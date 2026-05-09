24 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона

Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
У Эдинбурга долгая и богатая литературная традиция: сэр Вальтер Скотт, Джеймс Хогг, Роберт Люис Стивенсон, сэр Артур Конан Дойль, Д. К. Роулинг и многие другие мастера слова жили и работали
читать дальшеуменьшить

в этом «древнем и известном Метрополисе Севера».

Наша прогулка основана на «живописных заметках» об Эдинбурге, написанных автором знаменитых приключенческих романов, писателем и поэтом Робертом Люисом Стивенсоном.

Вы пройдете по самым знаковым местам города, прочувствуете его дух и характер, познакомитесь с местными обычаями и взглянете на древний Эдинбург, названный ЮНЕСКО «Городом Литературы».

5
63 отзыва
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона

Описание экскурсии

Во многом личное произведение Роберта Люиса Стивенсона впервые было опубликовано в 1879 году. Отчасти путеводитель, отчасти комментарии об обществе, эта книга даёт очаровательное и проницательное описание «Старому Дымокуру». «Пожалуй, это имя городу дали люди, никогда не пересекающие ворота города: изо дня в день из своих деревушек они взирали на строения на вершине холма и длинный плюмаж дыма над равниной; так город предстал им, так же он предстал их отцам, обрабатывающим те же поля; и это было всё, что они знали об этом месте, всё заключалось в этих двух словах – «Старый Дымокур».

Мы начнём нашу прогулку в саду Принцесс стрит, бывшем когда-то Северным озером, разделяющем ныне Старый и Новый Город. Поднимемся в Старый Город и от Эдинбургского замка пройдёмся по главной Королевской Миле, заходя в узкие тупики и улочки, насыщенные историями и легендами. «Характер места зачастую лучше всего выражен в ассоциациях, связанных с ним. На благоприятной почве событие пускает корни и перерастает в легенду. Ужасное происшествие, ко всему прочему случившееся в ужасном месте, обретает романтический окрас и становится бессмертной летописью в истории…»

Заглянем в таверну «Дикона Броди», прототипа героя романа Стивенсона «Странная история Доктора Джекила и Мистера Хайда». Дойдём до собора святого Джайлза на Парламентской площади и «Сердца Мидлозиан». А после, от многолюдной и шумной Хай стрит по застроенному мосту Джорджа IV спустимся вниз к тихому, живописному и необычному кладбищу Грей Фрайерс.

«Мы, шотландцы, находимся, как мне кажется, выше других наций в нашем умении зловеще иллюстрировать смерть. Мы любим сами по себе различные эмблемы и символы; и даже вокруг провинциальных деревушек вы найдёте превосходную коллекцию черепов, костей, безносых ангелов, и трубачи, возвещающие о Судном дне…» Далее знаменитый Грассмаркет, и по мощённой улочке Уэст Боу и Виктория стрит вверх обратно к Замку.

Наше небольшое путешествие, благодаря прекрасному описанию города и его жителей Р. Л. Стивенсоном, будет протекать не только в пространстве, но и во времени. Удивительно, насколько сильно за последние 150 лет изменились традиции и обычаи Северной Столицы! Современный девиз «Эдинбург – город вдохновения» куда более характеризует этот живой, красивый и весёлый город, нежели его исторический девиз «Без Бога всё тщетно».

Кому подойдет экскурсия

Для тех, кто любит читать и слушать книги. «Эдинбург. Живописные заметки» не был до этого переведён на русский язык. По ходу нашей прогулки я буду зачитывать Вам фрагменты из этого произведения, попутно комментируя те или иные моменты.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У монумента Вальтеру Скотту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера
Лера — ваш гид в Эдинбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 437 туристов
Я живу В Шотландии, в Королевстве Файф шесть лет, занимаюсь дизайном и фотографией. Полюбила эту маленькую, но удивительно красивую страну с её горами, многочисленными озёрами, драматичным небом и переменчивой погодой.
читать дальшеуменьшить

И, конечно, Эдинбург – аристократичный и строгий с одной стороны, весёлый и артистичный с другой, и в дождь и в солнечную погоду восхищает своей атмосферой. Люблю бродить по городу одна и с друзьями. Приглашаю Вас присоединиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
1
3
2
1
Алина
Были на экскурсии у Леры с мужем — нам очень понравилось!
Лера — невероятно интересный рассказчик, настоящий кладезь знаний об истории и культуре, а ещё очень романтичный человек.

Мы прошли по местам, связанным с Робертом Льюисом Стивенсоном, обсудили историю Шотландии и жизнь современных шотландцев. Лера также посоветовала нам много интересных мест, которые стоит посетить дополнительно.

Очень рекомендуем!
Были на экскурсии у Леры с мужем — нам очень понравилось!
Были на экскурсии у Леры с мужем — нам очень понравилось!
Были на экскурсии у Леры с мужем — нам очень понравилось!
Были на экскурсии у Леры с мужем — нам очень понравилось!
Были на экскурсии у Леры с мужем — нам очень понравилось!
Были на экскурсии у Леры с мужем — нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень понравилась прогулка с Лерой.
Она рассказала нам много интересного. Показала Эдинбург и дала рекомендации по дальнейшей прогулке
Вам был полезен этот отзыв?
К
Эдинбург — это город, который нужно не просто увидеть, а «прожить». Огромная благодарность нашему гиду за это погружение! Лера не просто называла даты, а рассказывала истории, зачитывала заметки Стивенсона, очень
читать дальшеуменьшить

было интересно. Гид показала нам такие закоулки и «закрытые дворики», в которые мы бы ни за что не зашли сами. Отдельное спасибо за лайфхак с дегустацией виски, за рекомендацию по заведениям и интересные факты о написании Гарри Поттера.
Эдинбург показался нам мистическим, немного суровым, но очень уютным. Советую эту экскурсию всем, кто хочет влюбиться в Шотландию с первого взгляда.

Вам был полезен этот отзыв?
Svetlana
Уважаемые путешественники, не смущайтесь, если вы не очень сильны в знаниях о творчестве Вальтера Скотта:-)
Лера расскажет вам доступным языком о самом важном и интересном, о городе и его истории, о выдающихся людях, будет много интересного. Спасибо большое Лере!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Лера - замечательный гид! Первое знакомство с Эдинбургом прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Нам очень понравилась экскурсия с Лерой! Человек грамотный, знающий тему и при этом комфортный в общении. Украсида впечатления о городе! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Эдинбурга

Похожие экскурсии на «Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона»

Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Пешая
4 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
23 авг в 08:00
26 авг в 09:00
от £259 за всё до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: The Scotch Whisky Experience
21 авг в 14:30
23 авг в 09:00
от £425 за всё до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Пешая
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
24 авг в 13:00
26 авг в 10:00
от £300 за всё до 6 чел.
Эдинбург глазами Королевы
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург глазами Королевы
Индивидуальная экскурсия по Эдинбургу: погружение в историю Марии Стюарт и дух 16 века. Узнайте о жизни королевы и посетите знаковые места города
Начало: Встречаемся у входа в King’s Gallery. Адрес: The Q...
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от £230 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Эдинбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Эдинбурге
от £190 за экскурсию