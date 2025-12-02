Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
19 дек в 08:30
4 янв в 08:00
£231 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург глазами Королевы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Эдинбургу: погружение в историю Марии Стюарт и дух 16 века. Узнайте о жизни королевы и посетите знаковые места города
Начало: Встречаемся у входа в King’s Gallery. Адрес: The Q...
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£186 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£578 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlex2 декабря 2025Если вы любознательны и готовы прожить тысячелетнюю историю Шотландии, Ирина - это тот, человек, который поможет вам сделать за один день.
- VVictor15 августа 2025Прекрасная экскурсия! Ирина - фантастический гид! Отличное знание истории Шотландии и города Эдинбург, масса увлекательных историй про город и королевскую
- ММарина9 августа 2025Ирина- профессионал своего дела. Великолепный рассказчик, глубокая проработка материала. Не хотелось расставаться после окончания экскурсии. Однозначно рекомендую
- AAlexander1 июля 2025Экскурсия с Ириной прошла на одном дыхании. Через 15 минут после встречи с Ириной не покидало ощущение, что мы давно знакомы. Рассказ Ирины о истории Эдинбурга и Шотландии вызвали дальнейший интерес к британской истории. Очень рекомендую.
- ННаталья20 мая 202519 мая 2025 года были на экскурсии в Эдинбурге. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно и красиво! Ирина показала нам старый город, рассказала историю Эдинбурга и Шотландии. Ирина человек с большой душой. Рекомендую 👍
- ССергей18 мая 2025Ирина оказалась кладезью знаний и на нашей волне по общению! С 9:30 до 19 не покла… без умолку интересно изливала на нас знания по месту и отвечала на все вопросы, даже каверзные. Мы в восторге!
- ДДмитрий6 мая 2025Огромное БЛАГОДАРЮ за роскошный день в компании Ирины, 4 часа на одном дыхании, легкости, монументальных сооружений!!! Ирина влюбила нас в Эдинбург и Шотландию❤️
- ККонстантин18 апреля 2025Одна из лучших экскурсий на трипстере, которая случалась со мной. Спасибо, было интересно!
- ВВадим3 апреля 2025Рекомендуем
- ААнтон23 января 2025Очень интересная, насыщенная и красочная экскурсия, при этом проходит на одном дыхании
- ААльберт11 августа 2024Прекрасная экскурсия! Очень информативная и насыщенная. Ирина очень много знает про город и, уверен, может рассказывать часами. Помимо исторической последовательности,
- ААлександр17 июля 2024Высокий уровень профессионализма, мы очень довольны.
- ССергей2 июня 2024Спасибо за великолепную и душевную экскурсию, мы были в полном восторге. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, огромное спасибо.
- ММаксим2 июня 2024Ирина прекрасный экскурсовод с обширными знаниями истории и культуры Шотландии. От всего сердца рекомендуем эту экскурсию по Эдинбургу с Ириной. В следующий раз когда будем в Великобритании будем искать возможность именно с Ириной. Спасибо за прекрасную экскурсию и массу впечатлений!
- ТТатьяна28 октября 2023Ирина знает очень много интересного про Эдинбург, его историю и настоящее. Я услышала много интересного о жителях Шотландии, живущих на этой земле многие века, очень интересно!
- ДДаврон22 октября 2023Ирина хорошо подготовилась к экскурсии. По всему маршруту подробные рассказы и интересные истории дополнялись картинами прошлых лет. Это дало нам возможность представить этапы становления города и ощутить жизнь его людей. После экскурсии Ирина дала ценные советы по дальнейшему пребыванию.
- sshalamov23 сентября 2023Дорогая Ирина
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Эдинбургу.
Масса положительных эмоций и ярких впечатлений, в планах посетить и другие интересные места в Шотландии
- ИИрина24 августа 2023Мы с сыном (14 лет) отличное провели время в компании Ирины. Все было максимально информативно и очень насыщенно. чувствовали мы себя каждый как в компании с другом.
Спасибо нашему гиду в Эдинбурге, Ирине.
- ММария16 июля 2023Прекрасная экскурсия на одном дыхании. Ирина прекрасный рассказчик. Отлично составленный маршрут, который учитывал наши пожелания. Мы уже порекомендовали всем своим знакомым тур с Ириной на будущее:)
- JJulia17 мая 2023Прекрасная экскурсия по прекрасному городу. Экскурсовод подстроилась под наши планы, за что отдельное спасибо!
