Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
«Дойдём до собора святого Джайлза на Парламентской площади и «Сердца Мидлозиан»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£190 за всё до 6 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
«Вас ждет насыщенная прогулка от Нового города Эдинбурга через колоритную Королевскую Милю до архитектурных жемчужин Старого города — собора Святого Гиля и Эдинбургского замка»
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
£244 за всё до 6 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
«Оцените первую пресвитерианскую церковь страны и побываете на кладбище, где похоронен отец мировой экономики Адам Смит»
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£578 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlex2 декабря 2025Если вы любознательны и готовы прожить тысячелетнюю историю Шотландии, Ирина - это тот, человек, который поможет вам сделать за один день.
- ССергей18 мая 2025Ирина оказалась кладезью знаний и на нашей волне по общению! С 9:30 до 19 не покла… без умолку интересно изливала на нас знания по месту и отвечала на все вопросы, даже каверзные. Мы в восторге!
- ККонстантин17 апреля 2025Одна из лучших экскурсий на трипстере, которая случалась со мной. Спасибо, было интересно!
- ММаксим2 июня 2024Ирина прекрасный экскурсовод с обширными знаниями истории и культуры Шотландии. От всего сердца рекомендуем эту экскурсию по Эдинбургу с Ириной. В следующий раз когда будем в Великобритании будем искать возможность именно с Ириной. Спасибо за прекрасную экскурсию и массу впечатлений!
