24 отзыва оставили туристы

в этом «древнем и известном Метрополисе Севера». Наша прогулка основана на «живописных заметках» об Эдинбурге, написанных автором знаменитых приключенческих романов, писателем и поэтом Робертом Люисом Стивенсоном. Вы пройдете по самым знаковым местам города, прочувствуете его дух и характер, познакомитесь с местными обычаями и взглянете на древний Эдинбург, названный ЮНЕСКО «Городом Литературы».

Описание экскурсии

Во многом личное произведение Роберта Люиса Стивенсона впервые было опубликовано в 1879 году. Отчасти путеводитель, отчасти комментарии об обществе, эта книга даёт очаровательное и проницательное описание «Старому Дымокуру». «Пожалуй, это имя городу дали люди, никогда не пересекающие ворота города: изо дня в день из своих деревушек они взирали на строения на вершине холма и длинный плюмаж дыма над равниной; так город предстал им, так же он предстал их отцам, обрабатывающим те же поля; и это было всё, что они знали об этом месте, всё заключалось в этих двух словах – «Старый Дымокур».

Мы начнём нашу прогулку в саду Принцесс стрит, бывшем когда-то Северным озером, разделяющем ныне Старый и Новый Город. Поднимемся в Старый Город и от Эдинбургского замка пройдёмся по главной Королевской Миле, заходя в узкие тупики и улочки, насыщенные историями и легендами. «Характер места зачастую лучше всего выражен в ассоциациях, связанных с ним. На благоприятной почве событие пускает корни и перерастает в легенду. Ужасное происшествие, ко всему прочему случившееся в ужасном месте, обретает романтический окрас и становится бессмертной летописью в истории…»

Заглянем в таверну «Дикона Броди», прототипа героя романа Стивенсона «Странная история Доктора Джекила и Мистера Хайда». Дойдём до собора святого Джайлза на Парламентской площади и «Сердца Мидлозиан». А после, от многолюдной и шумной Хай стрит по застроенному мосту Джорджа IV спустимся вниз к тихому, живописному и необычному кладбищу Грей Фрайерс.

«Мы, шотландцы, находимся, как мне кажется, выше других наций в нашем умении зловеще иллюстрировать смерть. Мы любим сами по себе различные эмблемы и символы; и даже вокруг провинциальных деревушек вы найдёте превосходную коллекцию черепов, костей, безносых ангелов, и трубачи, возвещающие о Судном дне…» Далее знаменитый Грассмаркет, и по мощённой улочке Уэст Боу и Виктория стрит вверх обратно к Замку.

Наше небольшое путешествие, благодаря прекрасному описанию города и его жителей Р. Л. Стивенсоном, будет протекать не только в пространстве, но и во времени. Удивительно, насколько сильно за последние 150 лет изменились традиции и обычаи Северной Столицы! Современный девиз «Эдинбург – город вдохновения» куда более характеризует этот живой, красивый и весёлый город, нежели его исторический девиз «Без Бога всё тщетно».

Кому подойдет экскурсия

Для тех, кто любит читать и слушать книги. «Эдинбург. Живописные заметки» не был до этого переведён на русский язык. По ходу нашей прогулки я буду зачитывать Вам фрагменты из этого произведения, попутно комментируя те или иные моменты.