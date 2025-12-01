Погрузитесь в атмосферу древнего Востока и пройдите по следам караванов Великого шёлкового пути.
Этот насыщенный тур познакомит вас с двумя главными сокровищами Узбекистана — Самаркандом и Бухарой, городами, где история и легенды оживают на каждом шагу.
Вас ждут исторические памятники, внесённые в список ЮНЕСКО, настоящая восточная кухня и ремесленные лавки, уютные отели в старинных махаллях, удобные переезды и профессиональные гиды.
Описание тура
Что вы увидите в Самарканде:
- Площадь Регистан — сердце древнего Самарканда, ансамбль из трёх великолепных медресе с изразцовыми фасадами;
- Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого полководца Амир Темура и его потомков;
- Мечеть Биби-Ханум — одна из крупнейших мечетей Средневековья, построенная по приказу супруги Тимура;
- Базар Сиаб — старинный восточный рынок, где можно ощутить аромат специй, лепёшек и сухофруктов;
- Некрополь Шахи-Зинда — грандиозный ансамбль мавзолеев XIV–XV веков, украшенных яркой бирюзовой керамикой;
• Обсерватория Улугбека — древняя астрономическая обсерватория, одно из выдающихся достижений науки Востока. Что вы увидите в Бухаре:
- Ансамбль Ляби-Хауз — живописная площадь у водоёма, окружённая старинными медресе и караван-сараями;
- Минарет Калян и мечеть Калян — символ Бухары, возвышающийся над старым городом уже более 900 лет;
- Медресе Мири-Араб — одно из самых известных исламских учебных заведений Средней Азии;
- Крепость Арк — древняя цитадель, где веками жили бухарские эмиры;
- Мавзолей Саманидов — уникальный памятник архитектуры IX века, один из старейших в Центральной Азии;
- Чор-Минор — небольшое, но необычное здание с четырьмя минаретами, ставшее визитной карточкой города.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на скоростной поезд
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание (2 ночи)
- Питание (2 завтрака в отеле)
- Обзорные экскурсии в Самарканде и Бухаре
- Поддержка координатора тура 24/7.
Что не входит в цену
- Входные билеты во все объекты по маршруту
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины).
Место начала и завершения?
Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ташкента
