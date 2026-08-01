Путешествие в древний Хорезм: Хива, Бухара и Самарканд со стартом в Ургенче
Заглянуть в мастерские, попробовать плов, побывать в древней обсерватории, увидеть медресе и мечети
Начало: Аэропорт Ургенча, время прибытия вашего рейса
«Вы не только познакомитесь с историей страны, но и попробуете блюда местной кухни, понаблюдаете за работой ремесленников и ощутите дух востока на базарах»
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$480 за человека
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От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан
Увидеть пустыню Кызылкум, осмотреть главные медресе и погулять по площади Регистан
Начало: Аэропорт Хивы, 14:00 (возможна встреча в другое вр...
«Вечером стоит пройтись по улице Саида Барака — местному Бродвею с художниками и музыкантами, или поужинать в ресторане Caravan»
3 янв в 08:00
$919
$1148 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ургенч в категории «Гастрономические»
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