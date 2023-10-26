Трафальгарская площадь – экскурсии в Лондоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Трафальгарская площадь» в Лондоне на русском языке, цены от £80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£195 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
Начало: Trafalgar Square, станция метро Charing Cross
Расписание: в 09:30 по расписанию
25 июня в 09:30
23 июля в 09:30
£100 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
4 отзыва
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 в разные дни
24 июня в 08:30
22 июля в 08:30
£80 за человека
Тур по Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
Малая прогулка по старому Лондону
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Малая прогулка по старому Лондону: история и культура
Погрузитесь в атмосферу королевского Лондона с экскурсией по его знаменитым историческим местам
Начало: Возле Букингемского дворца
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
£200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Трафальгарская площадь»

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  1. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Лондонa
  2. Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
  3. Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
  4. Тур по Лондону
  5. Малая прогулка по старому Лондону
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Трафальгарская площадь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 200. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Трафальгарская площадь», 16 ⭐ отзывов, цены от £80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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