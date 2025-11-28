Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
«А после, от многолюдной и шумной Хай стрит по застроенному мосту Джорджа IV спустимся вниз к тихому, живописному и необычному кладбищу Грей Фрайерс»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
«Концентрация готики и инопланетной природы в одном флаконе»
19 дек в 08:30
4 янв в 08:00
£231 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
«Прогуляетесь по живописным садам Принцес Стрит и Королевской Миле — самому колоритному и атмосферному району города»
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности: индивидуальная экскурсия
Поднимитесь на один из семи холмов Эдинбурга и насладитесь круговой панорамой города. Прогулка по дикой природе, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: В районе Morningside
«Не покидая город, вы окажетесь в оазисе дикой природы»
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£167 за всё до 10 чел.
- РРоман28 ноября 2025Все прошло отлично! Большое спасибо!
- ЕЕлена15 октября 2025Лера чудесный экскурсовод и интересный человек, было очень познавательно и совершенно не утомило 4 часа, а с нами был подросток! Даже он получил огромное удовольствие! Спасибо, мы вернемся!!!
- JJulija27 сентября 2025Экскурсия в общем хорошая. Единственное что - хотелось бы больше походить. Много стояли и слушали рассказы гида. Рассказы интересные, но
- ЕЕкатерина2 сентября 2025Лера проводила экскурсию дочери и ее подруге. Девчонки остались в восторге) Лера показала не только знаковые места Эдинбурга, но и
- ККарина23 августа 2025Прекрасная прогулка получилась! Узнали много интересного и насладились рассказами Леры и открыли с ней Эдинбург!
- ННаташа11 августа 2025Вчера у нас был редкий подарок — экскурсия по Эдинбургу с Ириной.
Это был не просто рассказ о городе, а целое
- ССветлана2 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Не затянута, не перегружена информацией. Лера очень приятный и знающий экскурсовод. Показала интересные и знаковые места старого
- ВВладимир3 июля 2025Супер интересная экскурсия! Лера отлично знает тему и очень хорошо передает ее. Рекомендую, 5+
- ЛЛариса14 июня 2025Добрый день. Отличная экскурсия и отличный, профессиональный гид Лера. Хорошо знает и любит литературу, увлекла меня своим рассказами. 4 часа экскурсии пролетели незаметно. Дала много полезных советов о пребывании туриста в Эдинбурге. Очень хороший, позитивный, неординарный человек. Всем рекомендую.
- AAnton16 января 2025Отличный гид. Все интересно и познавательно.
- ММихаил18 ноября 2024Отличная и интересная экскурсия!
Очень рекомендую
Всем понравилось
- ГГригорий27 сентября 2024Всегда хорошо, когда экскурсовод живет в городе или окрестностях некоторое количество лет. Экскурсия хорошая, особенно, если вы выросли, хоть частично, на Английской литературе, даже, если нет - про город вам расскажут много интересных вещей)
- ООлег14 августа 2024Лера, провела нам насыщенную живописную экскурсию с погружением в мир Стивенсона, Вальтера Скотта и других писателей Эдинбурга того времени. Приятно было провести время с образованным и любящим город человеком!
- ААлександра19 июля 2024Очень классная экскурсия. Валерия пошлп на встречу и встретилась позже своего обычного времени. Спасибо огромное все очень понравилось
- ММария14 июля 2024Прекрасная экскурсия, спасибо Лере за впечатления!
- ВВладислав16 июня 2024Хорошая экскурсия и доброжелательный гид.
- ТТаня14 июня 2024Отличная экскурсия, очень рекомендую! Лера прекрасно знает историю и живописно описывает местные достопримечательности. Рекомендую!
- EEvgenii15 мая 2024Отлично пообщались и прогулялись. Берите с собой зонты и подкрепитесь перед прогулкой. В остальном отлично всё.
- AAnastasiia4 мая 2024Провели с Лерой время очень интересно и полезно. Так как это был наш первый визит в Эдинбург, то попросили сделать
- ИИлья24 февраля 2024Спасибо огромное Лере за классную экскурсию. Узнали много нового и интересного. Приятно было пообщаться. Настоятельно рекомендую!
