Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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Эдинбург глазами Королевы

Пройти следами легендарной Марии Стюарт в Эдинбургском замке и других знаковых местах города

Ирина
Ирина – Гид из Эдинбурга
Историю 📖 Эдинбурга невозможно понять, не познакомившись с его культовой фигурой — Королевой Шотландии Марией I Стюарт.

Мы прогуляемся по главным местам города, связанным с именем первой красавицы своего времени, талантливой и незаурядной женщины.

А в подземельях и комнатах Эдинбургского замка поговорим о монаршем пути и трагической судьбе.
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • £85 за экскурсию

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Эдинбург глазами Королевы
Эдинбург глазами Королевы

Что вас ожидает

Открыть тайны Марии Стюарт
Правнучка короля Генриха VII, имевшая все права на английский престол: так могут охарактеризовать Марию Стюарт исторические справочники — мы же копнем глубже. Вы узнаете самое главное о Королеве Шотландии и Франции с добрым сердцем, ранимой душой и непоколебимой волей. Кем была женщина, восхищавшая современников и вдохновляющая поэтов много веков спустя? Что стало причиной её гибели и началом конца её монаршего пути? Кто сыграл роковую роль в её жизни? Какие события привели её к отречению от престола? Ответы на все эти вопросы ждут вас на прогулке 👣.

Перенестись в Эдинбург 16 века
Чтобы проникнуться духом эпохи Марии Стюарт, мы побываем у Холирудского дворца, посмотрим руины аббатства 12 века, поднимемся по колоритной Королевской миле к Эдинбургскому замку и посетим собор Святого Эгидия, ставшего во времена королевы центром Реформации. С моей помощью вы представите, какой была жизнь в Эдинбурге 16 века, и проследите, как древний город 🏙️ менялся на протяжении столетий.

Там, где бьется сердце Шотландии
Конечной точкой путешествия во времени станет Эдинбургский замок 🏰. Вы услышите историю 📖 этой неприступной крепости, увидите часовню Святой Маргариты. Спуститесь в подвалы замка, побываете во дворце, где хранятся старейшие королевские регалии Британии, и увидите комнату, в которой произошло одно из самых значимых событий в жизни Марии Стюарт, положившее начало объединению Англии и Шотландии.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются историей Шотландии и хотят посмотреть на Эдинбург под новым углом

Организационные детали

Дополнительно приобретаются билеты 🎫 в Эдинбургский замок. В летние месяцы рекомендую покупать билеты online: это поможет избежать очереди у замка, но нужно учесть, что электронные билеты привязаны к конкретному времени посещения. В другое время года билеты можно довольно быстро купить на месте. Их стоимость:

  • при покупке на месте: для взрослых — £19. 50; для детей — £11. 50
  • при покупке online: для взрослых — £17. 50; для детей — £10. 50

Я по своей карте смогу провести одного ребёнка (5-15 лет) бесплатно

Эдинбург глазами Королевы
Эдинбург глазами Королевы
Эдинбург глазами Королевы
Эдинбург глазами Королевы
Эдинбург глазами Королевы
Эдинбург глазами Королевы
Эдинбург глазами Королевы
Эдинбург глазами Королевы
Эдинбург глазами Королевы
Эдинбург глазами Королевы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я филолог по образованию, историк по призванию. Мой Эдинбург — это не только город-музей под открытым небом, прекрасные галереи и памятники, замечательные сады и скверы, но это и город, в котором я живу и который люблю. Я хочу показать вам разный Эдинбург — туристический и спрятанный от глаз туристов. Мне очень хочется, чтобы и вы смогли проникнуться его атмосферой и полюбить его так, как люблю его я.
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Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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