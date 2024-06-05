1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
«В этой экскурсии — коллекция локаций, самых важных для знакомства с городом»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия с искусствоведом по Национальной галерее Лондона
Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
«Увидите воочию, чем отличались пабы викторианского периода от эпохи династии Стюартов а также ознакомитесь с неписаными правилами и традициями английских locals»
Сегодня в 13:00
10 июня в 20:00
£206 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
«Я приглашаю вас на прогулку, где вы познакомитесь с визитными карточками Лондона и узнаете, как устроена столица»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
«Здесь вы познакомитесь с историей города и узнаете, кто же построил лондонскую крепость—римляне, Цезарь или кто-то ещё»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла
Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории
«Прогуливаясь со мной по городу, вы не только увидите главные достопримечательности, но также прочувствуете ритм и атмосферу английской столицы, поймете, чем живут местные, и услышите многоголосье центральных улиц»
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
«Завершив первый этап знакомства с Лондоном, мы переместимся на двухэтажном автобусе к другим не менее знаковым достопримечательностям города»
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедный тур по Лондону: королевские дворцы, исторические районы
Запланируйте незабываемое приключение на велосипеде по Лондону. Откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь красотой и историей
«За несколько часов вы познакомитесь с великолепной архитектурой королевских дворцов, услышите об историческом наследии и насладитесь живописными парками и скверами»
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
£244 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом
Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з...
«Приглашаю гостей британской столицы на обзорную экскурсию по ярким и известным достопримечательностям города»
Сегодня в 11:30
10 июня в 20:00
£411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры
Начало: Колледж Эммануила
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
«Вы увидите Букингемский дворец, одну из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, а также другие достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с Лондоном»
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Групповая
4 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
«Групповая Обзорная автобусная экскурсия поможет Вам за 4 часа узнать устройство города и познакомиться с главными районами»
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Национальной галерее Лондона: искусство от Рембрандта до Моне
Погрузитесь в мир искусства с экспертом. Разгадайте тайны шедевров, научитесь отличать Мане от Моне и откройте новые грани живописи
Начало: На Трафальгарской площади
«Я помогу вам не заблудиться в этой сокровищнице и не пропустить главное, объясню логику развития искусства, научу отличать Мане от Моне и шедевры от ремесленной работы, а еще расскажу о гениях и их эпатажных поступках»
10 июня в 15:30
11 июня в 13:30
£250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта
Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
«Знакомство с выдающимися работами Возрождения»
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Маленькой Венеции Лондона: от промышленной революции до наших дней
Откройте тайны Маленькой Венеции в Лондоне в компании эксперта по истории и искусству Татьяны Власюк
Начало: Paddington Station, London, UK
«Авторская экскурсия по Лондону, на которой вы познакомитесь с главным достопримечательностями и историей Маленькой Венеции»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
£280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легенды и байки Гринвича
Начало: Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich
«Со смотровой площадки у обсерватории основные достопримечательности Лондона»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный тур по историческим пабам Лондона: культура и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, где каждая стена хранит истории королевства и местной культуры
Начало: По договоренности
«Увидите воочию, чем отличались пабы викторианского периода от эпохи династии Стюартов, а также ознакомитесь с неписаными правилами и традициями английских locals»
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
£195 за всё до 6 чел.
Аудиогид
4 часа
Историческая аудиопрогулка по Лондону: от Тауэра до Сохо
Ваш персональный рассказчик о главных достопримечательностях Лондона в приложении WeGoTrip
Начало: Tower Bridge Quay, St Katharine’s Way, London E1W
«Здесь вы познакомитесь с историей города и узнаете, кто же построил лондонскую крепость — римляне, Цезарь или кто-то еще»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£9 за человека
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
«Эта экскурсия может стать первым знакомством с Лондоном или пополнить коллекцию знаний при очередном осмотре столицы — ведь с воды город открывается по-новому»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIlya5 июня 2024Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
- ИИвета4 июня 2024Мы гуляли по Лондону с Александрой. Она замечательная рассказчица, умеет заинтересовать и поддержать разговор. И что очень важно знает разные скрытые места
- ААлла1 июня 2024Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
- ИИгорь31 мая 2024Все было отлично
- ЕЕлена28 мая 2024С большим удовольствием прогулялись по улицам Лондона в сопровождении Ирины. Увидели места мимо которых точно бы прошли мимо. Экскурсия очень интересная, познавательная. Большое спасибо!
- ООлег21 мая 2024Всё прошло на высшем уровне! Богдан замечательный гид и рассказчик!!!
- ИИлья19 мая 2024Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
- ВВиктория15 мая 2024Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
- ЛЛена13 мая 2024Экскурсия с Богданом нам очень понравилась. Богдан рассказал не только исторические факты, но ещё и интересные детали и истории, связанные
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Обзорные»
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Сейчас в Лондоне в категории "Обзорные" можно забронировать 22 экскурсии от 9 до 411. Туристы уже оставили гидам 367 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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