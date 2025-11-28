Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Эдинбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Эдинбурге на русском языке, цены от £167. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Пешая
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
«А после, от многолюдной и шумной Хай стрит по застроенному мосту Джорджа IV спустимся вниз к тихому, живописному и необычному кладбищу Грей Фрайерс»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£190 за всё до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Пешая
4 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
«Концентрация готики и инопланетной природы в одном флаконе»
19 дек в 08:30
4 янв в 08:00
£231 за всё до 6 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
«Прогуляетесь по живописным садам Принцес Стрит и Королевской Миле — самому колоритному и атмосферному району города»
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности: индивидуальная экскурсия
Поднимитесь на один из семи холмов Эдинбурга и насладитесь круговой панорамой города. Прогулка по дикой природе, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: В районе Morningside
«Не покидая город, вы окажетесь в оазисе дикой природы»
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£167 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    28 ноября 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Все прошло отлично! Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    15 октября 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Лера чудесный экскурсовод и интересный человек, было очень познавательно и совершенно не утомило 4 часа, а с нами был подросток! Даже он получил огромное удовольствие! Спасибо, мы вернемся!!!
    Лера чудесный экскурсовод и интересный человек, было очень познавательно и совершенно не утомило 4 часа, а
  • J
    Julija
    27 сентября 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Экскурсия в общем хорошая. Единственное что - хотелось бы больше походить. Много стояли и слушали рассказы гида. Рассказы интересные, но
    не хватило движения. Мало мест посетили - потоптались на месте по моему - я привыкла на таких экскурсиях много ходить, а тут даже не грамма не устала.

  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Лера проводила экскурсию дочери и ее подруге. Девчонки остались в восторге) Лера показала не только знаковые места Эдинбурга, но и
    те маленькие дворики и переулки, которые создают атмосферу города, дают почувствовать его дух. Девчонки специально прилетели на один день в Эдинбург, чтобы посмотреть город, и влюбились в него, благодаря Лере, которая смогла передать им эти чувства! Очень благодарны ей и рады, что не ошиблись с выбором гида!

  • К
    Карина
    23 августа 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Прекрасная прогулка получилась! Узнали много интересного и насладились рассказами Леры и открыли с ней Эдинбург!
  • Н
    Наташа
    11 августа 2025
    Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
    Вчера у нас был редкий подарок — экскурсия по Эдинбургу с Ириной.
    Это был не просто рассказ о городе, а целое
    путешествие во времени: от древней Шотландии до наших дней, с живыми историями, остроумными деталями и фактами, которые невозможно найти в путеводителях.

    Маршрут оказался не только познавательным, но и, так сказать, «оздоровительным» — холмы в этой части города хоть и не горы, но поднимаешься и понимаешь: калории тают. При этом Ирина вела нас так, что никто не чувствовал себя отстающим — внимательная, тактичная, с настоящим талантом вовлечь всех участников.

    Впечатление — выше всяких ожиданий. Ирина — тот самый гид, после встречи с которым начинаешь любить город ещё сильнее.
    Рекомендую от души — и саму экскурсию, и Ирину лично: редкое сочетание профессионализма, эрудиции и человеческого обаяния.

    Вчера у нас был редкий подарок — экскурсия по Эдинбургу с ИринойВчера у нас был редкий подарок — экскурсия по Эдинбургу с ИринойВчера у нас был редкий подарок — экскурсия по Эдинбургу с Ириной
  • С
    Светлана
    2 августа 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Экскурсия очень понравилась! Не затянута, не перегружена информацией. Лера очень приятный и знающий экскурсовод. Показала интересные и знаковые места старого
    города. Отвечала на все интересующие нас вопросы. Порекомендовала места для посещения на следующий день и хорошие рестораны Эдинбурга.
    Один мы посетили, очень понравилось! Спасибо Лере за отзывчивость!

    Мы остались очень довольны экскурсией и приятным знакомством с гидом!
    Рекомендуем!👍🏻

  • В
    Владимир
    3 июля 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Супер интересная экскурсия! Лера отлично знает тему и очень хорошо передает ее. Рекомендую, 5+
  • Л
    Лариса
    14 июня 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Добрый день. Отличная экскурсия и отличный, профессиональный гид Лера. Хорошо знает и любит литературу, увлекла меня своим рассказами. 4 часа экскурсии пролетели незаметно. Дала много полезных советов о пребывании туриста в Эдинбурге. Очень хороший, позитивный, неординарный человек. Всем рекомендую.
  • A
    Anton
    16 января 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Отличный гид. Все интересно и познавательно.
    Отличный гид. Все интересно и познавательно.
  • М
    Михаил
    18 ноября 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Отличная и интересная экскурсия!
    Очень рекомендую
    Всем понравилось
    Отличная и интересная экскурсия!
Очень рекомендую
Всем понравилось
  • Г
    Григорий
    27 сентября 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Всегда хорошо, когда экскурсовод живет в городе или окрестностях некоторое количество лет. Экскурсия хорошая, особенно, если вы выросли, хоть частично, на Английской литературе, даже, если нет - про город вам расскажут много интересных вещей)
    Всегда хорошо, когда экскурсовод живет в городе или окрестностях некоторое количество лет. Экскурсия хорошая, особенно, если
  • О
    Олег
    14 августа 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Лера, провела нам насыщенную живописную экскурсию с погружением в мир Стивенсона, Вальтера Скотта и других писателей Эдинбурга того времени. Приятно было провести время с образованным и любящим город человеком!
  • А
    Александра
    19 июля 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Очень классная экскурсия. Валерия пошлп на встречу и встретилась позже своего обычного времени. Спасибо огромное все очень понравилось
  • М
    Мария
    14 июля 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Прекрасная экскурсия, спасибо Лере за впечатления!
  • В
    Владислав
    16 июня 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Хорошая экскурсия и доброжелательный гид.
  • Т
    Таня
    14 июня 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Отличная экскурсия, очень рекомендую! Лера прекрасно знает историю и живописно описывает местные достопримечательности. Рекомендую!
  • E
    Evgenii
    15 мая 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Отлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всё.
    Отлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всё.
  • A
    Anastasiia
    4 мая 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Провели с Лерой время очень интересно и полезно. Так как это был наш первый визит в Эдинбург, то попросили сделать
    экскурсию более общей и обзорной. При этом, очень рады были узнать больше о Роберте Льюисе Стивенсоне, его жизни и произведениях. Погуляли прекрасно! Лере большое спасибо!

  • И
    Илья
    24 февраля 2024
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!
    Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Эдинбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
  2. Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
  3. Эдинбург. Путешествие сквозь века
  4. Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в декабре 2025
Сейчас в Эдинбурге в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 167 до 231. Туристы уже оставили гидам 239 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Эдинбурге (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 239 ⭐ отзывов, цены от £167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль