A Alex Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день Если вы любознательны и готовы прожить тысячелетнюю историю Шотландии, Ирина - это тот, человек, который поможет вам сделать за один день.

С Сергей Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день Ирина оказалась кладезью знаний и на нашей волне по общению! С 9:30 до 19 не покла… без умолку интересно изливала на нас знания по месту и отвечала на все вопросы, даже каверзные. Мы в восторге!

К Константин Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день Одна из лучших экскурсий на трипстере, которая случалась со мной. Спасибо, было интересно!