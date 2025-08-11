Поднимитесь на один из семи холмов Эдинбурга и насладитесь круговой панорамой города. Прогулка по дикой природе, исторические рассказы и легенды ждут вас
Эдинбург стоит на семи холмах, которые являются застывшими вулканами. Одним из них является Холм Блэкфорд. Здесь вы окажетесь в оазисе дикой природы, не покидая города.
Прогулка по живописным окрестностям включает посещение читать дальшеуменьшить
Королевской обсерватории и знакомство с деревенскими пейзажами. С вершины холма открывается круговая панорама Эдинбурга. Вы увидите следы поселения бронзового века, викторианское озеро и бывшее поместье знаменитого купца. Экскурсия завершится в шотландском пабе, где можно попробовать традиционные блюда и напитки
Лучшее время для посещения Холма Блэкфорд и его живописных окрестностей - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, дни длинные и тёплые, что позволяет насладиться прогулками и видами в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но стоит учитывать холод и частые дожди, которые могут ограничить комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевская обсерватория
Пруд Блэкфорд
Мортонхолл
Эдинбургский замок
Трон Артура
Утёс Солсбери
Описание экскурсии
164 метра над уровнем моря, шикарные виды Эдинбурга и окрестностей, меняющиеся ландшафты и пейзажи, комфортные спуски и подъёмы.
Буржуазный и деревенский, центральный и окраинный Эдинбург.
Традиционные шотландские пабы, конюшни, бывшее поместье знаменитого купца, арборетум, поле для гольфа 19 века.
Рассказы о Шотландии и шотландцах, Эдинбурге и других важных городах. Легенды и мифы, исторические анекдоты и сюжеты о современных эдинбуржцах.
Маршрут экскурсии
Морнингсайд. Из этого оживлённого района Эдинбурга с богатой историей и знаменитыми жителями, частным кинотеатром и самым вкусным мороженым в городе начнётся наше путешествие.
Пруд Блэкфорд. Вы полюбуетесь искусственным озером, созданным в викторианскую эпоху в ледниковой котловине. В середине 19 века зимой он использовался для игры в кёрлинг. А летом его заселяют лебеди, кряквы и другие птицы.
Холм и долина Блэкфорд. Я покажу вам следы поселения бронзового века, Королевскую обсерваторию и метеостанцию. С вершины холма нам откроются изумительные виды на Эдинбургский замок, гору Трон Артура, утёс Солсбери, Пентландские холмы, Северное море и королевство Файф.
Мортонхолл. Землю к югу от холма Блэкфорд люди освоили уже в 1 веке н. э. В Средневековье это было самое безопасное и спокойное место для жизни за городскими стенами. Сегодня вы увидите здесь ферму, конюшни, дендрарий, дом и бывшее поместье Троттеров — известных в 18–19 веках торговцев Эдинбурга.
По желанию в конце экскурсии мы можем посетить шотландский паб, расположенный в бывшем конюшенном дворе. В нём можно попробовать традиционные блюда и напитки по демократичным ценам.
Организационные детали
Половина прогулки составляет подъём в гору, что требует базовой физической подготовки
Туалеты есть только в конце маршрута
После экскурсии в центр города можно добраться на автобусе или такси. Оплачивается дополнительно
Покупка еды с напитками по желанию и за отдельную плату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Morningside
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Эдинбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 921 туриста
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Я филолог по образованию, историк по призванию. Мой Эдинбург — это не только город-музей под открытым небом, прекрасные галереи и памятники, замечательные сады и скверы, но это читать дальшеуменьшить
и город, в котором я живу и который люблю. Я хочу показать вам разный Эдинбург — туристический и спрятанный от глаз туристов. Мне очень хочется, чтобы и вы смогли проникнуться его атмосферой и полюбить его так, как люблю его я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Наташа
Вчера у нас был редкий подарок — экскурсия по Эдинбургу с Ириной. Это был не просто рассказ о городе, а целое путешествие во времени: от древней Шотландии до наших дней, с читать дальшеуменьшить
живыми историями, остроумными деталями и фактами, которые невозможно найти в путеводителях.
Маршрут оказался не только познавательным, но и, так сказать, «оздоровительным» — холмы в этой части города хоть и не горы, но поднимаешься и понимаешь: калории тают. При этом Ирина вела нас так, что никто не чувствовал себя отстающим — внимательная, тактичная, с настоящим талантом вовлечь всех участников.
Впечатление — выше всяких ожиданий. Ирина — тот самый гид, после встречи с которым начинаешь любить город ещё сильнее. Рекомендую от души — и саму экскурсию, и Ирину лично: редкое сочетание профессионализма, эрудиции и человеческого обаяния.
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