6 отзывов оставили туристы

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Тур в Кембридж

Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Колледж Эммануила
  • Заказать экскурсию

£150 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Богдан
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Богдан – Гид по Лондону
Кембридж, наряду с Оксфордом, является элитным учебным заведением Великобритании, расположенным примерно в 80 км.

от Лондона.

Приглашаю вас познакомиться с городом и старинным университетом — с его историей 📖, особенностями и традициями студенческой жизни.
Тур в Кембридж
Тур в Кембридж

Что вас ожидает

Среди основных городских достопримечательностей — Романская круглая церковь Святого гроба, позднеготическая капелла Кингс-колледжа, библиотека Тринити-колледжа, музей Фицуильяма, ботанический сад, Дом сената и бесчисленное количество колледжей с великолепной средневековой архитектурой.

Вы также увидите знаменитый хронограф (пожиратель времени), ласково прозванный студентами Розалиндой. Детально рассмотрите мосты на реке Кэм, каждый из которых характерен своей конструкцией, своей историей. Узнаете где еще, помимо Венеции, Оксфорда и Кембриджа, существует мост Вздохов. Узнаете о многих неписаных традициях этого города и о том, как принято здесь называть Оксфордский университет.
Я расскажу о русских деталях этого города и университета, являющихся их неотъемлемой частью, о том, почему же все-таки на улицах города запрещено играть в теннис и почему каждый из выпускников Кембриджа должен быть всенепременно бакалавром искусств. Вы узнаете все о странностях этого замечательного города — во всех деталях, в его неповторимо-трогательной атмосфере.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии (£180) указана в случае, если мы поедем на общественном транспорте. В этом случае дополнительно оплачивается стоимость проезда – £18 (автобус, в обе стороны), £30 (поезд, в обе стороны).
  • Если мы воспользуемся автомобилем, стоимость экскурсии составит £420 для 1-3 пассажиров и £480 – для 4-6 человек
Тур в Кембридж
Тур в Кембридж
Тур в Кембридж
Тур в Кембридж
Тур в Кембридж
Тур в Кембридж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Колледж Эммануила.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Богдан
Богдан
Всем привет! До приезда в Великобританию учился на докторантуре, по специальности - универсальная литература. Профессия гида позволила применить запас своих теоретических знаний на практике, а это, согласитесь, здорово. Мой диплом подтвержден в Великобритании государственным сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom и соответствует British Bachelor (Honore) degree standart.
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6 отзывов оставили туристы

10 ноября 2019
Экскурсия по Кембриджу с гидом Богданом понравилась. Богдан произвел впечатление эрудированного гида, много знающего не только про историю развития и становления Кембриджа, но и про Британскую систему образования, науку, литературу, образ жизни и т. д. Таким образом, экскурсия получилась весьма содержательной и интересной.
16 августа 2019
Экскурсия скорее атмосферная, чем информационная: Богдан - чудесный гид, мы получили море удовольствия, но сам Оксфорд «имеет ограничения» по контенту.
22 сентября 2018
Всё прошло 😃
8 июня 2017
Чудесная экскурсия! Спасибо большое Богдану. Несмотря на то, что 4 часа пешей прогулки по брусчатым улицам нас пугали, все прошло на одном дыхании. Познавательно, захватывающе. Теперь Кембридж для нас не просто точка на карте, а целый сборник воспоминаний, ассоциаций и чудесных эмоций. Спасибо.
8 января 2017
Вот уже месяц прошел с нашей экскурсии с Богданом по Кэмбриджу. Богдан замечательный рассказчик, он наполнил экскурсию интересными фактами о жизни Кэмбриджа, которые вы с трудом могли бы найти самостоятельно. Он очень корректный, интелегентный и внимательный гид. Смело обращайтесь к Богдану, вы будете довольны. Еще раз спасибо!
Валерия
21 апреля 2016
Спасибо, Богдан был оч интересным гидом и здорово помог нам с трансфером. Можно было б порекомендовать: - включить в программу краткосрочные заходы в сувенирные лавки, например, в конце экскурсии - включить по желанию ужин в ресторане. Думаю, вам бы это было также выгодно... )) Еще раз благодарю!

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