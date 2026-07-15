6 отзывов оставили туристы

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Е Елена Богдан, спасибо! было интересно, познавательно и комфортно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марк Большое спасибо Богдану за замечательную экскурсию по Кембриджу. Богдан обладает обширными знаниями и умением заинтересовать всех, независимо от возраста. Он - терпеливый и внимательный гид, чутко прислушивающийся к интересам и пожеланиям клиентов. Мы, трое взрослых и один подросток, получили яркое представление об этом одном из старейших университетских городов, давшем миру столько великих учёных. Рекомендуем всем гида Богдана. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Вот уже месяц прошел с нашей экскурсии с Богданом по Кэмбриджу. Богдан замечательный рассказчик, он наполнил экскурсию интересными фактами о жизни Кэмбриджа, которые вы с трудом могли бы найти самостоятельно. Он очень корректный, интелегентный и внимательный гид. Смело обращайтесь к Богдану, вы будете довольны. Еще раз спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Экскурсия по Кембриджу с гидом Богданом понравилась. Богдан произвел впечатление эрудированного гида, много знающего не только про историю развития и становления Кембриджа, но и про Британскую систему образования, науку, литературу, образ жизни и т. д. Таким образом, экскурсия получилась весьма содержательной и интересной. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталия Чудесная экскурсия! Спасибо большое Богдану. Несмотря на то, что 4 часа пешей прогулки по брусчатым улицам нас пугали, все прошло на одном дыхании. Познавательно, захватывающе. Теперь Кембридж для нас не просто точка на карте, а целый сборник воспоминаний, ассоциаций и чудесных эмоций. Спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет