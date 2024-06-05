1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
£200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
£150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
£116 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Ощутить колорит сельской Шотландии почти в центре Эдинбурга
Начало: В районе Morningside
13 июня в 09:00
15 июня в 15:00
£158 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDiana5 июня 2024Позвольте выразить искреннюю благодарность Ирине Горшковой за замечательную экскурсию, которую Вы провели для нашей группы. Ваши глубокие знания, увлекательный рассказ
- EEvgenii15 мая 2024Отлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всё.
- ННаталия11 мая 2024Экскурсия ооочень понравилась. Ирина рассказывала более 4х часов без остановки интересные факты, истории и легенды. Показала интересные локации Эдинбурга. Сделала
- ННаталья6 мая 2024Экскурсия понравилась. Я всегда предупреждаю гидов, что у нас 3 детей, которые любят узнавать новое, обычно гид старается вовлечь детей
- AAnastasiia4 мая 2024Провели с Лерой время очень интересно и полезно. Так как это был наш первый визит в Эдинбург, то попросили сделать
- ССветлана14 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Глубокие знания истории Эдинбурга и Шотландии, удобно построенный маршрут, интересные истории и любовь к городу - все
- ИИлья24 февраля 2024Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!
- ДДмитрий27 января 2024Это было очень интересно!! Спасибо огромное Евгения за такую радушную встречу и отличный рассказ о истории Шотландии и нюансов этноса!! Всем рекомендую!
- ЭЭвелина30 декабря 2023Нашей семье очень понравился тур- было увлекательно и информативно. Евгения так же поделилась рекомендациями мест в Эдинбурге. Мы с удовольствием сходили бы еще раз☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в июне 2024
Сейчас в Эдинбурге в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 116 до 200. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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