Индивидуальная
до 6 чел.
Живописные заметки Роберта Льюиса Стивенсона
Познакомиться с Эдинбургом, сошедшим со страниц произведений шотландского писателя
Начало: У монумента Вальтеру Скотту
«Дойдём до собора святого Джайлза на Парламентской площади и «Сердца Мидлозиан»»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
«Увидите средневековые дома и современные уголки Эдинбурга, рассмотрите готические церкви и монументы»
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая обзорная прогулка по Эдинбургу
Побывать в ключевых местах города, с головой погрузиться в его атмосферу и мир средневековых легенд
«Вас ждет насыщенная прогулка от Нового города Эдинбурга через колоритную Королевскую Милю до архитектурных жемчужин Старого города — собора Святого Гиля и Эдинбургского замка»
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
£244 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический Эдинбург и часовня Рослин за 1 день
Оценить главные места города и раскрыть их тайны на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
«Оцените первую пресвитерианскую церковь страны и побываете на кладбище, где похоронен отец мировой экономики Адам Смит»
19 дек в 09:00
4 янв в 09:00
£578 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlex2 декабря 2025Если вы любознательны и готовы прожить тысячелетнюю историю Шотландии, Ирина - это тот, человек, который поможет вам сделать за один день.
- РРоман28 ноября 2025Все прошло отлично! Большое спасибо!
- ЕЕлена15 октября 2025Лера чудесный экскурсовод и интересный человек, было очень познавательно и совершенно не утомило 4 часа, а с нами был подросток! Даже он получил огромное удовольствие! Спасибо, мы вернемся!!!
- ТТимур2 октября 2025Очень хорошая девушка Евгения, провела очень классную интересную экскурсию, показала самые интересные и значимые места. Просто умница. Спасибо большое.
- JJulija27 сентября 2025Экскурсия в общем хорошая. Единственное что - хотелось бы больше походить. Много стояли и слушали рассказы гида. Рассказы интересные, но
- MMarina5 сентября 2025Гуляли с Женей по Эдинбургу, было очень интересно и познавательно! В августе улицы Эдинбурга полны туристов, это немного мешает наслаждаться
- ЕЕкатерина2 сентября 2025Лера проводила экскурсию дочери и ее подруге. Девчонки остались в восторге) Лера показала не только знаковые места Эдинбурга, но и
- ООксана27 августа 2025Отличная и интересная экскурсия, которая дала нам представление о городе и его истории. Евгения рассказывала много интересных фактов, показала не
- ККарина23 августа 2025Прекрасная прогулка получилась! Узнали много интересного и насладились рассказами Леры и открыли с ней Эдинбург!
- ДДмитрий10 августа 2025Спасибо Жене за экскурсию! Два часа пролетели незаметно, и шагать бы ещё и шагать, слушать бы и шутить; легко, весело
- ССветлана2 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Не затянута, не перегружена информацией. Лера очень приятный и знающий экскурсовод. Показала интересные и знаковые места старого
- ВВладимир3 июля 2025Супер интересная экскурсия! Лера отлично знает тему и очень хорошо передает ее. Рекомендую, 5+
- ЛЛенар19 июня 2025Отличная экскурсия с интересной историей!
- OOlena16 июня 2025Евгения знающий экскурсовод, влюбленный в свой город. Мы прекрасно прогулялись по улочкам Эдинбурга, узнали много интересных историй о городе и его обитателях.
Евгения показала несколько уголков, которые мы сами бы не нашли.
Спасибо большое за тур, два часа пролетели незаметно! 👌❤️
- ЛЛариса14 июня 2025Добрый день. Отличная экскурсия и отличный, профессиональный гид Лера. Хорошо знает и любит литературу, увлекла меня своим рассказами. 4 часа экскурсии пролетели незаметно. Дала много полезных советов о пребывании туриста в Эдинбурге. Очень хороший, позитивный, неординарный человек. Всем рекомендую.
- ССергей18 мая 2025Ирина оказалась кладезью знаний и на нашей волне по общению! С 9:30 до 19 не покла… без умолку интересно изливала на нас знания по месту и отвечала на все вопросы, даже каверзные. Мы в восторге!
- DDenis4 мая 2025Евгения - отличный, подготовленный и комфортный гид, чувствующий аудиторию! Рекомендую эту экскурсию для первого погружения в город, его атмосферу и историю.
- ККонстантин18 апреля 2025Одна из лучших экскурсий на трипстере, которая случалась со мной. Спасибо, было интересно!
- SSimon13 апреля 2025Евгения отличный, эрудированный гид. Мы были очень довольны. Рекомендую на 100%!
- ЛЛена17 января 2025Большое спасибо Евгении! Очень живая и интересная экскурсия, Евгения прекрасный рассказчик и очень симпатичный человек, мы отлично провели время, от души рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Эдинбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в декабре 2025
Сейчас в Эдинбурге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 167 до 578. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Эдинбурге (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 163 ⭐ отзыва, цены от £167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль