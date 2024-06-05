🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 260 отзывов Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо... «В этой экскурсии — коллекция локаций, самых важных для знакомства с городом» от £ 180 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Экскурсия с искусствоведом по Национальной галерее Лондона Погрузитесь в мир великих художников с экскурсией в Лондонскую Национальную галерею вместе с искусствоведом £ 300 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой «Увидите воочию, чем отличались пабы викторианского периода от эпохи династии Стюартов а также ознакомитесь с неписаными правилами и традициями английских locals» £ 206 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!» Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании «Я приглашаю вас на прогулку, где вы познакомитесь с визитными карточками Лондона и узнаете, как устроена столица» £ 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 4 часа 3 отзыва Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы Начало: У Тауэрского моста «Здесь вы познакомитесь с историей города и узнаете, кто же построил лондонскую крепость—римляне, Цезарь или кто-то ещё» £ 9 за человека

Круиз 2 часа 6 отзывов Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды Начало: Westminster tube station exit 1 £ 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Обзорная прогулка по Лондону: от Сити до Собора Св. Павла Приглашаем на увлекательную прогулку по Лондону, где вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и узнаете уникальные истории «Прогуливаясь со мной по городу, вы не только увидите главные достопримечательности, но также прочувствуете ритм и атмосферу английской столицы, поймете, чем живут местные, и услышите многоголосье центральных улиц» £ 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Всё самое важное в Лондоне и о нём Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове Начало: На Трафальгарской площади «Завершив первый этап знакомства с Лондоном, мы переместимся на двухэтажном автобусе к другим не менее знаковым достопримечательностям города» £ 206 за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Велосипедный тур по Лондону: королевские дворцы, исторические районы Запланируйте незабываемое приключение на велосипеде по Лондону. Откройте для себя город с новой стороны, наслаждаясь красотой и историей «За несколько часов вы познакомитесь с великолепной архитектурой королевских дворцов, услышите об историческом наследии и насладитесь живописными парками и скверами» £ 244 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з... «Приглашаю гостей британской столицы на обзорную экскурсию по ярким и известным достопримечательностям города» £ 411 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры Начало: Колледж Эммануила £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa Начало: По договоренности £ 195 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross «Вы увидите Букингемский дворец, одну из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, а также другие достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с Лондоном» Расписание: в 09:30 по расписанию £ 100 за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 4 отзыва Обзорная автобусная экскурсия по Лондону Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG «Групповая Обзорная автобусная экскурсия поможет Вам за 4 часа узнать устройство города и познакомиться с главными районами» Расписание: в 08:30 в разные дни £ 80 за человека

Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Экскурсия по Национальной галерее Лондона: искусство от Рембрандта до Моне Погрузитесь в мир искусства с экспертом. Разгадайте тайны шедевров, научитесь отличать Мане от Моне и откройте новые грани живописи Начало: На Трафальгарской площади «Я помогу вам не заблудиться в этой сокровищнице и не пропустить главное, объясню логику развития искусства, научу отличать Мане от Моне и шедевры от ремесленной работы, а еще расскажу о гениях и их эпатажных поступках» £ 250 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа Лондон от омнибуса до автобуса: путешествие по истории транспорта Погрузитесь в уникальную историю лондонского транспорта, от первых омнибусов до знаменитых двухэтажных автобусов, и ощутите дух старой Англии Начало: у вашего отеля £ 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Соперники эпохи Возрождения Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur... «Знакомство с выдающимися работами Возрождения» £ 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Экскурсия по Маленькой Венеции Лондона: от промышленной революции до наших дней Откройте тайны Маленькой Венеции в Лондоне в компании эксперта по истории и искусству Татьяны Власюк Начало: Paddington Station, London, UK «Авторская экскурсия по Лондону, на которой вы познакомитесь с главным достопримечательностями и историей Маленькой Венеции» Расписание: по договоренности £ 280 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Легенды и байки Гринвича Начало: Остановка DLR Cutty Sark for Maritime Greenwich «Со смотровой площадки у обсерватории основные достопримечательности Лондона» Расписание: В любой день, в любое время £ 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Индивидуальный тур по историческим пабам Лондона: культура и традиции Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, где каждая стена хранит истории королевства и местной культуры Начало: По договоренности «Увидите воочию, чем отличались пабы викторианского периода от эпохи династии Стюартов, а также ознакомитесь с неписаными правилами и традициями английских locals» £ 195 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 4 часа Историческая аудиопрогулка по Лондону: от Тауэра до Сохо Ваш персональный рассказчик о главных достопримечательностях Лондона в приложении WeGoTrip Начало: Tower Bridge Quay, St Katharine’s Way, London E1W «Здесь вы познакомитесь с историей города и узнаете, кто же построил лондонскую крепость — римляне, Цезарь или кто-то еще» £ 9 за человека