1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
«Вы пройдете по самым знаковым местам города, прочувствуете его дух и характер, познакомитесь с местными обычаями и взглянете на древний Эдинбург, названный ЮНЕСКО «Городом Литературы»»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
£150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мистический Эдинбург
Вечерняя прогулка по самым таинственным местам города и знакомство с древними шотландскими легендами
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
£116 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Знакомство с архитектурой, историей и легендами средневековой столицы Шотландии
«Главные достопримечательности Эдинбурга»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
£148 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
«Приготовьтесь к многогранному знакомству с волшебным Эдинбургом»
30 июня в 10:00
6 июля в 10:00
£219 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
14 июля в 09:00
20 июля в 09:00
£500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Эдинбурга
Начало: E. Princes St Gardens, Edinburgh EH2 2EJ
«При желании по окончании обзорной экскурсии возможно самостоятельно посетить дворец Холируд»
Расписание: 08:30 разные дни
16 июня в 08:30
17 июня в 08:30
€280 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: На Castlehill
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
£360 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим2 июня 2024Ирина прекрасный экскурсовод с обширными знаниями истории и культуры Шотландии. От всего сердца рекомендуем эту экскурсию по Эдинбургу с Ириной. В следующий раз когда будем в Великобритании будем искать возможность именно с Ириной. Спасибо за прекрасную экскурсию и массу впечатлений!
- ЗЗулала19 мая 2024Евгения рассказала много интересного про город и смогла быстро подстроить маршрут под изменившиеся обстоятельства. Очень приятный человек и отличный рассказчик!
- EEvgenii15 мая 2024Отлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всё.
- ННаталья6 мая 2024Экскурсия понравилась. Я всегда предупреждаю гидов, что у нас 3 детей, которые любят узнавать новое, обычно гид старается вовлечь детей
- AAnastasiia4 мая 2024Провели с Лерой время очень интересно и полезно. Так как это был наш первый визит в Эдинбург, то попросили сделать
- AAlina28 марта 2024Спасибо 🙏🏻 Евгении. За классную прогулку по городу. Погрузились в тайны и легенды Эдинбурга. Мы были с детьми 10 и 14 лет. Спасибо Буду рекомендовать
- ИИлья24 февраля 2024Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!
- TTatjana5 февраля 2024Евгения отличный гид! Доступно и интересно.
- ДДмитрий27 января 2024Это было очень интересно!! Спасибо огромное Евгения за такую радушную встречу и отличный рассказ о истории Шотландии и нюансов этноса!! Всем рекомендую!
- ЭЭвелина30 декабря 2023Нашей семье очень понравился тур- было увлекательно и информативно. Евгения так же поделилась рекомендациями мест в Эдинбурге. Мы с удовольствием сходили бы еще раз☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в июне 2024
Сейчас в Эдинбурге в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 116 до 500. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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