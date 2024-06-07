Выездные экскурсии из Лондона

Найдено 23 экскурсии в категории «Выездные» в Лондоне на русском языке, цены от £9. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
260 отзывов
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
🚶 Пешая
Аудиогид
4 часа
3 отзыва
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Чем славен Гринвич
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 5 чел.
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Всё самое важное в Лондоне и о нём
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Знакомство с Лондоном: всё самое главное
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом
Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з...
Сегодня в 11:30
10 июня в 20:00
£411 за всё до 4 чел.
Тур в Кембридж
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры
Начало: Колледж Эммануила
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
21 июня в 09:00
22 июня в 13:00
£300 за всё до 15 чел.
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
4 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
25 июля в 08:30
22 авг в 08:30
£225 за человека
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 8.30 по графику
26 июля в 08:30
23 авг в 08:30
£230 за человека
Тур по Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Малая прогулка по старому Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по двум из самых знаменитых замков Лондона, где история переплетается с кинематографом
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
£642 за всё до 4 чел.
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Погрузиться в историю легендарной попытки смены власти в Великобритании - в увлекательном формате
Начало: на Парламентской площади
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
£280 за всё до 10 чел.
Дворец Хэмптон-корт: пиры, турниры и интриги королевского двора
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Дворец Хэмптон-корт: пиры, турниры и интриги королевского двора
Посетить загородный дворец английских монархов в окрестностях Лондона
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
£350 за всё до 6 чел.
На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок
Увидеть самый старый в мире жилой замок и незыблемые символы британской монархии
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
£350 за всё до 6 чел.
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£195 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бахтиер
    7 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Даша провела отличную экскурсию, было очень интересно, материал был подан профессионально. Однозначно рекомендую Дашу, как прекрасного экскурсовода!
  • I
    Ilya
    5 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
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    Многие улицы были перекрыты, Александра была гибкой, настроила маршрут в соответствии с закрытиями. Она глубоко знала историю и провела экскурсию потрясающе.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
  • Н
    Нинель
    1 июня 2024
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.
  • А
    Алла
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
    Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
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    изменила мое восприятие об Англии. Красивая и легкая девушка с глубокими знаниями и интересной их подачей. Если вы хотите полюбить Англию, то вам к Дарье и ее искусству донести лучшее!)) P.S. прекрасное время в Лондоне по гастрономическим местам -это так же благодаря Дарье! Спасибо!

  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Лондоном: всё самое главное
    Все было отлично
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чем славен Гринвич
    Анна провела чудесную экскурсию в Гринвиче,увлекательно расказывала обо всех достопримечательностях. Мы остались очень довольны. Спасибо Анне за чудесный день
  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Знакомство с Лондоном: всё самое главное
    Всё прошло на высшем уровне! Богдан замечательный гид и рассказчик!!!
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
    Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Выездные»

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  8. Британский музей
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Выездные" можно забронировать 23 экскурсии от 9 до 650. Туристы уже оставили гидам 363 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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