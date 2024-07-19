4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
14 авг в 12:00
15 авг в 12:00
£190 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
Завтра в 08:00
16 авг в 08:30
£225 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
27 авг в 19:00
28 авг в 19:00
£116 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности: индивидуальная экскурсия
Поднимитесь на один из семи холмов Эдинбурга и насладитесь круговой панорамой города. Прогулка по дикой природе, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: В районе Morningside
16 авг в 09:00
30 авг в 09:00
£158 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра19 июля 2024Очень классная экскурсия. Валерия пошлп на встречу и встретилась позже своего обычного времени. Спасибо огромное все очень понравилось
- ММария14 июля 2024Прекрасная экскурсия, спасибо Лере за впечатления!
- ВВладислав16 июня 2024Хорошая экскурсия и доброжелательный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Нескучные экскурсии»
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