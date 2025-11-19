читать дальше

грамотная, и легкая в общении девушка, экскурсию провела ооочень интересно и профессионально, она отлично разбирается в истории страны и города. Рассказала как о самом городе, его жителях, напитках, еде, так и о стране в целом, оставив нам самые лучшее впечатления и желание вернуться в прекрасный город Эдинбург❤️ Кроме того дала огромное количество полезных советов о транспорте, ресторанах, магазинах и т. д. Рекомендую гида Надежду всем приезжающим в Эдинбург, уверена что с ее помощью Вы сразу влюбитесь в город. Отдельно отмечу профессиональную фото сессию, фотографии получились выше всяких похвал! 👍💖 Спасибо большое 🙏