Обзорный автомобильный тур по Лондону, который познакомит с самыми яркими и известными достопримечательностями столицы туманного Альбиона, откроет самые захватывающие виды Лондона.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Трафальгарская площадь
- Вестминстерское аббатство
- London Eye
Описание экскурсии
Обзорный автомобильный тур по Лондону
Приглашаем вас на уникальный обзорный тур по столице Великобритании — Лондону! Это замечательная возможность увидеть самые известные достопримечательности и полюбоваться красотами города.
Что вас ожидает
В ходе экскурсии вы увидите:
- Трафальгарскую площадь — сердце города;
- Вестминстерское аббатство — символ британской истории;
- Колесо обозрения London Eye — место, с которого открывается захватывающий вид на город.
Увлекательные истории
Наш гид расскажет вам множество интересных историй и легенд, связанных с этими знаковыми местами. Вы узнаете о выдающихся личностях, повлиявших на развитие Лондона.
Прогулки по живописным уголкам города
Кроме того, у вас будет возможность пройтись по красивым паркам и площадям, погружаясь в атмосферу и колорит этого удивительного города.
Насладитесь Лондоном
Этот тур станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальные впечатления от своего визита в Лондон и открыть для себя его уникальную культуру и историю.
Ежедневно по договорённости.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Трафальгарская площадь
- Вестминстерское аббатство
- Колесо обозрения London Eye
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
Завтра в 19:00
25 авг в 13:00
£244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры
Начало: Колледж Эммануила
Завтра в 09:00
24 авг в 15:00
£244 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Велосипедный тур по Лондону: королевские дворцы, исторические районы
Запланируйте незабываемое приключение на велосипеде по Лондону. Откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь красотой и историей
25 авг в 14:00
26 авг в 10:00
£270 за всё до 8 чел.