6 отзывов оставили туристы

📚 Уникальная возможность посетить один из старейших университетов мира
🏛️ Погружение в атмосферу средневековой архитектуры
🌉 Прогулка по живописным мостам реки Кэм
🎓 Узнать о традициях и студенческой жизни Кембриджа
🇷🇺 Интересные факты о русских деталях в истории города
🚶♂️ Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Что можно увидеть
Романская круглая церковь Святого гроба
Капелла Кингс-колледжа
Библиотека Тринити-колледжа
Музей Фицуильяма
Ботанический сад
Дом сената
Хронограф Розалинда
Мосты на реке Кэм
Описание экскурсии
Среди основных городских достопримечательностей — Романская круглая церковь Святого гроба, позднеготическая капелла Кингс-колледжа, библиотека Тринити-колледжа, музей Фицуильяма, ботанический сад, Дом сената и бесчисленное количество колледжей с великолепной средневековой архитектурой.
Вы также увидите знаменитый хронограф (пожиратель времени), ласково прозванный студентами Розалиндой. Детально рассмотрите мосты на реке Кэм, каждый из которых характерен своей конструкцией, своей историей. Узнаете где еще, помимо Венеции, Оксфорда и Кембриджа, существует мост Вздохов. Узнаете о многих неписаных традициях этого города и о том, как принято здесь называть Оксфордский университет. Я расскажу о русских деталях этого города и университета, являющихся их неотъемлемой частью, о том, почему же все-таки на улицах города запрещено играть в теннис и почему каждый из выпускников Кембриджа должен быть всенепременно бакалавром искусств. Вы узнаете все о странностях этого замечательного города — во всех деталях, в его неповторимо-трогательной атмосфере.
Организационные детали
Стоимость экскурсии (£180) указана в случае, если мы поедем на общественном транспорте. В этом случае дополнительно оплачивается стоимость проезда – £18 (автобус, в обе стороны), £30 (поезд, в обе стороны).
Если мы воспользуемся автомобилем, стоимость экскурсии составит £490 для 1-3 пассажиров и £700 – для 4-6 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Колледж Эммануила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до читать дальшеуменьшить
футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё.
Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Богдан, спасибо! было интересно, познавательно и комфортно!
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М
Марк
Большое спасибо Богдану за замечательную экскурсию по Кембриджу. Богдан обладает обширными знаниями и умением заинтересовать всех, независимо от возраста. Он - терпеливый и внимательный гид, чутко прислушивающийся к интересам и пожеланиям клиентов. Мы, трое взрослых и один подросток, получили яркое представление об этом одном из старейших университетских городов, давшем миру столько великих учёных. Рекомендуем всем гида Богдана.
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Д
Дарья
Вот уже месяц прошел с нашей экскурсии с Богданом по Кэмбриджу. Богдан замечательный рассказчик, он наполнил экскурсию интересными фактами о жизни Кэмбриджа, которые вы с трудом могли бы найти самостоятельно. Он очень корректный, интелегентный и внимательный гид. Смело обращайтесь к Богдану, вы будете довольны. Еще раз спасибо!
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О
Ольга
Экскурсия по Кембриджу с гидом Богданом понравилась. Богдан произвел впечатление эрудированного гида, много знающего не только про историю развития и становления Кембриджа, но и про Британскую систему образования, науку, литературу, образ жизни и т. д. Таким образом, экскурсия получилась весьма содержательной и интересной.
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Н
Наталия
Чудесная экскурсия! Спасибо большое Богдану. Несмотря на то, что 4 часа пешей прогулки по брусчатым улицам нас пугали, все прошло на одном дыхании. Познавательно, захватывающе. Теперь Кембридж для нас не просто точка на карте, а целый сборник воспоминаний, ассоциаций и чудесных эмоций. Спасибо.
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Валерия
Спасибо, Богдан был оч интересным гидом и здорово помог нам с трансфером. Можно было б порекомендовать: - включить в программу краткосрочные заходы в сувенирные лавки, например, в конце экскурсии - включить по желанию ужин в ресторане. Думаю, вам бы это было также выгодно…)) Еще раз благодарю!