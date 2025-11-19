Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Эдинбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Эдинбурге на русском языке, цены от £167. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Пешая
4 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
«Королевскую милю — сердце средневекового города, улицу, с которой начался Эдинбург, со множеством достопримечательностей, связанных с древней историей»
19 дек в 08:30
4 янв в 08:00
£231 за всё до 6 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
«Вы пройдете по главным улицам Эдинбурга, погружаясь в историю древнего города от его основания до наших дней»
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: The Scotch Whisky Experience
«Известные улицы и тайные переулки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
£385 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    19 ноября 2025
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Эдинбург всегда был для меня сказочной мечтой и, казалось, что неосуществимой, пока мы не оказались в городе. Старинные улочки и
    читать дальше

    архитектура - визитная карточка города, как показалось на первый взгляд, однако, после посещения экскурсии Нади с фотосессией, Эдинбург открылся новыми гранями. Надя рассказала множество интересных фактов и интересных историй про Эдинбург прошлого и настоящего, чем привела нас в восторг и изумление. А еще удалось пройтись по местам, связанным со вселенной Гарри Поттера. Гид с вниманием отнеслась к нашим пожеланиям и предложила интересный маршрут. Всем с легкостью рекомендую экскурсию у Нади, как у профессионального гида с чувством прекрасного!!!!

  • Т
    Тимур
    2 октября 2025
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Отлично провели время на экскурсии с Надеждой. Очень интересно послушать необычные истории Эдинбурга. Спасибо большое за фотосессию.
  • Е
    Екатерина
    30 июля 2025
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Очень благодарна Наде за такую чудесную экскурсию и замечательные фотографии, которые будут мне напоминать об этой поездке в Эдинбург! Надя
    читать дальше

    тот человек, с которым приятно общаться на разные темы, получать ответы на вопросы о городе и его истории. После ее экскурсии мне захотелось вернуться и продолжить!

    Очень благодарна Наде за такую чудесную экскурсию и замечательные фотографии, которые будут мне напоминать об этойОчень благодарна Наде за такую чудесную экскурсию и замечательные фотографии, которые будут мне напоминать об этойОчень благодарна Наде за такую чудесную экскурсию и замечательные фотографии, которые будут мне напоминать об этойОчень благодарна Наде за такую чудесную экскурсию и замечательные фотографии, которые будут мне напоминать об этой
  • Р
    Регина
    13 июля 2025
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Потрясающая экскурсия, Надежда не только талантливый экскурсовод, но и замечательный фотограф! Впечатления только самые светлые!
  • В
    Виталий
    20 июня 2025
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Спасибо! Понравилось:)
  • Н
    Наталья
    25 мая 2025
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Бронировали экскурсию спонтанно накануне поездки. В течении 10 мин получили подтверждение от Надежды и договорились о встрече. Надежда очень приятная,
    читать дальше

    грамотная, и легкая в общении девушка, экскурсию провела ооочень интересно и профессионально, она отлично разбирается в истории страны и города. Рассказала как о самом городе, его жителях, напитках, еде, так и о стране в целом, оставив нам самые лучшее впечатления и желание вернуться в прекрасный город Эдинбург❤️ Кроме того дала огромное количество полезных советов о транспорте, ресторанах, магазинах и т. д. Рекомендую гида Надежду всем приезжающим в Эдинбург, уверена что с ее помощью Вы сразу влюбитесь в город. Отдельно отмечу профессиональную фото сессию, фотографии получились выше всяких похвал! 👍💖 Спасибо большое 🙏

    Бронировали экскурсию спонтанно накануне поездки. В течении 10 мин получили подтверждение от Надежды и договорились оБронировали экскурсию спонтанно накануне поездки. В течении 10 мин получили подтверждение от Надежды и договорились оБронировали экскурсию спонтанно накануне поездки. В течении 10 мин получили подтверждение от Надежды и договорились о
  • А
    Анастасия
    9 мая 2025
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Надежда! Просто волшебница!!! Если еще раз в Эдинбург, то только в сопровождении с ней! Интересный, запоминаемый рассказ о городе, даже
    читать дальше

    ребенок в 8 лет, был в полном внимании и включении все 3,5 часа!!! Классный маршрут! В сопровождении с легкой, не постановочной, живой фотосессией! Такого опыта и формата экскурсии, у нас не было в практике, теперь есть шикарный альбом с яркими фото! Надежде поклон, за труды и эмоции! От того ль, и Эдинбург - прекрасен!)

  • Н
    Наталья
    3 мая 2025
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Нам очень понравилась экскурсия с Надей. Она очень позитивный человек, увлекательный рассказчик, который еще и делает проф фото на память)))) без нее мы не узнали бы о скрытых местечках и смыслах некоторых локаций. Рекомендуем
  • М
    Маргарита
    2 марта 2025
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Надежда прекрасный экскурсовод и профессиональный фотограф.
    Рассказала столько безумно интересных историй, показала самые красивые места, которые я самостоятельно не заметила, мне
    читать дальше

    безумно понравилось и я обязательно посещу еще ни раз Эдинбург. Спасибо больше Надежде за профессиональный подход к делу, было супер классно 🫂

    Надежда прекрасный экскурсовод и профессиональный фотографНадежда прекрасный экскурсовод и профессиональный фотографНадежда прекрасный экскурсовод и профессиональный фотограф
  • Ю
    Юрий
    6 сентября 2024
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Очень благодарны Наде за экскурсию. Видно, что она очень любит свой город и передала частичку своей любви к городу нам.
    читать дальше

    Было очень интересно. Главное, с нами было 3 детей(2 года, 4 года и 8 лет) и мы очень переживали по этому поводу. Но Надя уже привыкла общаться с детьми и подстраивала ритм экскурсии под нас. Поэтому всем рекомендуем:)

  • Ш
    Шынар
    9 июля 2024
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Экскурсия с Надией нам очень понравилась - было всё интересно, подробно и комфортно. Получили достаточно понятную информацию, которая была увлекательной
    читать дальше

    и полезной: многое узнали про историю Эдинбурга, Шотландии. Надия показала нам не только исторические достопримечательности, но и красивые уютные места в городе. Экскурсия сочеталась с профессиональной фотоссесией с выгодным ракурсом. Эдинбург заиграл новыми красками в наших глазах! Надия также подсказала нужные локации для шопинга и обеда. Благодарим Надию и желаем ей дальнейших успехов!

  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
    Прекрасное сочетание экскурсии и фотосесси. Надя очень интересно рассказывает факты из многовековой истории города, прогулка получилась очень легкой и позитивной.
    читать дальше

    Мы гуляли наверное часа 4, но время пролетело незаметно. Отдельно нужно сказать про фото, они великолепны и будут еще долго нас радовать. Очень рекомендуем эту экскурсию всем приезжающим в Эдинбург

    Прекрасное сочетание экскурсии и фотосесси. Надя очень интересно рассказывает факты из многовековой истории города, прогулка получиласьПрекрасное сочетание экскурсии и фотосесси. Надя очень интересно рассказывает факты из многовековой истории города, прогулка получиласьПрекрасное сочетание экскурсии и фотосесси. Надя очень интересно рассказывает факты из многовековой истории города, прогулка получилась

Ответы на вопросы от путешественников по Эдинбургу в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Эдинбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
  2. Эдинбург. Путешествие сквозь века
  3. Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Сколько стоит экскурсия по Эдинбургу в декабре 2025
Сейчас в Эдинбурге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 385. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Эдинбурга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод