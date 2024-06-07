1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от £180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
Сегодня в 11:30
12 июня в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!»
Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
£180 за всё до 10 чел.
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона
Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё самое важное в Лондоне и о нём
Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове
Начало: На Трафальгарской площади
Сегодня в 11:30
12 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом
Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з...
Сегодня в 11:30
10 июня в 20:00
£411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры
Начало: Колледж Эммануила
Сегодня в 11:30
12 июня в 09:00
£206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты
Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании
21 июня в 09:00
22 июня в 13:00
£300 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Групповая
4 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
25 июля в 08:30
22 авг в 08:30
£225 за человека
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 8.30 по графику
26 июля в 08:30
23 авг в 08:30
£230 за человека
Индивидуальная
4 часа
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по двум из самых знаменитых замков Лондона, где история переплетается с кинематографом
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
£642 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей
Погрузиться в историю легендарной попытки смены власти в Великобритании - в увлекательном формате
Начало: на Парламентской площади
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дворец Хэмптон-корт: пиры, турниры и интриги королевского двора
Посетить загородный дворец английских монархов в окрестностях Лондона
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
£350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок
Увидеть самый старый в мире жилой замок и незыблемые символы британской монархии
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
£350 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£195 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББахтиер7 июня 2024Был содержательный рассказ о Лондоне, интересно было слушать многое узнал об истории города. Лена гид достаточно образовання девушка отвечала на все интересующие вопросы одним словом молодец.
- ААндрей6 июня 2024Даша провела отличную экскурсию, было очень интересно, материал был подан профессионально. Однозначно рекомендую Дашу, как прекрасного экскурсовода!
- IIlya5 июня 2024Экскурсию провела Александра, день экскурсии был очень загруженный с точки зрения людей. Это был день финала Лиги чемпионов по футболу.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Юлии за отличную экскурсию-прогулку. Было интересно и взрослым и ребенку! Обязательно вернемся ещё раз к вам!
- ННинель1 июня 2024Поездка с Андреєм была весьма познавательной и комфортной. Благодарны за все и рекомендуем всем друзьям.
- ААлла1 июня 2024Я путешественник со стажем. И отзыв пишу впервые. Потому, что хочу поделиться именно этой встречей! Встречей с Дарьей, гидом, которая
- ИИгорь31 мая 2024Все было отлично
- ИИрина30 мая 2024Анна провела чудесную экскурсию в Гринвиче,увлекательно расказывала обо всех достопримечательностях. Мы остались очень довольны. Спасибо Анне за чудесный день
- ООлег21 мая 2024Всё прошло на высшем уровне! Богдан замечательный гид и рассказчик!!!
- ИИлья19 мая 2024Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Выездные»
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Сейчас в Лондоне в категории "Выездные" можно забронировать 23 экскурсии от 9 до 650. Туристы уже оставили гидам 363 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии по окрестностям Лондона и местам Великобритании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании