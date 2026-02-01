Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

В этом туре мы собрали для Вас самые интересные и популярные места Узбекистана, чтобы Вы могли познакомиться с историей, достопримечательностями, гастрономическими вкусами этой удивительной страны.

Вы увидите самые популярные туристические объекты: старейший город, которому более 2750 лет — Самарканд, ровесник Рима, один из древнейших городов мира, (города Великого шелкового пути: Самарканд и Бухара), столицу Узбекистана - Ташкент тоже старше 2 тысяч лет.

Попробуете блюдо наивысшей узбекской кулинарии — плов, включенный в список нематериального наследия Юнеско. В Узбекистане существуют сотни рецептов культового блюда, в Ташкенте работает Среднеазиатский центр плова,а в супермаркетах продается консервированный плов, который вполне можно увезти с собой в качестве сувенира.

Познакомитесь с жителями Узбекистана, они очень гостеприимны: даже малознакомого человека готовы пригласить в дом и напоить чаем, поэтому на столе всегда есть орешки и восточные сладости. Дорогому гостю наливают только половину пиалы чая, чтобы он как можно чаще обращался за добавкой и не спешил уходить.

А также, по достоинству оцените фольклорное шоу в медресе Надир-Диван-Беги.

Если Вы спросите чем наш тур отличается от десятка других? В первую очередь любовь и внимание к каждому гостю, а также профессионализмом! Мы используем каждый день нашего тура максимально продуктивно, учитываем пожелания наших туристов, чтобы отдыхать было комфортно и у Вас остались только приятные воспоминания об отдыхе.