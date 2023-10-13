Ощутить колорит сельской Шотландии почти в центре Эдинбурга
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Описание
Что вас ожидает
- 164 метра над уровнем моря, шикарные виды Эдинбурга и окрестностей, меняющиеся ландшафты и пейзажи, комфортные спуски и подъёмы.
- Буржуазный и деревенский, центральный и окраинный Эдинбург.
- Традиционные шотландские пабы, конюшни, бывшее поместье знаменитого купца, арборетум, поле для гольфа 19 века.
- Рассказы о Шотландии и шотландцах, Эдинбурге и других важных городах. Легенды и мифы, исторические анекдоты и сюжеты о современных эдинбуржцах.
Маршрут экскурсии
Морнингсайд. Из этого оживлённого района Эдинбурга с богатой историей и знаменитыми жителями, частным кинотеатром и самым вкусным мороженым в городе начнётся наше путешествие.
Пруд Блэкфорд. Вы полюбуетесь искусственным озером, созданным в викторианскую эпоху в ледниковой котловине. В середине 19 века зимой он использовался для игры в кёрлинг. А летом его заселяют лебеди, кряквы и другие птицы.
Холм и долина Блэкфорд. Я покажу вам следы поселения бронзового века, Королевскую обсерваторию и метеостанцию. С вершины холма нам откроются изумительные виды на Эдинбургский замок, гору Трон Артура, утёс Солсбери, Пентландские холмы, Северное море и королевство Файф.
Мортонхолл. Землю к югу от холма Блэкфорд люди освоили уже в 1 веке н. э. В Средневековье это было самое безопасное и спокойное место для жизни за городскими стенами. Сегодня вы увидите здесь ферму, конюшни, дендрарий, дом и бывшее поместье Троттеров — известных в 18–19 веках торговцев Эдинбурга.
По желанию в конце экскурсии мы можем посетить шотландский паб, расположенный в бывшем конюшенном дворе. В нём можно попробовать традиционные блюда и напитки по демократичным ценам.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Morningside
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.