Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Эдинбурга

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Эдинбурге на русском языке, цены от £167. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Пешая
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
«Дойдём до собора святого Джайлза на Парламентской площади и «Сердца Мидлозиан»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£190 за всё до 6 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
«Увидите средневековые дома и современные уголки Эдинбурга, рассмотрите готические церкви и монументы»
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Пешая
3.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
«Вас ждет насыщенная прогулка от Нового города Эдинбурга через колоритную Королевскую Милю до архитектурных жемчужин Старого города — собора Святого Гиля и Эдинбургского замка»
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
£244 за всё до 6 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Пешая
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
«Оцените первую пресвитерианскую церковь страны и побываете на кладбище, где похоронен отец мировой экономики Адам Смит»
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£578 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alex
    2 декабря 2025
    Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
    Если вы любознательны и готовы прожить тысячелетнюю историю Шотландии, Ирина - это тот, человек, который поможет вам сделать за один день.
  • Р
    Роман
    28 ноября 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Все прошло отлично! Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    15 октября 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Лера чудесный экскурсовод и интересный человек, было очень познавательно и совершенно не утомило 4 часа, а с нами был подросток! Даже он получил огромное удовольствие! Спасибо, мы вернемся!!!
    Лера чудесный экскурсовод и интересный человек, было очень познавательно и совершенно не утомило 4 часа, а
  • Т
    Тимур
    2 октября 2025
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Очень хорошая девушка Евгения, провела очень классную интересную экскурсию, показала самые интересные и значимые места. Просто умница. Спасибо большое.
  • J
    Julija
    27 сентября 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Экскурсия в общем хорошая. Единственное что - хотелось бы больше походить. Много стояли и слушали рассказы гида. Рассказы интересные, но
    читать дальше

    не хватило движения. Мало мест посетили - потоптались на месте по моему - я привыкла на таких экскурсиях много ходить, а тут даже не грамма не устала.

  • M
    Marina
    5 сентября 2025
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Гуляли с Женей по Эдинбургу, было очень интересно и познавательно! В августе улицы Эдинбурга полны туристов, это немного мешает наслаждаться
    читать дальше

    видами, но когда рядом человек, знающий и любящий город, гораздо проще. Можно увидеть места и детали, на которые сам бы не обратил внимание в туристической суматохе, и познакомиться с историей и легендами этого величественного города. Были с дочкой 10-ти лет, ей, как и мне, очень понравилось, 2 часа пролетели незаметно. Женя, спасибо!

  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Лера проводила экскурсию дочери и ее подруге. Девчонки остались в восторге) Лера показала не только знаковые места Эдинбурга, но и
    читать дальше

    те маленькие дворики и переулки, которые создают атмосферу города, дают почувствовать его дух. Девчонки специально прилетели на один день в Эдинбург, чтобы посмотреть город, и влюбились в него, благодаря Лере, которая смогла передать им эти чувства! Очень благодарны ей и рады, что не ошиблись с выбором гида!

  • О
    Оксана
    27 августа 2025
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Отличная и интересная экскурсия, которая дала нам представление о городе и его истории. Евгения рассказывала много интересных фактов, показала не
    читать дальше

    самые банальные места и улочки.
    Помимо этого дала много исчерпывающей информации по другим местам города, которые в рамках экскурсии мы не посещали, ресторанам и прочим другим полезностям.
    Могу смело рекомендовать)

  • К
    Карина
    23 августа 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Прекрасная прогулка получилась! Узнали много интересного и насладились рассказами Леры и открыли с ней Эдинбург!
  • Д
    Дмитрий
    10 августа 2025
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Спасибо Жене за экскурсию! Два часа пролетели незаметно, и шагать бы ещё и шагать, слушать бы и шутить; легко, весело
    читать дальше

    и интересно! Спасибо за Эдинбург! ❤️ Для полноты отзыва - путешествовали с дочкой 12 лет, если бы не высокий сезон и толпы туристов - было бы чуть проще; Женя идёт твоём ритме, но толпа и лето тебя высасывает вмиг… Просто имейте ввиду. А так - пять из пяти!

    Спасибо Жене за экскурсию! Два часа пролетели незаметно, и шагать бы ещё и шагать, слушать бы
  • С
    Светлана
    2 августа 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Экскурсия очень понравилась! Не затянута, не перегружена информацией. Лера очень приятный и знающий экскурсовод. Показала интересные и знаковые места старого
    читать дальше

    города. Отвечала на все интересующие нас вопросы. Порекомендовала места для посещения на следующий день и хорошие рестораны Эдинбурга.
    Один мы посетили, очень понравилось! Спасибо Лере за отзывчивость!

    Мы остались очень довольны экскурсией и приятным знакомством с гидом!
    Рекомендуем!👍🏻

  • В
    Владимир
    3 июля 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Супер интересная экскурсия! Лера отлично знает тему и очень хорошо передает ее. Рекомендую, 5+
  • Л
    Ленар
    19 июня 2025
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Отличная экскурсия с интересной историей!
  • O
    Olena
    16 июня 2025
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Евгения знающий экскурсовод, влюбленный в свой город. Мы прекрасно прогулялись по улочкам Эдинбурга, узнали много интересных историй о городе и его обитателях.
    Евгения показала несколько уголков, которые мы сами бы не нашли.

    Спасибо большое за тур, два часа пролетели незаметно! 👌❤️
    Евгения знающий экскурсовод, влюбленный в свой город. Мы прекрасно прогулялись по улочкам Эдинбурга, узнали много интересных
  • Л
    Лариса
    14 июня 2025
    Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
    Добрый день. Отличная экскурсия и отличный, профессиональный гид Лера. Хорошо знает и любит литературу, увлекла меня своим рассказами. 4 часа экскурсии пролетели незаметно. Дала много полезных советов о пребывании туриста в Эдинбурге. Очень хороший, позитивный, неординарный человек. Всем рекомендую.
  • С
    Сергей
    18 мая 2025
    Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
    Ирина оказалась кладезью знаний и на нашей волне по общению! С 9:30 до 19 не покла… без умолку интересно изливала на нас знания по месту и отвечала на все вопросы, даже каверзные. Мы в восторге!
    Ирина оказалась кладезью знаний и на нашей волне по общению! С 9:30 до 19 не покла…Ирина оказалась кладезью знаний и на нашей волне по общению! С 9:30 до 19 не покла…
  • D
    Denis
    4 мая 2025
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Евгения - отличный, подготовленный и комфортный гид, чувствующий аудиторию! Рекомендую эту экскурсию для первого погружения в город, его атмосферу и историю.
  • К
    Константин
    18 апреля 2025
    Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
    Одна из лучших экскурсий на трипстере, которая случалась со мной. Спасибо, было интересно!
  • S
    Simon
    13 апреля 2025
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Евгения отличный, эрудированный гид. Мы были очень довольны. Рекомендую на 100%!
  • Л
    Лена
    17 января 2025
    Эдинбург. Путешествие сквозь века
    Большое спасибо Евгении! Очень живая и интересная экскурсия, Евгения прекрасный рассказчик и очень симпатичный человек, мы отлично провели время, от души рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Эдинбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
  2. Эдинбург. Путешествие сквозь века
  3. Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
  4. Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в декабре 2025
Сейчас в Эдинбурге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 167 до 578. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Эдинбурге (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 163 ⭐ отзыва, цены от £167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль