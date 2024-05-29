Шопинг в Ташкенте

Найдено 9 туров в категории «Шопинг» в Ташкенте на русском языке, цены от $480. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
29 отзывов
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
«Сделаем эффектные фотографии и отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров, попробовать местные деликатесы и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$480 за человека
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
«После завтрака в 12:00 отправляемся на базар «Чорсу»»
29 июня в 08:00
6 июля в 08:00
102 500 за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
10 отзывов
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
«Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман»
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
$925 за человека
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
«Вы понаблюдаете за процессом ручного производства бумаги, познакомитесь с узбекским искусством, проникнитесь удивительной атмосферой на шумных базарах и попробуете 1000 и 1 вариант плова»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$830 за человека
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
«После трапезы побываем на рынке, где пополним запасы сувениров и продолжим упражняться в умении торговаться»
10 сен в 08:00
21 сен в 14:00
$600 за человека
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
«Вы насладитесь аутентичной узбекской кухней, выберете самые вкусные лакомства на колоритных базарах и погрузитесь в богатую историю и культуру страны»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000 за человека
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
«Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман»
2 янв в 08:00
$915 за человека
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Вы точно не вернётесь с пустыми руками — заедем на лучшие базары Узбекистана с обилием товаров по приятным ценам»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
«Здесь мы влюбимся в перелив мозаики, сделаем невероятные кадры на фоне медресе и побываем на шумном Сиабском базаре»
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
    Отзыв о путешествии в среднеазиатскую сказку. Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро
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    заканчивается и время за интересной и познавательной беседой летит незаметно. За это время мы посетили 3 города сказочного Узбекистана: Ташкент - гордый и официальный, Самарканд - нарядный и величественный, Бухару - радушную, простую и уютную. Экскурсию в Ташкенте нам проводила очаровательная девушка Шахло, это была очень милая, теплая экскурсия с огромной любовью к городу и его достопримечательностям. Самарканд нам представила Лола - опытный и грамотный гид. Даты, люди и места не были тяжелой и неинтересной информацией в описании жизни, быта и исторических событий в жизни великого Амир Тимура. Украшения возведенных и сохранившихся зданий поражают воображение сегодняшних туристов, а уж современники находились в благоговейном ужасе, наверное. Ковровая фабрика и бумажная ферма вызывает очень теплые чувства от того, что местные жители хотят сохранить и подарить родному краю традиционные и возрожденные технологии прошлого. И вот мы в Бухаре, экскурсии для нас проводил организатор нашего тура Ойбек. Это не были обычные экскурсия с посещением указанных в путеводителе мест, это было путешествие в быт, в уклад жизни бухарских жителей. Очень интересные места, обычаи и привычки людей открылись нам. Много информации получили о том, как зарождалось и распространялось мусульманство на этой земле. Нестандартный и захватывающий рассказ Ойбека заставил воспользоваться Интернетом и заполнить пробелы в истории некогда большой страны. Переезды всегда связаны со многими мелкими проблемами, нюансами и нестыковками, которых мы были лишены благодаря отличной организации проводов и встреч у поездов между городами. Ни минуты ожидания или волнения и уж тем более поисков встречающих. Могу с полной ответственностью рекомендовать данный тур. Вы не пожалеете ни об одной минутке в солнечном Узбекистане! Все ваши пожелания по классности мест в поездах или комфортности проживания можете высказать Ойбеку и, если будет такая возможность, он с удовольствием прислушается к вашим пожеланиям.

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  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!! просто отдыхала и наслаждалась страной - обязательной к посещению)) 100% рекомендую!
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  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Чудесное путешествие! По приезду меня встретили, довезли до гостинницы, где сразу заселили, не смотря на то что приехала рано. В
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    номера было всё необходимое. Отличные номера во всех городах. Экскурсии проводились замечательными гидами, интересно и познавательно. Узбекистан встречал хлебосольно, кухня очень вкусная, организаторы были на высоте! Получила массу положительных эмоций! Рекомендую

