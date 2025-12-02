A Alex Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день Если вы любознательны и готовы прожить тысячелетнюю историю Шотландии, Ирина - это тот, человек, который поможет вам сделать за один день.

V Victor Эдинбург глазами Королевы читать дальше династию! Легко, доступно и понятно ведёт повествование. Внимательна к экскурсантам и готова ответить на все вопросы. Все мои пожелания были учтены. Благодаря Ирине я влюбился в город Эдинбург и обязательно сюда ещё приеду! Прекрасная экскурсия! Ирина - фантастический гид! Отличное знание истории Шотландии и города Эдинбург, масса увлекательных историй про город и королевскую

М Марина Эдинбург глазами Королевы Ирина- профессионал своего дела. Великолепный рассказчик, глубокая проработка материала. Не хотелось расставаться после окончания экскурсии. Однозначно рекомендую

A Alexander Эдинбург глазами Королевы Экскурсия с Ириной прошла на одном дыхании. Через 15 минут после встречи с Ириной не покидало ощущение, что мы давно знакомы. Рассказ Ирины о истории Эдинбурга и Шотландии вызвали дальнейший интерес к британской истории. Очень рекомендую.

Н Наталья Эдинбург глазами Королевы 19 мая 2025 года были на экскурсии в Эдинбурге. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно и красиво! Ирина показала нам старый город, рассказала историю Эдинбурга и Шотландии. Ирина человек с большой душой. Рекомендую 👍

С Сергей Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день Ирина оказалась кладезью знаний и на нашей волне по общению! С 9:30 до 19 не покла… без умолку интересно изливала на нас знания по месту и отвечала на все вопросы, даже каверзные. Мы в восторге!

Д Дмитрий Эдинбург глазами Королевы Огромное БЛАГОДАРЮ за роскошный день в компании Ирины, 4 часа на одном дыхании, легкости, монументальных сооружений!!! Ирина влюбила нас в Эдинбург и Шотландию❤️

К Константин Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день Одна из лучших экскурсий на трипстере, которая случалась со мной. Спасибо, было интересно!

В Вадим Эдинбург глазами Королевы Рекомендуем

А Антон Эдинбург глазами Королевы Очень интересная, насыщенная и красочная экскурсия, при этом проходит на одном дыхании

А Альберт Эдинбург глазами Королевы читать дальше было приятно услышать про деятелей культуры и искусства. Помимо этого, Ирина поделилась очень ценными рекомендациями по путешествию за пределы Эдинбурга. Вся семья получила огромное удовольствие! Прекрасная экскурсия! Очень информативная и насыщенная. Ирина очень много знает про город и, уверен, может рассказывать часами. Помимо исторической последовательности,

А Александр Эдинбург глазами Королевы Высокий уровень профессионализма, мы очень довольны.

С Сергей Эдинбург глазами Королевы Спасибо за великолепную и душевную экскурсию, мы были в полном восторге. Будем рекомендовать друзьям и знакомым, огромное спасибо.

М Максим Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день Ирина прекрасный экскурсовод с обширными знаниями истории и культуры Шотландии. От всего сердца рекомендуем эту экскурсию по Эдинбургу с Ириной. В следующий раз когда будем в Великобритании будем искать возможность именно с Ириной. Спасибо за прекрасную экскурсию и массу впечатлений!

Т Татьяна Эдинбург глазами Королевы Ирина знает очень много интересного про Эдинбург, его историю и настоящее. Я услышала много интересного о жителях Шотландии, живущих на этой земле многие века, очень интересно!

Д Даврон Эдинбург глазами Королевы Ирина хорошо подготовилась к экскурсии. По всему маршруту подробные рассказы и интересные истории дополнялись картинами прошлых лет. Это дало нам возможность представить этапы становления города и ощутить жизнь его людей. После экскурсии Ирина дала ценные советы по дальнейшему пребыванию.

s shalamov Эдинбург глазами Королевы Дорогая Ирина



Огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Эдинбургу.

Масса положительных эмоций и ярких впечатлений, в планах посетить и другие интересные места в Шотландии

И Ирина Эдинбург глазами Королевы Мы с сыном (14 лет) отличное провели время в компании Ирины. Все было максимально информативно и очень насыщенно. чувствовали мы себя каждый как в компании с другом.

Спасибо нашему гиду в Эдинбурге, Ирине.

М Мария Эдинбург глазами Королевы Прекрасная экскурсия на одном дыхании. Ирина прекрасный рассказчик. Отлично составленный маршрут, который учитывал наши пожелания. Мы уже порекомендовали всем своим знакомым тур с Ириной на будущее:)