Групповая
2 часа
Кембридж - город-университет, изменивший мир
«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета
Начало: Около Cambridge Arts Theatre
Расписание: ежедневно в 12:00
1 июля в 12:00
2 июля в 12:00
£35 за человека
Индивидуальная
1 час
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Начало: В центре города, на Рыночной площади
26 июня в 10:00
28 июня в 10:00
£90 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тур в Кембридж
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Начало: У Колледжа Эммануила
Сегодня в 16:00
23 июня в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей3 апреля 2024Рекомендуем Татьяну всем людям с естественнонаучным и математическим образованием:) Очень приятно, когда экскурсовод знает термины!
- ВВиктория2 апреля 2024Мы впервые посетили Кембридж и остались под огромным количеством впечатлений от истории и архитектуры города в целом. Наталья прекрасный экскурсовод,
- ООльга23 ноября 2023Огромное спасибо Татьяне за чудесную прогулку по Кембриджу! Было безумно интересно. Татьяна замечательный рассказчик, соблюдающий баланс между полезной и увлекательной информацией,
- ВВалерий2 октября 2023Лучший гид по Кембриджу. Рекомендуем без сомнения!!!
- PPanina3 июня 2023Спасибо Богдана, очень хорошо всё организовано, познавательно, рекомендую.
- ААлиза8 декабря 2022Отличная экскурсия. Нам очень понравилось.
- ААлександра29 октября 2020Были на экскурсии в октябре 2020. В это непростое время получили удовольствие от общения с Кембриджем через Наталью. Познавательно и
Ответы на вопросы от путешественников по Кембриджу в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Кембриджу в июне 2024
Сейчас в Кембридже в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 206. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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