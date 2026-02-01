Описание тура
В этом туре мы собрали для Вас самые интересные и популярные места Узбекистана, чтобы Вы могли познакомиться с историей, достопримечательностями, гастрономическими вкусами этой удивительной страны.
Вы увидите самые популярные туристические объекты: старейший город, которому более 2750 лет — Самарканд, ровесник Рима, один из древнейших городов мира, (города Великого шелкового пути: Самарканд и Бухара), столицу Узбекистана - Ташкент тоже старше 2 тысяч лет.
Попробуете блюдо наивысшей узбекской кулинарии — плов, включенный в список нематериального наследия Юнеско. В Узбекистане существуют сотни рецептов культового блюда, в Ташкенте работает Среднеазиатский центр плова,а в супермаркетах продается консервированный плов, который вполне можно увезти с собой в качестве сувенира.
Познакомитесь с жителями Узбекистана, они очень гостеприимны: даже малознакомого человека готовы пригласить в дом и напоить чаем, поэтому на столе всегда есть орешки и восточные сладости. Дорогому гостю наливают только половину пиалы чая, чтобы он как можно чаще обращался за добавкой и не спешил уходить.
А также, по достоинству оцените фольклорное шоу в медресе Надир-Диван-Беги.
Если Вы спросите чем наш тур отличается от десятка других? В первую очередь любовь и внимание к каждому гостю, а также профессионализмом! Мы используем каждый день нашего тура максимально продуктивно, учитываем пожелания наших туристов, чтобы отдыхать было комфортно и у Вас остались только приятные воспоминания об отдыхе.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Встреча в аэропорту нашим водителем с табличкой.
Начало экскурсии по старому Ташкенту.
- Посещение комплекса Хаст Имам, состоящего из Медресе Барак Хана, мечети Тилля-шейха хранилища знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка Мухаммада;
- Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали;
- Медресе Кукельдаш и базар Чорсу.
- Далее посещение Медресе Абдулкасымхана и Государственного Музея прикладного искусства Узбекистана.
Обед в центре плова.
Продолжение экскурсии по новому Ташкенту:
- Посещение Площади Независимости: монумент Независимости и Счастливой матери, арка Эзгулик (Арка добрых и благородных устремлений) с возносящимися ввысь аистами, мемориал Великой Отечественной Войне;
- Мемориальный комплекс Мужество является единственным архитектурно- художественным комплексом, посвященным теме ликвидации последствий Ташкентского землетрясения 1966 г.
- Далее Театр оперы и балета им. Алишера Навои;
- Экскурсия по площади Амира Тимура: памятник великому Полководцу Амиру Тимуру, знаменитые Ташкентские куранты
- Дворец Форумов и другие современные памятники столицы.
Ночь в гостинице.
Ташкент Бухара
Ранний завтрак в отеле.
Трансфер на вокзал. Скоростной поезд Ташкент-Бухара.
По прибытию, встреча на вокзале и начало экскурсии по Бухаре.
- Бухара - город, где все у вас будет в шаговой доступности, независимо от отеля, где вы будете проживать. Вся экскурсия будет почти пешком.
- Начинаете обзор с мавзолея Саманидов Ix в., затем мавзолей Чашма Аюб Xiii-Xivвв., базар специй, мечеть Боло Хауз Xixв.
- Через дорогу открывается вид крепости Арк Ivв., после посещения которой вас ждет жемчужина Бухары - площадь Пой Калян Xii-Xvвв., а потом торговые купола, их 3 в
старой части города, каждый предлагает большой выбор изделий - это шелк, вышивка, резьба по дереву и т. п.
- После посещения куполов, ознакомимся с медресе Улугбека Xvв., и медресе Абдулазизхана Xviiв.
- Далее пешком мы дойдем с вами на главную площадь старой части города - Ляби Хауз, в центре которого находится водоем, окруженный архитектурным ансамблем Xviiв.
- После экскурсии там же около воды, можно испить зеленого чая или отведать что-то из национальных блюд.
- Отдохнув, остается малая часть - мечеть Маггоки Аттори Xiiв., и Чор Минор - интересное сооружение, до сих пор хранящее в себе много тайн.
