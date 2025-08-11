Лучшее время для посещения Холма Блэкфорд и его живописных окрестностей - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться прогулками и видами в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но стоит учитывать холод и частые дожди, которые могут ограничить комфорт прогулок.

Эдинбург стоит на семи холмах, которые являются застывшими вулканами. Одним из них является Холм Блэкфорд. Здесь вы окажетесь в оазисе дикой природы, не покидая города.Прогулка по живописным окрестностям включает посещение

Королевской обсерватории и знакомство с деревенскими пейзажами. С вершины холма открывается круговая панорама Эдинбурга. Вы увидите следы поселения бронзового века, викторианское озеро и бывшее поместье знаменитого купца. Экскурсия завершится в шотландском пабе, где можно попробовать традиционные блюда и напитки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

164 метра над уровнем моря, шикарные виды Эдинбурга и окрестностей, меняющиеся ландшафты и пейзажи, комфортные спуски и подъёмы.

Буржуазный и деревенский, центральный и окраинный Эдинбург.

Традиционные шотландские пабы, конюшни, бывшее поместье знаменитого купца, арборетум, поле для гольфа 19 века.

Рассказы о Шотландии и шотландцах, Эдинбурге и других важных городах. Легенды и мифы, исторические анекдоты и сюжеты о современных эдинбуржцах.

Маршрут экскурсии

Морнингсайд. Из этого оживлённого района Эдинбурга с богатой историей и знаменитыми жителями, частным кинотеатром и самым вкусным мороженым в городе начнётся наше путешествие.

Пруд Блэкфорд. Вы полюбуетесь искусственным озером, созданным в викторианскую эпоху в ледниковой котловине. В середине 19 века зимой он использовался для игры в кёрлинг. А летом его заселяют лебеди, кряквы и другие птицы.

Холм и долина Блэкфорд. Я покажу вам следы поселения бронзового века, Королевскую обсерваторию и метеостанцию. С вершины холма нам откроются изумительные виды на Эдинбургский замок, гору Трон Артура, утёс Солсбери, Пентландские холмы, Северное море и королевство Файф.

Мортонхолл. Землю к югу от холма Блэкфорд люди освоили уже в 1 веке н. э. В Средневековье это было самое безопасное и спокойное место для жизни за городскими стенами. Сегодня вы увидите здесь ферму, конюшни, дендрарий, дом и бывшее поместье Троттеров — известных в 18–19 веках торговцев Эдинбурга.

По желанию в конце экскурсии мы можем посетить шотландский паб, расположенный в бывшем конюшенном дворе. В нём можно попробовать традиционные блюда и напитки по демократичным ценам.

Организационные детали