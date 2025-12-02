читать дальше

видами, но когда рядом человек, знающий и любящий город, гораздо проще. Можно увидеть места и детали, на которые сам бы не обратил внимание в туристической суматохе, и познакомиться с историей и легендами этого величественного города. Были с дочкой 10-ти лет, ей, как и мне, очень понравилось, 2 часа пролетели незаметно. Женя, спасибо!