Необычные экскурсии по Эдинбургу

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Эдинбурге на русском языке, цены от £116. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
54 отзыва
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
£200 за всё до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
£150 за всё до 5 чел.
Мистический Эдинбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
£116 за всё до 5 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Ощутить колорит сельской Шотландии почти в центре Эдинбурга
Начало: В районе Morningside
13 июня в 09:00
15 июня в 15:00
£158 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Diana
    5 июня 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Позвольте выразить искреннюю благодарность Ирине Горшковой за замечательную экскурсию, которую Вы провели для нашей группы. Ваши глубокие знания, увлекательный рассказ
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    и профессионализм произвели на меня неизгладимое впечатление. Я хотела бы особо отметить Вашу способность сделать экскурсию не только информативной, но и захватывающей. Вы умело сочетали исторические факты с интересными историями и легендами, что позволило нам погрузиться в атмосферу. Еще раз благодарим Вас за прекрасно проведенное время и желаем дальнейших успехов в Вашей профессиональной деятельности. Я непременно порекомендую Вас своим друзьям и знакомым, желающим познакомиться с Эдинбург с помощью опытного и талантливого гида.

  • E
    Evgenii
    15 мая 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Отлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всё.
    Отлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всёОтлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всёОтлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всёОтлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всё
  • Н
    Наталия
    11 мая 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Экскурсия ооочень понравилась. Ирина рассказывала более 4х часов без остановки интересные факты, истории и легенды. Показала интересные локации Эдинбурга. Сделала
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    отличные снимки для нас. Дала ценные рекомендации для нашего дальнейшего самостоятельного знакомства с Эдинбургом. Ирина учитывала наш интерес, успеть узнать как можно больше и не останавливаться на перерывы. Думаю, что Ирина индивидуально подстраивается под темп заказчика. Экскурсию рекомендую к посещению.

  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Мистический Эдинбург
    Экскурсия понравилась. Я всегда предупреждаю гидов, что у нас 3 детей, которые любят узнавать новое, обычно гид старается вовлечь детей
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    в беседу, как-то взаимодействовать. Здесь же этого не было. Рассказ был безусловно интересный, но от индивидуальной экскурсии ждешь чего-то большего, чем монолог. Еще один нюанс, гид не смогла принять оплату, настояла на кэше. С учетом того, что местная валюта за территорией Великобритании не сильно используется, мы туристы и на дворе 21 век, было дискомфортно отправлять супруга после 42-км марафона искать банкомат, а в центре их нет.

  • A
    Anastasiia
    4 мая 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Провели с Лерой время очень интересно и полезно. Так как это был наш первый визит в Эдинбург, то попросили сделать
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    экскурсию более общей и обзорной. При этом, очень рады были узнать больше о Роберте Льюисе Стивенсоне, его жизни и произведениях. Погуляли прекрасно! Лере большое спасибо!

  • С
    Светлана
    14 апреля 2024
    Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
    Очень понравилась экскурсия. Глубокие знания истории Эдинбурга и Шотландии, удобно построенный маршрут, интересные истории и любовь к городу - все
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    это Ирина отразила в своей интереснейшей и полной экскурсии. Если вы хотите погрузиться в историю, узнать много интересного от эрудированного и приятного человека - выбирайте эту экскурсию.

  • И
    Илья
    24 февраля 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!
    Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    27 января 2024
    Мистический Эдинбург
    Это было очень интересно!! Спасибо огромное Евгения за такую радушную встречу и отличный рассказ о истории Шотландии и нюансов этноса!! Всем рекомендую!
    Это было очень интересно!! Спасибо огромное Евгения за такую радушную встречу и отличный рассказ о историиЭто было очень интересно!! Спасибо огромное Евгения за такую радушную встречу и отличный рассказ о историиЭто было очень интересно!! Спасибо огромное Евгения за такую радушную встречу и отличный рассказ о историиЭто было очень интересно!! Спасибо огромное Евгения за такую радушную встречу и отличный рассказ о истории
  • Э
    Эвелина
    30 декабря 2023
    Мистический Эдинбург
    Нашей семье очень понравился тур- было увлекательно и информативно. Евгения так же поделилась рекомендациями мест в Эдинбурге. Мы с удовольствием сходили бы еще раз☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Необычные»

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  4. Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в июне 2024
Сейчас в Эдинбурге в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 116 до 200. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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