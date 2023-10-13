Эдинбург, как и многие европейские столицы, стоит на семи холмах. Но эти холмы — застывшие вулканы. Мы поднимемся на один из них! Не покидая город, вы окажетесь в оазисе дикой природы. Полюбуетесь деревенскими пейзажами и увидите действующую Королевскую обсерваторию. А с вершины холма насладитесь круговой панорамой Эдинбурга.

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Описание

Что вас ожидает

164 метра над уровнем моря, шикарные виды Эдинбурга и окрестностей, меняющиеся ландшафты и пейзажи, комфортные спуски и подъёмы.

Буржуазный и деревенский, центральный и окраинный Эдинбург.

Традиционные шотландские пабы, конюшни, бывшее поместье знаменитого купца, арборетум, поле для гольфа 19 века.

Рассказы о Шотландии и шотландцах, Эдинбурге и других важных городах. Легенды и мифы, исторические анекдоты и сюжеты о современных эдинбуржцах.

Маршрут экскурсии

Морнингсайд. Из этого оживлённого района Эдинбурга с богатой историей и знаменитыми жителями, частным кинотеатром и самым вкусным мороженым в городе начнётся наше путешествие.

Пруд Блэкфорд. Вы полюбуетесь искусственным озером, созданным в викторианскую эпоху в ледниковой котловине. В середине 19 века зимой он использовался для игры в кёрлинг. А летом его заселяют лебеди, кряквы и другие птицы.

Холм и долина Блэкфорд. Я покажу вам следы поселения бронзового века, Королевскую обсерваторию и метеостанцию. С вершины холма нам откроются изумительные виды на Эдинбургский замок, гору Трон Артура, утёс Солсбери, Пентландские холмы, Северное море и королевство Файф.

Мортонхолл. Землю к югу от холма Блэкфорд люди освоили уже в 1 веке н. э. В Средневековье это было самое безопасное и спокойное место для жизни за городскими стенами. Сегодня вы увидите здесь ферму, конюшни, дендрарий, дом и бывшее поместье Троттеров — известных в 18–19 веках торговцев Эдинбурга.

По желанию в конце экскурсии мы можем посетить шотландский паб, расположенный в бывшем конюшенном дворе. В нём можно попробовать традиционные блюда и напитки по демократичным ценам.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.