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Очень интересный тур. Все прекрасно организовано. Всем рекомендую
  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Выбрали этот тур по отзывам и очень рады, что наши впечатления полностью оправдались. Мы пенсионеры и думали, что будет тяжеловато
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    с передвижениями, но тур составлен так, что есть время и на экскурсии и на отдых и что очень важно - очень комфортное передвижение (комфортные поезда, отличные автобусы и авто). Отели чистые, завтраки вкусные (есть кашки). особенный респект отелю и его хозяйке в Бухаре - очень понравился. Организаторы Асия и Мамура начали заботиться о нас еще задолго до начала экскурсии - создали группу в ватсап. где подробно с видеороликами описали как добраться. где нас встретят. как обменять денежки и все было точно как в описании, спасибо им за это. Отдельный респект Надежде - нашему гиду на протяжении всех экскурсии она была с нами - это неравнодушный человек. который очень любит историю и свою страну, поэтому мы тоже влюбились в Узбекистан. А еще у нас подобралась супер группа, все очень приветливые и доброжелательные, а это так важно для совместного времяпрепровождения. Можно еще много писать об этой экскурсии, но самое главное. что надо просто взять собраться и поехать и получить заряд жизненной энергии от ярких впечатлений и эмоций. А мы теперь мечтаем о поездке в Хиву и в Ферганскую долину. А если очень хотеть, то это обязательно сбудется. Процветания тебе Узбекистан!

  • Г
    Гузель
    24 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды,
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    в Бухаре неподражаемый Нажмиддин, который поразил своей харизмой и гостеприимством (были и на мастер-классе по приготовлению плова у него дома🥹 потрясающая семья, приняли как родных), и там же в Бухаре жили в новом семейном отеле, и тоже поразились их приему, очень душевно, мило❤️ - самый красивый для меня город оказался Самарканд, где гид Азамат комфортно и в спокойном темпе провел экскурсию за 2 дня) - Ташкент современный и быстрый город. - очень удобно, что тур индивидуальный, везде трансфер, никого не нужно ждать, это супер комфортно. Понравилось, что Аврам всегда был на связи и решал вопросы. Во всех отелях радушный прием, и в каждом очень хорошие завтраки (что для меня очень важно). В Узбекистане, в целом, везде очень вкусно! Между городами и на самолете слетали, и на скоростных поездах поездили (везде очень чисто, вокзалы красивые, добротные). Меня удивил Узбекистан, порадовал и оставил самые теплые воспоминания! Аврам и вся команда, благодарим от души! Мечта моей мамы сбылась, она счастлива🥹

  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    9 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и
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    Самарканду с посещением семи удивительных озёр. Программа была подобрана персонально под нас и удобные для нас даты. Понравилось всё: разнообразные локации, сопровождающие нас гиды (в каждом городе был свой гид), отличная организация тура, гостиницы, трансфер, еда. Все было продумано до мелочей. Очень рады, что обратились именно к Авраму. Он досконально продумывает каждую деталь, ориентируясь на пожелания и комфорт туристов. Отдельное спасибо Авраму за отличные фотографии! Однозначно рекомендую гида и его туры!

  • е
    евгения
    7 апреля 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Большое спасибо Асие за отлично организованный тур по Узбекистану-прекрасный маршрут, четко организованные переезды и перелеты между городами, великолепные водители и
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    комфортабельные автомобили, встречающие в точках прибытия. Поездка полностью изменила наше мнение о стране: мы увидели Узбекистан красивым, чистым, доброжелательным и гостеприимным. Во многом благодаря таким замечательным, профессиональным экскурсоводам, влюбленым в свою страну, как Светланав Самарканде и Ситора в Бухаре. Очень рекомендую и этот тур от Асии, и этих конкретных гидов.

  • А
    Ангелина
    8 октября 2023
    По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Замечательное путешествие по Узбекистану было организовано для нашей компании Наталией! Мы под огромным впечатлением от страны,которую с любовью показали нам
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    гиды Наргиз и Динара! Их профессионализм,знания,чуткость к каждому туристу радовали каждого из нас и в Ташкенте,и в Самарканде,и в Бухаре! Тур был чётко организован,малейшие накладки решались мгновенно. Экскурсионная программа составлена по 💯процентно высшему уровню! Очень понравился отель в Бухаре! Спасибо за впечатления, предоставленные организатором программы и гидам! Теперь будем долго вспоминать юмор и восточные байки Наргиз, интересные рассказы и почти домашнюю заботу Динары, а также колорит, солнце и воздух жемчужины Востока! Настоящая восточная сказка удалась на славу!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Шопинг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
  2. Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
  3. Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
  4. Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
  5. По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Сиабский Базар
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Шопинг" можно забронировать 9 авторских туров от 480 до 102 500. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 9 туров на 2024 год по теме «Шопинг», 45 ⭐ отзывов, цены от $480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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