🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 260 отзывов Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо... от £ 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 20 отзывов Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: У железнодорожной станции Оксфорда £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия «Привет, Лондон!» Погрузитесь в атмосферу Лондона, прогуливаясь по его знаменитым улицам и площадям. Узнайте больше о главных достопримечательностях столицы Великобритании £ 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 4 часа 3 отзыва Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы Начало: У Тауэрского моста £ 9 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Гринвич: от Нулевого меридиана до королевских тайн Лондона Погрузитесь в мир истории и культуры Гринвича, где каждый шаг рассказывает уникальную историю £ 200 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем £ 480 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Всё самое важное в Лондоне и о нём Места и их истории - о королях и королевах, пэрах и графах, легендарных грешниках и главном мышелове Начало: На Трафальгарской площади £ 206 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Знакомство с Лондоном: обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям Погрузитесь в уникальную атмосферу Лондона, посетив его знаменитые места в комфортабельном автомобиле с персональным гидом Начало: По желанию клиентов: в пределах 1-2 транспортных з... £ 411 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры Начало: Колледж Эммануила £ 206 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Вестминстерское аббатство: тайны, истории, факты Познакомиться с прошлым и настоящим главного собора Великобритании £ 300 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша Начало: По вашему адресу в Лондоне £ 650 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa Начало: По договоренности £ 195 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 3 отзыва Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross Расписание: в 09:30 по расписанию £ 100 за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 4 отзыва Обзорная автобусная экскурсия по Лондону Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG Расписание: в 08:30 в разные дни £ 80 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 3 отзыва Экскурсия в Стоунхендж и Бат с гидом на целый день Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG Расписание: в 08:30 по расписанию £ 225 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 12 отзывов Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG Расписание: в 8.30 по графику £ 230 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Тур по Лондону Начало: Обсуждается после бронирования Расписание: по договоренности с гидом £ 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Малая прогулка по старому Лондону: история и культура Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам Начало: Возле Букингемского дворца Расписание: В любой день, в любое время £ 200 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор: путешествие сквозь века Приглашаем вас на уникальную экскурсию по двум из самых знаменитых замков Лондона, где история переплетается с кинематографом £ 642 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Пороховой заговор: интерактивная экскурсия для детей и их родителей Погрузиться в историю легендарной попытки смены власти в Великобритании - в увлекательном формате Начало: на Парламентской площади £ 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Дворец Хэмптон-корт: пиры, турниры и интриги королевского двора Посетить загородный дворец английских монархов в окрестностях Лондона £ 350 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов На дачу монархов: из Лондона - в Виндзорский замок Увидеть самый старый в мире жилой замок и незыблемые символы британской монархии £ 350 за всё до 6 чел.