Размещение в отеле, отдых.
Ночь в отеле
Бухара
Завтрак в отеле
Продолжение экскурсии по Бухаре (загородная часть)
Фольклорное шоу в медресе Надир-Диван-Беги
Ночь в отеле.
Бухара - Самарканд
Завтрак в отеле.
Выезд в Самарканд (230 км).
По дороге остановка в доме потомственного керамиста Абдулло, знакомство с процессом изготовления производства керамики. Немного передохнув во дворе дома на тапчане с чашечкой зеленого чая, следуем в Самарканд.
По приезду обед размещение в отеле. Отдых
Ночь в отеле.
Самарканд
Завтрак в отеле.
Начало экскурсии по Самарканду.
- Самарканд - по территории больше чем Бухара, поэтому пешком все изучить у нас не получится. Часть экскурсии мы делаем пешком, а часть на машине.
- Самарканд - это город Амира Тимура, его столица, город, который внушал страх и одновременно восхищение других завоевателей. В Самарканде все памятники относятся к Xiv-Xviiвв. Не зря город называют величественным, так как минимальная высота каждого сооружения составляет 20 метров.
- Мы начинаем экскурсию с мавзолея Гур Эмир, где находятся захоронения не только самого Тамерлана, но и его ближайших родственников. Рядом с мавзолеем находится площадь Регистан, с тремя медресе Xv-Xviiвв., смотрящих друг на друга. Площадь
Регистан - это не только самое посещаемое место в Узбекистане, но и культурная площадка для проведения культурных мероприятий. А чего стоит вечерняя панорама площади!
- Ташкентская улица является связующим звеном между Регистаном и мечетью Биби Ханум Xvв., по которой можно пройтись по лавочкам с сувенирами. Улица нас приведет к мечети Биби Ханум, а также основному базару Сиаб.
- Основной рынок Самарканда насыщен запахами специй, фруктов и овощей, что можно попробовать, проходя через лавки торговцев. Самое аутентичное место Самарканда! - Посетив базар, спускаемся по улице и перед нами открывается вид бесконечных холмов, которые являются колыбелью истории Самарканда.
- На этих холмах расположен комплекс мавзолеев Шахи Зинда, где расположена могила двоюродного брата пророка Мухаммеда, а также улица мавзолеев женской линии династии Тимура. Помимо памятников архитектуры религиозного значения, в
Самарканде напоследок мы посетим обсерваторию Улугбека, внука Амира Тимура, с единственным сохранившимся на данный момент инструментом для изучения звезд.
Мастер-класс по плову + ужин в семье.
Ночь в отеле.
Самарканд - Ташкент
Завтрак в отеле.
Продолжение экскурсии по Самарканду до обеда.
Трансфер на вокзал. Поезд скоростной Самарканд-Ташкент.
Встреча на вокзале, трансфер в отель
Прощальный ужин в нац. ресторане.
Размещение в отеле. Отдых
Ташкент - горы
Завтрак в отеле.
Однодневная поездка в горы Чимган, как мы называем Наша маленькая Швейцария спуск к водохранилищу Чарвак. Здесь уже нет никаких экскурсий полный релакс, природа и свежий воздух.
Катание на канатной дороге, обед в горах по желанию, вот тут рекомендую попробовать маставу (суп с рисом), шашлыки из баранины или форель на мангале.
Вечером возвращение в Ташкент.
Трансфер в аэропорт.
Проводы согласно расписанию рейса.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на весь маршрут, включающий встречи проводы, экскурсии и трансферы
- Проживание в отелях 3 при двухместном размещении c завтраком
- Гид-сопровождающий
- Входные билеты
- Обед в Центре Плова (Ташкент)
- Мастер класс по плову + ужин (Самарканд)
- Прощальный ужин (Ташкент)
- Билеты на поезд Ташкент-Бухара, Самаркандташкент
- Фольклорное шоу в медресе Надирдиванбеги+ужин (Бухара)
- Канатка
Что не входит в цену
- Международный перелет
- Обеды и ужины, кроме указанных в программе
- Личные расходы
Пожелания к путешественнику
Въезд по загран паспорту.