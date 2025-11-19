Индивидуальная
до 6 чел.
Эдинбург и люди: ожившая история в лицах
Увидеть замок и аббатство, кладбище и школу - и погрузиться в загадочные рассказы о гениях и злодеях
Начало: Princes Street
«Королевскую милю — сердце средневекового города, улицу, с которой начался Эдинбург, со множеством достопримечательностей, связанных с древней историей»
19 дек в 08:30
4 янв в 08:00
£231 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Эдинбург. Путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Эдинбургу, где старинные замки и легенды соседствуют с современной жизнью. Узнайте историю города и насладитесь его уникальной атмосферой
«Вы пройдете по главным улицам Эдинбурга, погружаясь в историю древнего города от его основания до наших дней»
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
£167 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия по Королевской миле Эдинбурга + фотосессия
Посетить самые памятные городские места - и получить фотоснимки на память
Начало: The Scotch Whisky Experience
«Известные улицы и тайные переулки»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
£385 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда19 ноября 2025Эдинбург всегда был для меня сказочной мечтой и, казалось, что неосуществимой, пока мы не оказались в городе. Старинные улочки и
- ТТимур2 октября 2025Отлично провели время на экскурсии с Надеждой. Очень интересно послушать необычные истории Эдинбурга. Спасибо большое за фотосессию.
- ЕЕкатерина30 июля 2025Очень благодарна Наде за такую чудесную экскурсию и замечательные фотографии, которые будут мне напоминать об этой поездке в Эдинбург! Надя
- РРегина13 июля 2025Потрясающая экскурсия, Надежда не только талантливый экскурсовод, но и замечательный фотограф! Впечатления только самые светлые!
- ВВиталий20 июня 2025Спасибо! Понравилось:)
- ННаталья25 мая 2025Бронировали экскурсию спонтанно накануне поездки. В течении 10 мин получили подтверждение от Надежды и договорились о встрече. Надежда очень приятная,
- ААнастасия9 мая 2025Надежда! Просто волшебница!!! Если еще раз в Эдинбург, то только в сопровождении с ней! Интересный, запоминаемый рассказ о городе, даже
- ННаталья3 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия с Надей. Она очень позитивный человек, увлекательный рассказчик, который еще и делает проф фото на память)))) без нее мы не узнали бы о скрытых местечках и смыслах некоторых локаций. Рекомендуем
- ММаргарита2 марта 2025Надежда прекрасный экскурсовод и профессиональный фотограф.
Рассказала столько безумно интересных историй, показала самые красивые места, которые я самостоятельно не заметила, мне
- ЮЮрий6 сентября 2024Очень благодарны Наде за экскурсию. Видно, что она очень любит свой город и передала частичку своей любви к городу нам.
- ШШынар9 июля 2024Экскурсия с Надией нам очень понравилась - было всё интересно, подробно и комфортно. Получили достаточно понятную информацию, которая была увлекательной
- ТТатьяна25 июня 2024Прекрасное сочетание экскурсии и фотосесси. Надя очень интересно рассказывает факты из многовековой истории города, прогулка получилась очень легкой и позитивной.
