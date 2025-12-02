Мои заказы

Экскурсии Эдинбурга об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Эдинбурге на русском языке, цены от £167. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Пешая
4 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
19 дек в 08:30
4 янв в 08:00
£231 за всё до 6 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Эдинбург глазами Королевы
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург глазами Королевы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Эдинбургу: погружение в историю Марии Стюарт и дух 16 века. Узнайте о жизни королевы и посетите знаковые места города
Начало: Встречаемся у входа в King’s Gallery. Адрес: The Q...
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£186 за всё до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Пешая
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£578 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alex
    2 декабря 2025
    Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
    Если вы любознательны и готовы прожить тысячелетнюю историю Шотландии, Ирина - это тот, человек, который поможет вам сделать за один день.
  • V
    Victor
    15 августа 2025
    Эдинбург глазами Королевы
    Прекрасная экскурсия! Ирина - фантастический гид! Отличное знание истории Шотландии и города Эдинбург, масса увлекательных историй про город и королевскую
    читать дальше

    династию! Легко, доступно и понятно ведёт повествование. Внимательна к экскурсантам и готова ответить на все вопросы. Все мои пожелания были учтены. Благодаря Ирине я влюбился в город Эдинбург и обязательно сюда ещё приеду!

  • М
    Марина
    9 августа 2025
    Эдинбург глазами Королевы
    Ирина- профессионал своего дела. Великолепный рассказчик, глубокая проработка материала. Не хотелось расставаться после окончания экскурсии. Однозначно рекомендую
  • A
    Alexander
    1 июля 2025
    Эдинбург глазами Королевы
    Экскурсия с Ириной прошла на одном дыхании. Через 15 минут после встречи с Ириной не покидало ощущение, что мы давно знакомы. Рассказ Ирины о истории Эдинбурга и Шотландии вызвали дальнейший интерес к британской истории. Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    20 мая 2025
    Эдинбург глазами Королевы
    19 мая 2025 года были на экскурсии в Эдинбурге. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно и красиво! Ирина показала нам старый город, рассказала историю Эдинбурга и Шотландии. Ирина человек с большой душой. Рекомендую 👍
  • С
    Сергей
    18 мая 2025
    Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
    Ирина оказалась кладезью знаний и на нашей волне по общению! С 9:30 до 19 не покла… без умолку интересно изливала на нас знания по месту и отвечала на все вопросы, даже каверзные. Мы в восторге!
  • Д
    Дмитрий
    6 мая 2025
    Эдинбург глазами Королевы
    Огромное БЛАГОДАРЮ за роскошный день в компании Ирины, 4 часа на одном дыхании, легкости, монументальных сооружений!!! Ирина влюбила нас в Эдинбург и Шотландию❤️
  • К
    Константин
    18 апреля 2025
    Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
    Одна из лучших экскурсий на трипстере, которая случалась со мной. Спасибо, было интересно!
  • В
    Вадим
    3 апреля 2025
    Эдинбург глазами Королевы
    Рекомендуем
  • А
    Антон
    23 января 2025
    Эдинбург глазами Королевы
    Очень интересная, насыщенная и красочная экскурсия, при этом проходит на одном дыхании
  • А
    Альберт
    11 августа 2024
    Эдинбург глазами Королевы
    Прекрасная экскурсия! Очень информативная и насыщенная. Ирина очень много знает про город и, уверен, может рассказывать часами. Помимо исторической последовательности,
    читать дальше

    было приятно услышать про деятелей культуры и искусства. Помимо этого, Ирина поделилась очень ценными рекомендациями по путешествию за пределы Эдинбурга. Вся семья получила огромное удовольствие!

  • А
    Александр
    17 июля 2024
    Эдинбург глазами Королевы
    Высокий уровень профессионализма, мы очень довольны.
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Эдинбург глазами Королевы
    Спасибо за великолепную и душевную экскурсию, мы были в полном восторге. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, огромное спасибо.
  • М
    Максим
    2 июня 2024
    Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
    Ирина прекрасный экскурсовод с обширными знаниями истории и культуры Шотландии. От всего сердца рекомендуем эту экскурсию по Эдинбургу с Ириной. В следующий раз когда будем в Великобритании будем искать возможность именно с Ириной. Спасибо за прекрасную экскурсию и массу впечатлений!
  • Т
    Татьяна
    28 октября 2023
    Эдинбург глазами Королевы
    Ирина знает очень много интересного про Эдинбург, его историю и настоящее. Я услышала много интересного о жителях Шотландии, живущих на этой земле многие века, очень интересно!
  • Д
    Даврон
    22 октября 2023
    Эдинбург глазами Королевы
    Ирина хорошо подготовилась к экскурсии. По всему маршруту подробные рассказы и интересные истории дополнялись картинами прошлых лет. Это дало нам возможность представить этапы становления города и ощутить жизнь его людей. После экскурсии Ирина дала ценные советы по дальнейшему пребыванию.
  • s
    shalamov
    23 сентября 2023
    Эдинбург глазами Королевы
    Дорогая Ирина

    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Эдинбургу.
    Масса положительных эмоций и ярких впечатлений, в планах посетить и другие интересные места в Шотландии
  • И
    Ирина
    24 августа 2023
    Эдинбург глазами Королевы
    Мы с сыном (14 лет) отличное провели время в компании Ирины. Все было максимально информативно и очень насыщенно. чувствовали мы себя каждый как в компании с другом.
    Спасибо нашему гиду в Эдинбурге, Ирине.
  • М
    Мария
    16 июля 2023
    Эдинбург глазами Королевы
    Прекрасная экскурсия на одном дыхании. Ирина прекрасный рассказчик. Отлично составленный маршрут, который учитывал наши пожелания. Мы уже порекомендовали всем своим знакомым тур с Ириной на будущее:)
  • J
    Julia
    17 мая 2023
    Эдинбург глазами Королевы
    Прекрасная экскурсия по прекрасному городу. Экскурсовод подстроилась под наши планы, за что отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Эдинбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
  2. Эдинбург. Путешествие сквозь века
  3. Эдинбург глазами Королевы
  4. Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в декабре 2025
Сейчас в Эдинбурге в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 167 до 578. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Эдинбурге (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 208 ⭐ отзывов, цены от £167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль