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5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Начало: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
1 сен в 08:00
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Путешествие в древний Хорезм: Хива, Бухара и Самарканд со стартом в Ургенче
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3 янв в 08:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Ургенч в категории «Медресе Тилля-Кари»
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