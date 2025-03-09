9 дней
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Начало: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
9 мар в 14:00
28 мар в 14:00
$870 за человека
7 дней
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
10 мар в 10:00
17 мар в 10:00
160 000₽ за человека
скидка
10%
4 дня
Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива
Переночевать в юрте, побывать в «Лувре в пустыне», узнать историю Арала и пофотографировать солончак
Начало: Ургенч, аэропорт, утро
13 мар в 08:00
3 апр в 08:00
530$477 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ургенч в категории «История и архитектура»
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