1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Групповая
4 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Индивидуальная
4 часа
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina26 октября 2023Увидели все места, которые были в описании экскурсии; особенно понравился Big Ben; королевский дворец; Вестминстерское аббатство; прогулка по парку. Гид - Ирина великолепно провела экскурсию! Мы замечательно провели время благодаря Ирине. Спасибо!
- ЕЕлена30 января 2020Экскурсия выше ожидания. Замечательно подобран маршрут, время
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Трафальгарская площадь»
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