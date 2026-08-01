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Медресе Тилля-Кари – туры в Ургенч

Найдено 3 тура в категории «Медресе Тилля-Кари» в Ургенч на русском языке, цены от $480, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
9 дней
-
10%
5 отзывов
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Начало: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
1 сен в 08:00
15 сен в 08:00
$871$967 за человека
Путешествие в древний Хорезм: Хива, Бухара и Самарканд со стартом в Ургенче
На машине
5 дней
Путешествие в древний Хорезм: Хива, Бухара и Самарканд со стартом в Ургенче
Заглянуть в мастерские, попробовать плов, побывать в древней обсерватории, увидеть медресе и мечети
Начало: Аэропорт Ургенча, время прибытия вашего рейса
4 авг в 10:00
6 авг в 10:00
$480 за человека
От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан
На машине
8 дней
-
20%
От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан
Увидеть пустыню Кызылкум, осмотреть главные медресе и погулять по площади Регистан
Начало: Аэропорт Хивы, 14:00 (возможна встреча в другое вр...
3 янв в 08:00
$919$1148 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ургенч в категории «Медресе Тилля-Кари»

Самые популярные туры этой рубрики в Ургенч
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. 5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент;
  2. Путешествие в древний Хорезм: Хива, Бухара и Самарканд со стартом в Ургенче;
  3. От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан.
Какие места ещё посмотреть в Ургенч
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мавзолей Гур-Эмир;
  2. Медресе Улугбека;
  3. Мечеть Биби-Ханым;
  4. Медресе Шердор;
  5. Ляби-Хауз;
  6. Обсерватория Улугбека;
  7. Некрополь Шахи Зинда;
  8. Площадь Регистан.
Сколько стоит тур в Ургенч в августе 2026
Сейчас в Ургенч в категории "Медресе Тилля-Кари" можно забронировать 3 тура от 480 до 919 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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