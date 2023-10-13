Холм Блэкфорд и его живописные окрестности

Ощутить колорит сельской Шотландии почти в центре Эдинбурга

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Эдинбург, как и многие европейские столицы, стоит на семи холмах. Но эти холмы — застывшие вулканы. Мы поднимемся на один из них! Не покидая город, вы окажетесь в оазисе дикой природы. Полюбуетесь деревенскими пейзажами и увидите действующую Королевскую обсерваторию. А с вершины холма насладитесь круговой панорамой Эдинбурга.
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
Холм Блэкфорд и его живописные окрестности
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Описание

Что вас ожидает

  • 164 метра над уровнем моря, шикарные виды Эдинбурга и окрестностей, меняющиеся ландшафты и пейзажи, комфортные спуски и подъёмы.
  • Буржуазный и деревенский, центральный и окраинный Эдинбург.
  • Традиционные шотландские пабы, конюшни, бывшее поместье знаменитого купца, арборетум, поле для гольфа 19 века.
  • Рассказы о Шотландии и шотландцах, Эдинбурге и других важных городах. Легенды и мифы, исторические анекдоты и сюжеты о современных эдинбуржцах.

Маршрут экскурсии

Морнингсайд. Из этого оживлённого района Эдинбурга с богатой историей и знаменитыми жителями, частным кинотеатром и самым вкусным мороженым в городе начнётся наше путешествие.

Пруд Блэкфорд. Вы полюбуетесь искусственным озером, созданным в викторианскую эпоху в ледниковой котловине. В середине 19 века зимой он использовался для игры в кёрлинг. А летом его заселяют лебеди, кряквы и другие птицы.

Холм и долина Блэкфорд. Я покажу вам следы поселения бронзового века, Королевскую обсерваторию и метеостанцию. С вершины холма нам откроются изумительные виды на Эдинбургский замок, гору Трон Артура, утёс Солсбери, Пентландские холмы, Северное море и королевство Файф.

Мортонхолл. Землю к югу от холма Блэкфорд люди освоили уже в 1 веке н. э. В Средневековье это было самое безопасное и спокойное место для жизни за городскими стенами. Сегодня вы увидите здесь ферму, конюшни, дендрарий, дом и бывшее поместье Троттеров — известных в 18–19 веках торговцев Эдинбурга.

По желанию в конце экскурсии мы можем посетить шотландский паб, расположенный в бывшем конюшенном дворе. В нём можно попробовать традиционные блюда и напитки по демократичным ценам.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Morningside
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние

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