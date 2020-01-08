24 отзыва оставили туристы

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Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона

Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£150 за экскурсию

У этой экскурсии24 отзыва
5
Лера
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Лера – Гид в Эдинбурге
У Эдинбурга долгая и богатая литературная традиция: сэр Вальтер Скотт, Джеймс Хогг, Роберт Люис Стивенсон, сэр Артур Конан Дойль, Д.К.Роулинг и многие другие мастера слова жили и работали в этом «древнем и известном Метрополисе Севера».

Наша прогулка 👣 основана на «живописных заметках» об Эдинбурге, написанных автором знаменитых приключенческих романов, писателем и поэтом Робертом Люисом Стивенсоном.

Вы пройдете по самым знаковым местам города, прочувствуете его дух и характер, познакомитесь с местными обычаями и взглянете на древний Эдинбург, названный ЮНЕСКО «Городом Литературы».
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона

Что вас ожидает

Во многом личное произведение Роберта Люиса Стивенсона впервые было опубликовано в 1879 году. Отчасти путеводитель, отчасти комментарии об обществе, эта книга даёт очаровательное и проницательное описание «Старому Дымокуру». «Пожалуй, это имя городу дали люди, никогда не пересекающие ворота города: изо дня в день из своих деревушек они взирали на строения на вершине холма и длинный плюмаж дыма над равниной; так город предстал им, так же он предстал их отцам, обрабатывающим те же поля; и это было всё, что они знали об этом месте, всё заключалось в этих двух словах – «Старый Дымокур».

Мы начнём нашу прогулку в саду Принцесс стрит, бывшем когда-то Северным озером, разделяющем ныне Старый и Новый Город. Поднимемся в Старый Город и от Эдинбургского замка пройдёмся по главной Королевской Миле, заходя в узкие тупики и улочки, насыщенные историями и легендами. «Характер места зачастую лучше всего выражен в ассоциациях, связанных с ним. На благоприятной почве событие пускает корни и перерастает в легенду. Ужасное происшествие, ко всему прочему случившееся в ужасном месте, обретает романтический окрас и становится бессмертной летописью в истории…»

Заглянем в таверну «Дикона Броди», прототипа героя романа Стивенсона «Странная история Доктора Джекила и Мистера Хайда». Дойдём до собора святого Джайлза на Парламентской площади и «Сердца Мидлозиан». А после, от многолюдной и шумной Хай стрит по застроенному мосту Джорджа IV спустимся вниз к тихому, живописному и необычному кладбищу Грей Фрайерс.

«Мы, шотландцы, находимся, как мне кажется, выше других наций в нашем умении зловеще иллюстрировать смерть. Мы любим сами по себе различные эмблемы и символы; и даже вокруг провинциальных деревушек вы найдёте превосходную коллекцию черепов, костей, безносых ангелов, и трубачи, возвещающие о Судном дне...» Далее знаменитый Грассмаркет, и по мощённой улочке Уэст Боу и Виктория стрит вверх обратно к Замку.

Наше небольшое путешествие, благодаря прекрасному описанию города и его жителей Р.Л.Стивенсоном, будет протекать не только в пространстве, но и во времени. Удивительно, насколько сильно за последние 150 лет изменились традиции и обычаи Северной Столицы! Современный девиз «Эдинбург – город вдохновения» куда более характеризует этот живой, красивый и весёлый город, нежели его исторический девиз «Без Бога всё тщетно».

Кому подойдет экскурсия

Для тех, кто любит читать и слушать книги. «Эдинбург. Живописные заметки» не был до этого переведён на русский язык. По ходу нашей прогулки я буду зачитывать Вам фрагменты из этого произведения, попутно комментируя те или иные моменты.

Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лера
Лера
Я живу В Шотландии, в Королевстве Файф шесть лет, занимаюсь дизайном и фотографией. Полюбила эту маленькую, но удивительно красивую страну с её горами, многочисленными озёрами, драматичным небом и переменчивой погодой. И, конечно, Эдинбург – аристократичный и строгий с одной стороны, весёлый и артистичный с другой, и в дождь и в солнечную погоду восхищает своей атмосферой. Люблю бродить по городу одна и с друзьями. Приглашаю Вас присоединиться!
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24 отзыва оставили туристы

8 января 2020
Огромное спасибо Лере за потрясащую, интересную, душевную и инфомативную экскурсию! Это её авторское, очень проникновенное и увлекательное прочтение истории Эдинбурга по заметкам Роберта Льюиса Стивенсона! Нам было очень интересно! Спасибо огромное! И несмотря на то, что погода и не только подкидывала нам разные сюрпризы, все прошло очень цельно и последовательно. Очень рекомендую!
10 ноября 2019
Замечательная экскурсия, интересно, живо, очент личностно, большое спасибо!
3 ноября 2019
Лера очень увлекательный рассказчик. Интересно не только потому, что человек знает свое дело (за плечами университет искусств, путешествия), но и любовь к литературе и Шотландии делает экскурсию Леры такой и познавательной и приятной. Хоть направленность экскурсии литературная, но не менее полезной информации я узнала и об истории города Эдинбурга, Шотландии, и страны в целом. Очень ценным было пунктуальность Леры, несмотря на проливной дождь, всё было вовремя, в полном объёме и даже полчаса сверхплана. Очень познавательно было услышать отрывки из книги об Эдинбурге, которая переведена на русский впервые самой Лерой. И очень ценно, что Лера всегда на связи и помогает не только с экскурсией, но и со всеми заданными бытовыми вопросами путешественников. СПАСИБО!
30 сентября 2019
Время пролетело незаметно. Спасибо Лере. Хочется вернутся и продолжить, не один раз.
14 сентября 2019
Это был очень интересный тур. Мы обошли весь старый город. Прошли извилистые маршрутом, заходя в интересные дворики и закоулки. Сами мы бы туда никогда не зашли. Подошли к Эдинбургскому замку. Замок в тур не входил. Это отдельная экскурсия на 2-3 часа. В целом, насладились живописными видами старого и нового города, наслушались интересных историй и нагулялись. Очень довольны
18 июля 2019
экскурсия потрясающая! Лера увлеченно и интересно рассказывает о Стивенсоне и Эдинбурге. Огромное спасибо за экскурсию! Экскурсия для тех, кто любит литературу, историю и неспешные прогулки по старому городу.
30 июня 2019
Очень довольны экскурсией. Узнали много интересного и всей душой полюбили Эдинбург. Лера живая и с любовью рассказывает о городе, литературе. Спасибо огромное Лера!
14 апреля 2019
Ленюсь писать отзыв - потому что перед экскурсией тщательно их изучал )) Поэтому нет нужды повторяться - написанному верить! Можно смело рекомендовать Леру любителям прогулок, истории, шарма старого города и, конечно же, отличного настроения и эмоций!
Наталия
13 марта 2019
Лера потрясающий человек и гид!! Спасибо большое за прекрасно и познавательно проведённое время вместе. И до следующих встреч 😊
10 марта 2019
Благодарим Леру за интересную и познавательную экскурсию! Всем советуем! Лера открыла для нас те уголки этого необыкновенного города, в которые сами бы никогда не заглянули и многое бы потеряли. ) Лера не профессиональный гид, но видно, что экскурсия готовилась тщательно и с любовью. Надеюсь, что в следующий приезд мы обязательно встретимся!) Андрей, Елена, Варвара.
Ещё 14 отзывов

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