Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Открыть тайны Марии Стюарт

Правнучка короля Генриха VII, имевшая все права на английский престол: так могут охарактеризовать Марию Стюарт исторические справочники — мы же копнем глубже. Вы узнаете самое главное о Королеве Шотландии и Франции с добрым сердцем, ранимой душой и непоколебимой волей. Кем была женщина, восхищавшая современников и вдохновляющая поэтов много веков спустя? Что стало причиной её гибели и началом конца её монаршего пути? Кто сыграл роковую роль в её жизни? Какие события привели её к отречению от престола? Ответы на все эти вопросы ждут вас на прогулке 👣.

Перенестись в Эдинбург 16 века

Чтобы проникнуться духом эпохи Марии Стюарт, мы побываем у Холирудского дворца, посмотрим руины аббатства 12 века, поднимемся по колоритной Королевской миле к Эдинбургскому замку и посетим собор Святого Эгидия, ставшего во времена королевы центром Реформации. С моей помощью вы представите, какой была жизнь в Эдинбурге 16 века, и проследите, как древний город 🏙️ менялся на протяжении столетий.

Там, где бьется сердце Шотландии

Конечной точкой путешествия во времени станет Эдинбургский замок 🏰. Вы услышите историю 📖 этой неприступной крепости, увидите часовню Святой Маргариты. Спуститесь в подвалы замка, побываете во дворце, где хранятся старейшие королевские регалии Британии, и увидите комнату, в которой произошло одно из самых значимых событий в жизни Марии Стюарт, положившее начало объединению Англии и Шотландии.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются историей Шотландии и хотят посмотреть на Эдинбург под новым углом

Организационные детали

Дополнительно приобретаются билеты 🎫 в Эдинбургский замок. В летние месяцы рекомендую покупать билеты online: это поможет избежать очереди у замка, но нужно учесть, что электронные билеты привязаны к конкретному времени посещения. В другое время года билеты можно довольно быстро купить на месте. Их стоимость:

при покупке на месте: для взрослых — £19. 50; для детей — £11. 50

при покупке online: для взрослых — £17. 50; для детей — £10. 50

Я по своей карте смогу провести одного ребёнка (5-15 лет) бесплатно