погрузиться в атмосферу узбекской свадьбы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
1 апр в 08:00
28 апр в 08:00
$1360 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Винные туры»
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