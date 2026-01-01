Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива
Переночевать в юрте, побывать в «Лувре в пустыне», узнать историю Арала и пофотографировать солончак
Начало: Ургенч, аэропорт, утро (точное время по договорённ...
Завтра в 08:00
24 янв в 08:00
$590 за человека
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
159 000 ₽ за человека
-
10%
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Начало: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
6 мар в 08:00
8 мар в 08:00
$871
$967 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ургенч в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Ургенч
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Ургенч в январе 2026
Сейчас в Ургенч в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 590 до 159 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Ургенч и местам Узбекистана в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана